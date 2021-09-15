Как подготовить бизнес для передачи наследникам: базовые рекомендации корпоративного юриста

Чтобы наследники не столкнулись с юридическими проблемами при принятии доли в бизнесе, наследодатель (совладелец бизнеса) должен позаботиться об этом заранее.

Большая часть обращений клиентов ко мне с запросами по корпоративному праву связаны именно с этими вопросами. Чаще всего обращаются предприниматели в возрасте, создавшие свой бизнес в 90-х или 00-х и внутренняя (корпоративная) часть бизнеса которых во многих аспектах до сих пор регулируется «джентельменскими» соглашениями с бизнес-партнёрами. Как бы грустно это ни звучало, но ситуация с пандемией обострила указанный интерес собственников бизнеса, ибо вопросы наследования в связи с растущей смертностью населения стали гораздо более актуальными.

В статье я обозначу наиболее значимые аспекты подготовки бизнеса для его будущей передачи наследникам.

«Джентельменские» соглашения

Чаще всего джентльменские соглашения между партнёрами бизнеса касаются структуры владения теми или иными бизнес-активами, принятия управленческих решений на общих собраниях участников компании, распределения прибыли компании, порядка избрания генерального директора компании, выдачи доверенностей, отчуждения и закупки тех или иных активов компании, осуществления контроля над производственными процессами и так далее.

Нередко суть таких соглашений в документах компании (юридически) не отражается, что влечёт для наследников значительные риски, ибо после смерти хотя бы одного из участников «джентельменского» соглашения действие такого зачастую прекращается и отношения бенефициаров в обновлённом составе начинают регулироваться исключительно действующими документами. А вот что написано в документах по поводу решения того или иного вопроса, для бенефициаров до поры до времени остаётся субъективной «тайной» (не потому что у них нет доступа к таким документам, а потому что в силу наличия «понятийных» договоренностей на такие документы до поры до времени вообще не обращается внимание).

Вывод: все джентельменские соглашения нужно как можно раньше переложить на бумагу и грамотно юридически оформить.

Устав компании

Устав компании должен минимально предусматривать:

возможность получения наследниками в качестве наследства именно доли в уставном капитале компании, а не компенсации в виде «действительной» стоимости доли;

наличие возможности влияния наследников на совершение компанией крупных и иных значимых сделок (например, сделок по отчуждению объектов интеллектуальной собственности);

надлежащее уведомление наследников о времени и месте проведения общих собраний участников компании (бывает, что люди не живут постоянно по месту регистрации, поэтому в уставе желательно предусмотреть необходимость информирования о времени и месте проведения ОСУ в том числе по электронной почте);

наличие возможности влияния наследников на принятие решений о выплате дивидендов (распределении чистой прибыли компании), поскольку зачастую это единственный способ получения наследниками дохода от деятельности компании на систематической основе.

Требований к уставу может быть, конечно же, гораздо больше в зависимости от ситуации и специфики складывающихся корпоративных отношений бизнес-партнёров.

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Корпоративный договор

Некоторые договоренности, обеспечивающие интересы наследников, можно-нужно предусмотреть в корпоративном (квазикорпоративном) договоре.

Это можно сделать как путём участия будущих наследников в корпоративном договоре, так и без их участия в днём. Первый случай удобен в случае, когда есть полная определенность в отношении наследников и их будущий статус не является тайной, второй случай удобен когда такая неопределенность или тайна имеет место.

Например, в соответствии с пунктом 2 статьи 35 Федерального закона «Об ООО» созывать внеочередное общее собрание участников компании могут участники, обладающие в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников компании, поэтому если наследникам принадлежит доля в меньшем размере, чем это требуется для созыва общего собрания, то предусмотреть наличие механизма созыва собрания по инициативе наследников можно с помощью (квази-)корпоративного договора.

Для обеспечения возможности созыва наследниками-миноритариями внеочередного общего собрания участников компании в корпоративном договоре предусматривается условие, позволяющее наследникам направить другому участнику компании, владеющему долей в компании в достаточном размере, требование о созыве собрания и такой участник обязан исполнить такое требование. Даже если наследники не будут участниками такого корпоративного договора, то такое условие, имхо, будет иметь силу даже после смерти наследодателя пока договор не будет расторгнут участниками договора.

Пункт 5 статьи 67.2 Гражданского кодекса РФ предусматривает, что корпоративный договор не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон. Данная норма закона не мешает создавать права для лиц, не участвующих в корпоративном договоре, особенно, если договором предусматривается, что право третьего лица (наследника) будет действовать даже после смерти наследодателя пока договор не будет расторгнут его участниками.

Пункт 9 статьи 67.2 Гражданского кодекса РФ прямо предусматривает возможность участия в «корпоративном договоре» лиц, не являющихся участниками компании, но имеющих соответствующий интерес в отношении компании, поэтому наследники при отсутствии тайны и неопределенности в отношении их статуса могут напрямую выступить в качестве стороны «корпоративного» договора (тогда такой договор будет называться квазикорпоративным) и таким образом обеспечить свои корпоративные права в новом качестве после вступления в наследство. Такой подход значительно повышает устойчивость (работоспособность) условий корпоративного договора, направленных на обеспечение прав наследников.

Опцион

В целях избежания конфликта наследников с бизнес-партнёрами в связи с неисполнением последними каких-либо критически важных обещаний (обязательств) лучше использовать опцион, по которому «провинившийся» бизнес-партнёр лишается своей доли (или её части) в компании путём её безвозмездного (или возмездного по заранее определенной цене) отчуждения в пользу наследника (наследников).

Такой подход эффективно решает психологические проблемы, связанные с установлением субординации между «старенькими» и «новенькими», а также связанные с нарушением бизнес-партнёром важных для бизнеса обязательств.

Уведомления

В корпоративной документации (корпоративном договоре и(или) списке участников компании и(или) трудовом договоре с генеральным директором и т.д.) в целях обеспечения интересов наследников можно заранее указать их контактные данные, по которым соответствующие ответственные лица будут обязаны направлять юридически значимые сообщения, связанные с корпоративными процедурами в компании, после смерти наследодателя (например, сообщения о времени и месте созыва общих собраний участников компании).

Да, конечно, в связи со смертью наследодателя контактные данные, связанные с его личностью, могут перестать использоваться в корпоративных целях, однако в корпоративной документации можно предусмотреть обязательства ответственных лиц использовать контактные данные наследников даже после смерти наследодателя, а исполнение таких обязательств обеспечить установлением жесткой санкции (выгодоприобретателем по исполнению материальной санкции в таком случае может быть тот же самый наследник).

Структура владения бизнес-активами

Бизнес нередко оформляется на несколько компаний, каждая из которых занимается отдельным участком производственного/торгового процесса. Каждая из компаний часто имеет состав участников (совладельцев бизнеса), которые не пересекаются. Таким образом, совладельцы бизнеса нередко владеют контролем только над одним-двумя участками бизнеса, но не владеют контролем, пусть даже пропорциональным, над всем бизнесом. Такая ситуация, конечно же, таит в себе значительные риски для наследников, и в большей степени для наследников той компании, которая контролирует наименее самодостаточный участок бизнеса.

В целях избежания прежде всего экономических рисков в рамках подготовки бизнеса для его передачи наследникам необходимо консолидировать бизнес в рамках одного юридического лица, доли в уставном капитале будут распределены пропорционально между всеми совладельцами бизнеса. Такое решение хоть и менее выгодно с налоговой точки зрения, однако снимает те же самые налоговые (санкционные) риски и снимает риски утраты контроля наследников над бизнесом. Консолидации бизнес-активов имеет смысл посвятить отдельную статью, что я, возможно, сделаю в скором будущем.

Долги

Конечно же, в структуру наследства помимо активов входят долги. Поэтому если долги имеются и не представляется возможным от них избавиться до передачи наследства, то их реструктуризация является очень предпочтительной, поскольку высокая долговая нагрузка, сосредоточенная в рамках короткого промежутка времени, может отпугнуть наследников, даже если в общем объёме наследственной массы активы будут превышать пассивы.

Высокий объём и короткие сроки погашения долговой нагрузки имеют в большей степени психологическое значение, которая вкупе со стрессом, связанным со смертью наследодателя, может сделать процесс передачи наследства не таким, каким его хотели бы видеть субъекты наследственного процесса.

С уважением, предприниматель, инвестиционный и корпоративный юрист Евгений Рябов

evrcapital@gmail.com

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