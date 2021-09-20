Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Как проверить адрес ИП и неувязочка с Китаем. Недельный обзор форума «Клерка»

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Обзоры для бухгалтера
Версия для печати

Чем ближе отчетный период, тем больше вопросов обсуждают в форуме «Клерка». Вот пять самых интересных тем прошедшей недели.

Как заставить фармацевтов выдавать товарные чеки? Обычные кассовые быстро выцветают и по ним проблематично получить вычет.

Стоит ли дробить бизнес ради получения алкогольной лицензии? Обсудили и решили, что не стоит.

Как проверить адрес ИП при заключении, если ИП не дает копию паспорта? Оказалось, что в основном верят на слово.

Вышла неувязочка с учредителем из Китая. В их стране передача товара прошла как инвестиции, а через таможню он прошел как купля-продажа. И как теперь это все разрулить?

В чем разница между ИП на НПД и просто физлицом на НПД? Нюансов не так много, но они есть.

Эти темы остались без ответа:

Подборка полезных мероприятий

Разместить