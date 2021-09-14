Налог на имущество организаций. Три свежих изменения

2 июля 2021 г. опубликован Федеральный закон № 305-ФЗ, который кардинально меняет правила работы с налогом на имущество организаций. Рассмотрим основные изменения. Скажем сразу — для компаний они благоприятные.

Бездекларационный режим по «кадастровой» недвижимости

С 1 января 2023 г. предприятия будут считать и платить налог по недвижимости с кадастровой стоимостью без сдачи налоговых деклараций. То есть за 2021 г. отчитываемся еще по-старому, а вот за 2022 год по «кадастру» сведения в отчет уже не включаем. Если вся недвижимость облагается только по кадастровой стоимости, налогоплательщик вообще не сдает декларацию.

В отношении недвижимости, налоговой базой которой является ее среднегодовая стоимость, обязанность организаций по представлению налоговых деклараций сохраняется. Такие декларации по-прежнему представляются не позднее 30 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом

Причем в такую декларацию, аналогично 2021 г., включаются сведения о среднегодовой стоимости объектов движимого имущества, которые учтены на балансе организации в виде объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухучета (Федеральный закон от 23.11.2020 № 374-ФЗ).

Налоговые инспекции параллельно с компаниями будут исчислять налог с «кадастровой» недвижимости и направлять им сообщения с информацией о платеже. Аналогично тому, как это сейчас происходит по транспортному и земельному налогам. Порядок пропишут в новом пункте 6 статьи 386 НК РФ.

В сообщениях налогоплательщики увидят информацию по таким пунктам:

объект налогообложения,

облагаемая база,

налоговый период,

ставка и сумма налога.

Налоговая все нужные данные будет получать из ЕГРН, а также от Росреестра.

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Если предприятие не согласно с данными из сообщения, в течение 10 дней с момента его получения можно представить возражения с подтверждающими документами. Такой срок прописан в НК. Правда, он не является пресекательным, то есть позже тоже можно защищать свою позицию — налоговая рассмотрит все возражения. На это указала ФНС, консультируя по транспортному и земельному налогам, в письме от 14.08.2019 № АС-4-21/16118. Повторимся, порядок взаимодействия с налоговой по всем «имущественным» налогам будем схож.

Чтобы при исчислении сумм налоговая учла льготы, плательщик подает заявление в любую налоговую (экстерриториально). В заявлении организация указывает объекты налогообложения, льготы со ссылками на конкретный нормативно-правовой акт и документы, подтверждающие право на льготу. Срок подачи заявления не ограничен — заявить о льготе можно в любое удобное время.

Единый федеральный срок уплаты налога вместо региональных дедлайнов

С 1 января 2022 г. заработают единые сроки уплаты налога на имущество и авансов по нему.

Налог будем платить не позднее 1 марта по итогам отчетного года. Авансовый платеж — не позднее последнего числа месяца по итогам отчетного периода (п. 1 ст. 383 НК РФ в новой редакции).

Таким образом, региональные власти больше не будут устанавливать сроки уплаты налогов в своих законах. А вот какие категории плательщиков вносят авансы, а какие —нет, по-прежнему определяют регионы (п. 6 ст. 382 НК РФ).

Четкий порядок по погибшему и уничтоженному имуществу

С 2022 г. в статье 382 НК появится новый пункт 4.1. Пропишут, что организации не платят налог с 1 числа месяца гибели или уничтожения имущества. Для этого нужно подать в налоговую заявление о гибели/уничтожении объекта. Форму заявления, порядок его заполнения и формат представления ФНС утвердила приказом от 16.07.2021 № ЕД-7-21/668.