Залог разрешили продавать и без кредитора, если его не оказалось в реестре

В случае, если требования залогового кредитора не включены в реестр, то после инициации банкротных торгов залоговые правоотношения прекращаются, и имущество продается «чистым», без притязаний на него третьих лиц. Тогда залоговый кредитор не получит денег после продажи имущества, говорится в новом решении ВС РФ. Разберем подробности с ДОЛГ.РФ.

Гражданин Ж. проходил процедуру банкротства. Его финансовый управляющий готовился к продаже имущества должника, одно из которых — автомобиль Mitsubishi Outlander. Транспортное средство планировалось продать «чистым», без указания на то, что оно обременено залогом. Гражданин Ж. с этим не согласился: он указал, что машина находится в залоге у сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива. Финансовый управляющий счел, что, поскольку залоговый кредитор не обратился для включения своих требований в реестр, то право залога автоматически прекращается. Спор дошел до суда.

Суды первых трех инстанций сочли, что право залога сохраняется вне зависимости от того, участвует кредитор в процедуре несостоятельности или нет. Включение требований в реестр кредиторов позволяет лишь реализовать права залогодержателя в делах о банкротстве.

В обоснование своих доводов суды нижестоящих инстанций сослались на п. 18 постановления ВАС РФ № 58 от 23 июля 2009 года, в котором сказано, что требования, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, сохраняются и после окончания конкурсного производства. Залог — одно из таких требований.

ВС РФ высказал иную точку зрения. Он указал, что упомянутое постановление ВАС РФ было принято на основании устаревшего ныне Закона о банкротстве, когда в отношении обычных физлиц (не предпринимателей) процедуры несостоятельности не проводились вовсе. Банкротство граждан было введено как самостоятельный институт только в 2015 году.

Все, что нужно знать о вопросах разграничения движимого и недвижимого имущества в спорах с ФНС, расскажет эксперт на бесплатном вебинаре 28 сентября: нужно только записаться.

Сейчас при решении подобных дел стоит ориентироваться на положения п. 3 ст. 213.28 Закона о банкротстве, которые предусматривают, что после завершения процедуры несостоятельности гражданин освобождается от исполнения всех обязательств, даже тех, которые не были заявлены в деле. Следовательно, право залога также прекращается.

Финансовый управляющий не обязан заставлять или настаивать на включении в реестр требований кредиторов, отметил арбитражный управляющий Дмитрий Краснощёк, руководитель юридической компании «Стратегия». Залоговые кредиторы должны проявлять должную осмотрительность, обязательно участвовать в процедуре, включаться в реестр, представлять документы, и только тогда они смогут претендовать на часть средств от реализации залога в соответствии с законом.

«Кредиторам дано много преференций: право судебной инициативы, оспаривание сделок, запрос документов, привлечение к субсидиарной ответственности. В данном случае недоволен остался залоговый кредитор, который решил не участвовать в процедуре банкротства гражданина Ж., а лишь решил приложить руку к распределению средств. Другие участники процедуры с этим не согласились и оказались правы», — подчеркнул Дмитрий Краснощёк.

В то же время залоговому кредитору могут отказать во включении в реестр по трем основным причинам — пропуск срока подачи заявления о включении требований в реестр кредиторов, недобросовестность залогодержателя или признание недействительным договора залога, указывает юрист Юридической фирмы INTELLECT Анна Скорова.

Конкурсный кредитор, требования которого обеспечены залогом, должен обратиться в арбитражный суд с заявлением о включении в реестр не позднее 2 месяцев с даты опубликования сведений о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства (у граждан — с момента принятия решения о реализации имущества).

«Во включении в реестр требований кредиторов залоговому кредитору должно быть отказано в ситуации, когда имеются сомнения в добросовестности залогодержателя. Например, банк разрешил отчуждение имущества, обеспечивающего исполнение обязательств Компании 1 аффилированной Компании 2. Последняя заключила новые кредитные договоры, предоставив в качестве обеспечения то же имущество. Все происходило в ситуации нарастания задолженности у Компании 1 и у ее участников. При заключении кредитных договоров Компанией 2 в анкетах заемщика контролирующими лицами указаны участники Компании 1. При этом денежные средства, полученные по новым кредитным договорам Компании 2, были направлены на погашения требований Компании 1», — поясняет юрист.

Также в случае признания недействительным договора залога на основании ст. 61.3 Закона о банкротстве (сделка, направленная на преимущественное удовлетворение) требования не могут быть включены в реестр, указывает Анна Скорова. Например, договор залога был заключен после возбуждения дела о банкротстве, либо за полгода до этого при осведомленности залогодержателя о признаках неплатежеспособности залогодателя.