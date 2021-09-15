В каком журнале операций отражаются забалансовые счета?

Разберемся, где искать информацию, отраженную на забалансовых счетах.

Забалансовые счета и их значение для бухгалтерского учета

Помимо основных почти 100 счетов бухгалтерского учета, из данных по которым складывается баланс, Планом счетов предусмотрено еще 11, информация по которым не влияет на балансовые показатели, но тем не менее позволяет контролировать различную информацию. Там можно отразить арендованные основные средства, давальческое сырье, товары на комиссии и пр.

Список забалансовых счетов не ограничен упомянутым планом. Так, если вы решите в вашей компании вести более строгий учет малоценного имущества, то можете прописать в учетной политике еще счета, например, 012 «Учет малоценного имущества стоимостью до 40 000 руб.», и вести в нем учет МБП по местам хранения или по материально ответственному лицу.

С 2022 года вступает в силу ФСБУ 6/2020 «Основные средства», согласно которому стоимость малоценного имущества в бухучете утверждается руководителем организации. Начать применять стандарт можно и раньше. Для перехода на применение новых стандартов необходимо внести изменения или дополнения в учетную политику.

Запись на забалансовые счета не предусматривает принцип двойной. То есть проводка формируется односторонняя: либо «Дт», либо «Кт».

Таким образом, сальдо на этих счетах всегда дебетовое.

Центр обучения «Клерка» приглашает на вебинар о том, как первичка может спасти компанию от претензий: не забудьте зарегистрироваться.

Многие компании пренебрежительно относятся к счетам за балансом, полагая, что информация на них не особо важна и не требует времени для отражения. Это ошибочное мнение.

Конечно, в суде вы всегда сможете «отбить» штраф, который вам выпишет налоговая инспекция за грубое нарушение правил учета доходов и расходов по ст. 120 НК РФ, ведь информация на забалансовых счетах никак не влияет на сальдо баланса. Но вот замечания со стороны аудиторов не избежать. Да и имея нужный учет на счете 001, например, всегда можно указать аудиторам и другим проверяющим, почему вы потратили деньги на ремонт того или иного оборудования, не учтенного на счете 01 «Основные средства».

Также можно доказать наличие на учете чужого принятого в монтаж оборудования или товаров, находящихся в магазине на условиях комиссии.

Способы отражения данных на забалансе

Формально всё имущество, подлежащее дополнительному контролю вне балансовых счетов, можно разделить на несколько частей. В зависимости от вида имущества можно определить, в каком журнале операций вести его учет.

Материалы (малоценное имущество стоимостью до 40 000 руб. — при условии открытия дополнительного счета), специальная оснастка. Их надо учитывать в журнале расхода материалов; документ М-11 подтвердит списание материалов в эксплуатацию, а МБ-18 — более позднее списание пришедших в негодность материалов. Основные средства (как арендованные, так и сданные в аренду), оборудование для монтажа — здесь потребуется журнал операций по основным средствам. Учет на этих счетах должен вестись на основании заключенных договоров, актов на передачу оборудования и пр. ТМЦ на хранении, комиссии, принятые для переработки — это всё документально подтвердится унифицированными формами для передачи материалов и товаров в зависимости от назначения каждого из них. Информацию по этим документам можно учитывать в журнале регистрации складских операций. БСО — отдельно по месту хранения каждого вида БСО, используемого в организации. Не стоит забывать и о регистрах учета БСО, в частности, это книга учета бланков строгой отчетности, указанной в п. 13 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 06.05.2008 № 359. Платежная информация по списанной в убыток дебиторской задолженности (на предмет возможного восстановления в учете в будущем) и проведенные операции по обеспечению платежей, как выданных, так и полученных, могут быть учтены в финансовом журнале операций для упрощения поиска информации.

Бланк строгой отчетности — первичный учетный документ, приравненный к кассовому чеку, сформированный в электронном виде и (или) распечатанный с использованием автоматизированной системы для БСО в момент расчетов с клиентом и подтверждающий факт произведения таких расчетов.

В целом, многие учетные системы (например, 1С) имеют в своей конфигурации отдельные журналы для операций по забалансовым счетам. Пользоваться ли таким единым журналом или все-таки использовать тематическое разделение по видам информации, решать только вам.

Итоги

Таким образом, журнал учета данных для забалансовых счетов зависит от вида используемой информации и цели хранения этих данных. Не стоит забывать, что учет имущества и обязательств за балансом дает возможность дополнительного контроля за объектами учета, а использование корректных журналов для отражения операций по их движению упрощает этот контроль для финансовых работников.