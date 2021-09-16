Что такое мониторинговая закупка и что вам нужно про это знать

Одной из самых перспективных форм контрольного (надзорного) мероприятия в рамках государственного контроля (надзора) считается мониторинговая закупка. Из этой статьи узнаете, как проводится мониторинговая закупка в целях Закона № 248-ФЗ с 2021 года.

Понятие

Согласно ст. 68 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ», мониторинговая закупка для целей данного закона — это контрольное (надзорное) мероприятие, в ходе которого инспектор совершает действия по созданию ситуации для осуществления сделки в целях:

последующего направления продукции (товаров), результатов выполненных работ, оказанных услуг на испытание, экспертизу;

проведения исследования продукции (товаров), результатов работ/услуг на предмет их соответствия обязательным требованиям к безопасности и/или качеству.

В части целей имеет место основное отличие мониторинговой от контрольной закупки. Последняя нацелена на оценку соблюдения обязательных требований при продаже продукции (товаров), выполнении работ, оказании услуг потребителям.

Способы проведения

Мониторинговую закупку инспекторы могут проводить как непосредственно, так и дистанционно с использованием:

почтовой связи;

интернета (информационно-телекоммуникационных сетей);

сетей связи для трансляции теле- и/или радиоканалов.

Что может включать

В ходе мониторинговой закупки допустимы следующие контрольные (надзорные) действия:

осмотр;

опрос;

эксперимент;

инструментальное обследование;

истребование документов;

испытание;

экспертиза.

Отметим, что при контрольной закупке разрешены только 2 действия — осмотр и эксперимент.

Фиксация доказательств

При необходимости для фиксации процесса мониторинговой закупки применяют:

фотосъемку;

аудио- и видеозапись;

иные способы фиксации.

Мониторинговую закупку по закону № 248-ФЗ инспекторы проводят без предварительного уведомления контролируемого лица.

Длительность проведения

Здесь закон № 248-ФЗ не даёт чёткого ответа. Согласно ему, срок проведения мониторинговой закупки определяется периодом времени, в течение которого обычно:

осуществляется сделка — т. е. происходит продажа продукции (товаров), выполненных работ, оказанных услуг;

проводятся необходимые инструментальное обследование, испытание или экспертиза

А вот срок непосредственного личного взаимодействия инспектора и контролируемого лица в рамках внеплановой мониторинговой закупки не может превышать 1 рабочий день (ч. 4 ст. 65 Закона № 248-ФЗ).

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Объявление, что это была мониторинговая закупка

После завершения мониторинговой закупки инспектор:

объявляет о её проведении;

предъявляет контролируемому лицу или его представителю служебное удостоверение и копию решения о проведении мониторинговой закупки (на бумажном носителе либо электронный документ);

на месте составляет протокол о проведении мониторинговой закупки и направлении продукции (товаров), результатов работ/услуг на инструментальное обследование, испытание или экспертизу в 2-х экземплярах.

Положение о виде контроля устанавливает порядок:

составления протокола;

экспертизы продукции (товаров), результатов работ/услуг по результатам мониторинговой закупки.

В случае мониторинговой закупки результатов работ/услуг экспертизу назначают при необходимости.

Правила возврата денег и продукции

После завершения мониторинговой закупки и соответствующей экспертизы денежные средства возвращают контрольному (надзорному) органу путем:

незамедлительного возврата наличных инспектору, проводившему закупку;

незамедлительного принятия контролируемым лицом или его представителями необходимых действий по возврату денег, перечисленных безналом, на счет, с которого была оплата в ходе закупки.

Указанный порядок не действует в случае:

утраты приобретенной продукцией (товарами), результатами работы/услуги потребительских свойств;

несения организацией/гражданином, в отношении которых проводилась мониторинговая закупка, расходов в связи с выполнением работ или оказанием услуг в рамках закупки;

есть прямое указание в правилах продажи отдельных видов товаров, выполнения работ, оказания услуг.

В перечисленных трёх случаях приобретенную в ходе мониторинговой закупки продукцию (товары), результаты работы/услуги инспекторы не возвращают контролируемому лицу или его представителю. В остальных — да.

Оформление результатов

Акт должен быть составлен в течение 24 часов после получения данных инструментального обследования, испытания или экспертизы.

Когда инспекторы придут уже к производителю

Если в результате мониторинговой закупки обнаружено нарушение обязательных требований, за которые предусмотрена административная ответственность и которые связаны с производством продукции (товаров), выполнением работ, оказанием услуг, инспектор в течение 24 часов направит уполномоченному должностному лицу контрольного (надзорного) органа представление о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в отношении производителя данной продукции (товаров).

Согласование с прокуратурой

По общему правилу внеплановая мониторинговая закупка допустима только по согласованию с органами прокуратуры. Но есть ряд исключений. Это следующие случаи: