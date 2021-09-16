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Зачем становиться специалистом в области комплаенса и что известно про эту профессию

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Кто такой специалист в области комплаенса? Какие особенности есть у этой профессии?

8 сентября в Интерфаксе состоялась пресс-конференция, посвященная профессиональному стандарту «Специалист в области комплаенса». На конференции обсуждали специфику работы по комплаенс-сопровождению бизнеса и особенности внедрения комплексной системы комплаенса в компаниях, работающих в разных сферах бизнеса и в госорганах.

В числе спикеров были:

  • начальник правового управления ФАС России Артем Молчанов;
  • директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях;
  • старший прокурор отдела по противодействию коррупции прокуратуры г. Москвы Ольга Никонорова;
  • директор по комплаенс ПАО МГТС Наталия Соломатина

и представители ведущих российских СМИ.

Приводим главные тезисы с этой конференции.

Что такое комплаенс и что нужно знать о профессии?

Комплаенс как часть системы управления и контроля в организации, связанная с рисками несоответствия, несоблюдения требований законодательства, нормативных документов, правил и стандартов надзорных органов — относительно молодой российский институт. А вот рынок труда вполне созрел для регламентации работы специалиста в области комплаенса.

Например, на одном из популярных в России сайтов для поиска работы hh.ru по поисковому слову «комплаенс» и «compliance» находится более 1200 открытых вакансий. Популярность этой профессии основана на использовании риск-ориентированного подхода в управлении компаниями, а также активном формировании бизнес-культуры и этического поведения на рынке.

На современном этапе в России комплаенс наиболее полно отражен в документах, регламентирующих деятельность кредитных организаций. Наиболее распространенные направления комплаенс-контроля — антимонопольный и антикоррупционный комплаенс. Между тем, в бизнес-сообществе формируется тенденция к применению наиболее эффективных мировых практик комплаенс-ориентированного поведения участников экономических отношений.

Так, с вступлением в силу ФЗ № 248 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» законодатель предложил уйти от системы плановых проверок контрольно-надзорных органов к системе постоянного мониторинга рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям при помощи стимулирования контролируемых лиц к добросовестному соблюдению обязательных требований.

Комплаенс — это не только соблюдение законов, но и деловая культура добросовестного и этичного поведения. Как отметил в своем выступлении на пресс-конференции Валерий Лях, «комплаенс-менеджер стал важной частью бизнес-культуры. Профстандарт поможет распространить эту культуру в компаниях всех уровней и сделать принципы понятными всем».

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Зачем нужен профессиональный стандарт?

Эксперты ассоциации разработали профстандарт «Специалист по комплаенсу» для выработки единых универсальных профессиональных стандартов и квалификационных требований. Стандарт раскрывает необходимые для выполнения работником трудовых функций знания и умения, и задает планку современных требований и ориентиров для выстраивания кадровой политики компании.

В профстандарте отражены квалификационные требования работодателей, он может использоваться в целях подготовки кадров, разработки образовательных стандартов и программ, оценки (сертификации) специалистов, в работе кадровых служб (составления должностных инструкций и т.д.). Сотруднику стандарт позволит понять собственный профессиональный уровень, определить, чему ему стоит подучиться, и оценить свои перспективы карьерного роста.

Кто и как разрабатывал профстандарт?

В рамках разработки профессионального стандарта был проведен анализ российских и международных профессиональных стандартов по схожим видам профессиональной деятельности «Специалист по конкурентному праву» утвержденным приказом Минтруда России от 09.10.2018 № 625н, «Специалист по управлению рисками», утвержденным приказом Минтруда России от 30 августа 2018 г. № 564н, разрабатываемым Торгово-промышленной палатой Российской Федерации проектом профессионального стандарта «Специалист в сфере предупреждения (профилактики) коррупционных нарушений» и другими.

Основной разработчик проекта профессионального стандарта — «Национальная Ассоциация Комплаенс», объединяющая экспертов и практиков в области компланса.

К разработке и согласованию проекта профессионального стандарта привлекали Научно-образовательный Центр «Комплаенс» МГУ им. Ломоносова, а также другие эксперты, обладающие знаниями и опытом практической деятельности в области комплаенса, заинтересованные в формировании содержания и в последующем практическом применении профессионального стандарта.

Свои предложения направили и эксперты из числа руководителей департаментов крупных российских и международных компаний, финансово-кредитных организаций, в том числе в сфере юридической деятельности, финансовой, аудиторской, кадровой, государственного, муниципального и корпоративного управления, а также профессорско-преподавательского состава ведущих вузов России.

Структура профстандарта

Профессиональный стандарт содержит три основных раздела:

  • общие сведения;
  • описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности);
  • и характеристику обобщенных трудовых функций.

Согласно профстандарту, вид профессиональной деятельности «Специалист в области компланса» — это разработка, внедрение, оценка, поддержание, совершенствование комплаенс-функции в организации.

Основная цель деятельности — принятие необходимых и достаточных мер по минимизации комплаенс-рисков, в том числе риска конфликта интересов, путем обеспечения соответствия деятельности организации требованиям, налагаемым на нее:

  • применимым законодательством и иными обязательными для исполнения регулирующими документами;
  • установленными стандартами;
  • международными стандартами в области комплаенса;
  • внутренними нормативными документами, кодексами поведения, этическими нормами ведения бизнеса, применимым к ее деятельности.

Кроме того, в числе целей профессии — создание в организации механизмов мониторинга, измерения, анализа, выявления и оценки комплаенс-рисков, связанных с несоблюдением указанных выше требований и обеспечение комплексной защиты организации.

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