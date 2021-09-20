Как проверить адрес ИП и неувязочка с Китаем. Недельный обзор форума «Клерка»

Чем ближе отчетный период, тем больше вопросов обсуждают в форуме «Клерка». Вот пять самых интересных тем прошедшей недели.
Как заставить фармацевтов выдавать товарные чеки? Обычные кассовые быстро выцветают и по ним проблематично получить вычет.
Стоит ли дробить бизнес ради получения алкогольной лицензии? Обсудили и решили, что не стоит.
Как проверить адрес ИП при заключении, если ИП не дает копию паспорта? Оказалось, что в основном верят на слово.
Вышла неувязочка с учредителем из Китая. В их стране передача товара прошла как инвестиции, а через таможню он прошел как купля-продажа. И как теперь это все разрулить?
В чем разница между ИП на НПД и просто физлицом на НПД? Нюансов не так много, но они есть.
Эти темы остались без ответа:
- НДС-проблемы для банкротов
- Налог на прибыль IT компании
- Сообщение с налоговой о зачёте излишне уплаченных налогах
- Начисление НДС на стоимость гарантийного ремонта при отказе от льготы по НДС
- ИП на НПД и/или физлицо на НПД?