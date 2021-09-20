Рейдовый осмотр при контроле или надзоре: порядок и детали

Одно из основных контрольно-надзорных мероприятий, которое проводят инспекторы органов контроля (надзора) с 2021 года, — рейдовый осмотр по ст. 71 Закона № 248-ФЗ. В этой статье рассказываем, как его проводят, что проверяют и как оформляют результаты.

Понятие

Согласно ст. 71 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ», рейдовый осмотр — это контрольное (надзорное) мероприятие, проводимое для оценки соблюдения обязательных требований при использовании (эксплуатации) производственных объектов, которыми владеют, пользуются или управляют несколько лиц. При этом указанные объекты находятся на территории, на которой расположено несколько контролируемых лиц.

Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа контролируемых лиц, которые владеют, пользуются или управляют производственным объектом.

Рейдовый осмотр орган контроля (надзора) может проводить как единолично, так и совместно с другими ведомствами. А также привлекать специалистов, экспертов (экспертные организации).

Обычно в ходе рейдового осмотра проверяют крупные объекты — земельные участки, цеха, парк транспортных средств, территории, акватории, особо охраняемые природные территории, лесные участки, охотничьи угодья, районы внутренних морских вод, территориального моря, континентального шельфа и исключительной экономической зоны РФ, аттракционы и т. п.

Рейдовый осмотр проводится на основании решения об этом органа контроля (надзора). При этом в нем могут быть не указаны (ч. 1 ст. 64 Закона № 248-ФЗ):

адрес места деятельности или нахождения иных объектов контроля;

Ф.И.О. (при наличии) гражданина или наименование организации, её адрес (филиалов, представительств, обособленных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля;

срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом.

Таким образом, рейдовые осмотры не могут проводиться в отношении конкретного физлица, ИП, юрлица и не должны подменять собой выездную проверку.

Полномочия инспекторов

Имейте в виду, что в ходе рейдового осмотра возможны все виды контрольных (надзорных) действий, предусмотренные Законом № 248-ФЗ (ст. 65). А именно:

осмотр;

досмотр;

опрос;

получение письменных объяснений;

истребование документов;

отбор проб (образцов) продукции (товаров);

инструментальное обследование;

испытание;

экспертиза;

эксперимент.

Отбор проб (образцов) в ходе рейдового осмотра допустим исключительно при невозможности оценки соблюдения обязательных требований иными способами.

Положение о виде контроля может предусматривать сокращенный объем отдельных контрольных действий при проведении рейдового осмотра в отношении производственных объектов, отнесенных к определенным категориям риска.

При проведении рейдового осмотра инспекторы вправе взаимодействовать с находящимися на производственных объектах лицами.

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Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управляют производственными объектами, обязаны дать беспрепятственный доступ инспекторам:

к таким объектам, указанным в решении о проведении рейдового осмотра;

во все помещения (кроме жилых).

Длительность проведения

Срок проведения рейдового осмотра не может превышать 10 рабочих дней.

А период взаимодействия с одним контролируемым лицом в рамках рейдового осмотра не должен быть дольше 1 рабочего дня.

Возмещение стоимости

Контролируемое лицо либо лицо, у которого отбирали пробы (образцы) товаров/продукции, вправе потребовать возмещения стоимости утраченного, изъятого в ходе рейдового осмотра. Для этого должны соблюдаться 2 условия:

в ходе рейдового осмотра отобраны пробы (образцы) и не выявлено нарушения обязательных требований к безопасности и (или) качеству, влекущие риски причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

продукция (товары) не подлежит возврату из-за утраты потребительских свойств либо в соответствии с требованиями правил продажи отдельных видов продукции (товаров).

Если рейдовый осмотр имел место при контроле и надзоре за обращением лекарств, медицинских изделий, донорской крови, ее компонентов и биомедицинских клеточных продуктов, то права требовать возмещения стоимости утраченного нет.

Случаи и порядок возмещения стоимости утраченной продукции (товаров) в ходе рейдового осмотра устанавливает Правительство РФ.

Согласование с прокуратурой

По общему правилу рейдовый осмотр допустим только по согласованию с органами прокуратуры. Но есть ряд исключений. Это следующие случаи:

поручение Президента РФ/Правительства России о проведении в отношении конкретного контролируемого лица;

требование прокурора в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

истечение срока исполнения решения контрольного (надзорного) органа об устранении выявленного нарушения обязательных требований — когда невозможно сделать вывод об исполнении этого решения (в случаях, установленных ч. 1 ст. 95 Закона № 248-ФЗ);

наступление события, указанного в программе проверок (если федеральным законом о виде контроля установлено, что рейдовый осмотр проводится на основании этой программы);

сведения о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (тогда рейдовый осмотр проводят незамедлительно в течение 24 часов после получения таких сведений с извещением прокуратуры по месту объекта контроля. Закон допускает неуведомление контролируемого лица об этом).

Таким образом, рейдовый осмотр может быть плановым и внеплановым.

Оформление результатов

Если в результате рейдового осмотра выявлены нарушения обязательных требований, инспектор на месте составляет акт в отношении каждого контролируемого лица, допустившего нарушение обязательных требований.

Приказ Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 закрепил типовые формы:

решения о проведении рейдового осмотра (Приложение № 5);

акта рейдового осмотра (Приложение № 12).

После проведения рейдового осмотра сведения об этом инспекторы размещают в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. Об этом должен свидетельствовать QR-код в шапке бланка решения о проведении.

По результатам рейдового осмотра в акте может фигурировать один из двух выводов:

1 Выявлены нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, ссылки на него в законе и доказательств) Несоблюдение (нереализация) требований разрешительных документов (с указанием их реквизитов) Неисполнение ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа 2 Устранены нарушения, указанные выше в п. 1, если устранены до окончания рейдового осмотра

К акту прилагают: