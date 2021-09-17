Уточненка по НДС: пошаговая инструкция

Уточненная декларация по НДС — это документ, которым налогоплательщик корректирует информацию, поданную ранее. Сроки сдачи исправлений варьируются от 5 дней до 3 лет.

В каких случаях подают уточненную декларацию по НДС

Бланк и порядок заполнения отчетности по налогу на добавленную стоимость закреплен в приказе ФНС № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014. Федеральная налоговая требует сдавать уточненную декларацию по НДС, если в ранее предоставленном отчете налогоплательщик занизил сумму взноса к уплате (абз. 1 п. 1 ст. 81 НК РФ). Если плательщик подаст уточнение раньше, чем инспектор обнаружит ошибку, он избежит ответственности.

Вот случаи, когда необходимо направить корректировку по НДС в территориальную ИФНС:

плательщик обнаружил, что предоставил в инспекцию ошибочные или неполные сведения (п. 1 ст. 81 НК РФ, п. 2 порядка заполнения отчета);

инспектор прислал требование об исправлении ошибок в поданной отчетности по НДС (п. 3 ст. 88 НК РФ, приложение к письму ФНС № ЕД-4-15/23367@ от 03.12.2018);

налогоплательщик вовремя не предоставил в ИФНС документацию с подтверждением прав применения нулевой ставки по определенным операциям. В такой ситуации надлежит пересчитать налог на добавленную стоимость по обычной ставке — за квартал, в котором произошла поставка продукции (пп. 1 п. 1, п. 9 ст. 167 НК РФ, п. 3 порядка заполнения отчета).

В Налоговом кодексе разъясняется, необходимо ли предоставить уточненную декларацию по НДС, если в номере допущена опечатка (в номере подтверждающего документа), — да, при обнаружении недостоверной информации следует подать корректировку первоначальной формы. Если такие сведения не занижают сумму налога к уплате, подача уточняющих сведений — это права, а не обязанности плательщика (абз. 2 п. 1 ст. 81 НК РФ). За неподанную уточненку в таком случае ответственность не последует.

А вот если пришло требование об исправлениях от инспектора, но налогоплательщик не предоставил корректировку, ему придется заплатить штраф в размере 5000 рублей (п. 1 ст. 129.1 НК РФ). Придется перечислить пени и недоимку, которые рассчитает инспектор, поскольку он снимет все некорректные документы к вычету. Кроме того, положен и штраф по ст. 120 НК РФ за грубое нарушение правил учета доходов и расходов (10 000 рублей) или по ст. 122 НК РФ за неуплату или неполную уплату налога (20% от неуплаченной суммы сбора). За повторное нарушение штрафы существенно возрастут.

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Когда ее разрешают не сдавать

Все отношения между плательщиками налогов и контролирующими органами регулирует Налоговый кодекс: статья о корректировке деклараций и расчетов — 81, в ней описывается порядок внесения исправлений в поданные отчеты.

В Налоговом кодексе прописано такое правило: если ошибки привели к занижению взноса, подлежащего к уплате, обязательно подайте уточнение в ИФНС. Если недочеты в декларации не снизили сумму налога к уплате, контролирующие органы разрешают не предоставлять корректировку.

Плательщики вправе не сдавать уточненку по НДС, если: ошибки привели к переплате налога на добавленную стоимость (вернуть переплату разрешают только после подачи уточненного отчета); плательщики сами обнаружили неточности в отчете, которые не занижают сумму перечисляемого налога; инспектор отправил требование о предоставлении пояснений по первоначальной отчетности (сдают либо только пояснения, либо пояснения с корректировкой).

Никакого принуждения к сдаче уточненной декларации по НДС при отсутствии занижения налогового платежа в первоначальном отчете нет. При желании организации корректируют ошибочную информацию в добровольном порядке. Но инспекция все же рекомендует (но не обязывает) подавать уточняющие сведения даже без занижения взноса к уплате (приложение к письму ФНС № ЕД-4-15/23367@ от 03.12.2018).

Как подать декларацию

В п. 5 ст. 81 Налогового кодекса разъясняется, как подать уточненку по НДС, — в той же форме и на том же бланке, который действовал в периоде подачи первоначального отчета.

С отчетности за 3 квартал 2021 года действует новый бланк декларации из приказа ЕД-7-3/228@ от 26.03.2021. Учитывайте эти изменения при заполнении корректировок. В исправленном отчете следует отражать полные расчетные значения, а не разницу между первоначальной и уточняемой суммами.

В какие сроки предоставить корректировку

В законодательных нормативах не определено, сколько можно сдавать уточненных деклараций по НДС, но установлены сроки подачи исправленного отчета. На этот срок влияет один существенный фактор — кто обнаружил нарушения в отчетности по налогу на добавленную стоимость:

если ошибку выявили в ИФНС. Тогда инспектор отправляет требование об исправлении нарушений плательщику. Уточняющий отчет необходимо подать в течение 5 дней после получения запроса от инспекции (п. 2, 6 ст. 6.1, п. 3 ст. 88 НК РФ);

если ошибку обнаружил плательщик. Ограниченного срока для подачи корректировки нет. Если ошибки привели к уменьшению НДС, следует перечислить остаток налога и пени, а затем подать корректировку. Если организация успеет отчитаться до того, как инспектор обнаружит нарушения, штраф не начислят (п. 1, 4 ст. 81). Ели компания переплатила НДС, то зачесть переплату разрешают только после подачи уточненки в срок не позднее трех лет с момента перечисления налога на добавленную стоимость (п. 7 ст. 78).

Как заполнить

Специалисты ФНС неоднократно рассказывали, как сдать уточненку по НДС, если ошибка в книге покупок в 2021 году, — заполнить бланк, который соответствует первоначальному отчету. В корректирующем документе необходимо сформировать те же разделы и приложения (п. 2 порядка заполнения отчета, письма ФНС № АС-4-15/200 от 11.01.2017, № ЕД-4-15/3967 от 11.03.2016). К старым разделам добавляются и новые — те, в которых указывают исправленные сведения.

Если налогоплательщик вносит коррективы в первоначальный отчет, добавляя дополнительные листы к книге покупок и продаж, в уточняющую форму необходимо включить приложение № 1 к разделам 8 — для книги покупок и 9 — для книги продаж (п. 46, 48 порядка заполнения отчета, письмо ФНС № СД-4-3/4581@ от 21.03.2016).

Правила заполнения ничем не отличаются от первоначальной декларации по налогу на добавленную стоимость. Но есть ряд особенностей: на титульном листе необходимо указать номер корректировки в таком формате:

«1—» — для первого уточнения, «2—» — для второго, и так по порядку;

квартал и год проставляют в соответствии с первоначальной декларацией;

в строках 001 разделов от 8 до 12 и приложения 1 к разделам 8 и 9 надлежит проставить признак актуальности в 1С в 2021 году. Если заполняете отчет в любой другой программе или вручную, признак актуальности тоже ставится в обязательном порядке. Проставьте «0», если в первичном отчете не заполняли разделы 8 и 9, а в корректировке эти блоки меняются. А если разделы 8 и 9 не корректируют, внесите значение «1».

Корректирующий отчет сформируйте так: в тех разделах, которые надлежит исправить, проставьте верные сведения, а остальные блоки заполните без изменений.

Пример

Приведем пример. ООО «Clubtk.ru» отчиталось по НДС за 4 квартал 2020. В первоначальной декларации компания заполнила титульный лист и разделы 1, 3, 7, 8 и 9. Затем исполнитель выявил ошибку: не зафиксировали счет-фактуру на аванс в книге продаж. ООО «Clubtk.ru» подает уточненную декларацию в ИФНС, заполняя дополнительный лист книги продаж. Кроме того, заполнили и другие обязательные разделы — титульный лист с номером первой корректировки, разделы 1 и 3 с исправленной суммой налога на добавленную стоимость к уплате. В разделе 7 отразили корректную сумму из первоначальной декларации. В разделах 8 и 9 поставили признак актуальности «1». В приложении 1 к разделу 9 прописали признак актуальности «0» и зафиксировали сведения из дополнительного листа книги продаж.

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