Как проверить адрес ИП и неувязочка с Китаем. Недельный обзор форума «Клерка»

Чем ближе отчетный период, тем больше вопросов обсуждают в форуме «Клерка». Вот пять самых интересных тем прошедшей недели.

Как заставить фармацевтов выдавать товарные чеки? Обычные кассовые быстро выцветают и по ним проблематично получить вычет.

Стоит ли дробить бизнес ради получения алкогольной лицензии? Обсудили и решили, что не стоит.

Как проверить адрес ИП при заключении, если ИП не дает копию паспорта? Оказалось, что в основном верят на слово.

Вышла неувязочка с учредителем из Китая. В их стране передача товара прошла как инвестиции, а через таможню он прошел как купля-продажа. И как теперь это все разрулить?

В чем разница между ИП на НПД и просто физлицом на НПД? Нюансов не так много, но они есть.

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