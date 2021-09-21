ТН или ТТН: есть ли право выбора?

Товарная и товарно-транспортная накладная — первичные документы, оформляемые при перевозках. Но, несмотря на это, иногда организация не может выбирать, какой из них использовать. Это происходит при перевозках алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Когда оформляют транспортную накладную

Транспортная накладная — первичный документ, который обязателен при заключении договора на перевозку грузов автомобильным транспортом (ч. 1, 2 ст. 8 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»). Форма транспортной накладной для оформления перевозок автомобильным транспортом утверждена постановлением Правительства от 21.12.2020 № 2200.

Транспортную накладную оформляют, когда груз покупателю доставляет:

компания-перевозчик;

при самовывозе покупателем товара со склада продавца. Но только в случае, если при этом он пользуется услугами транспортной компании. Если самовывоз осуществляется собственным транспортом покупателя, накладная не нужна. Перевозку подтвердят данные путевого листа;

продавец собственным транспортом. Но в таком случае в договоре поставки должно быть указано условие о доставке, а ее стоимость определена отдельно от стоимости товара. Если стоимость доставки товаров в договоре поставки включена в стоимость товаров, то оформлять транспортную накладную не надо.

По общему правилу выписывает ее та организация, которая заказывает перевозку — грузоотправитель. Но в договоре стороны перевозки могут предусмотреть, что накладную должен выписать сам перевозчик (ч. 1 ст. 8 Устава автомобильного транспорта).

С 1 января 2022 года транспортную накладную можно оформлять как на бумаге, так и в электронном виде.

В транспортной накладной грузоотправитель и перевозчик согласовывают условия перевозки. При этом стороны не лишены права включить в нее реквизиты, позволяющие отразить конкретные обстоятельства исполнения договора перевозки. Например, наименование иных лиц, которые имеют отношение к перемещению груза в рамках конкретного договора перевозки, — клиента, экспедитора, выступающего в роли грузоотправителя, лица, от которого забирается груз. Хотя это и не накладывает на эти стороны дополнительных обязанностей (письмо ФНС от 27.05.2021 № ЕА-4-26/7321@).

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Когда оформляют товарно-транспортную накладную

Товарно-транспортная накладная — первичный документ, предназначенный для учета движения товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки автомобильным транспортом. Ее унифицированная форма утверждена постановлением Госкомстата от 28 ноября 1997 г. № 78.

Вместе с тем товарно-транспортная накладная является документом, который удостоверяет легальность производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. И она служит основанием для заполнения специальных деклараций, представляемых в рамках контроля за оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Поэтому оформлять товарно-транспортную накладную обязательно при перевозке этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Вид транспорта, который используется для перевозок, значения не имеет. А вот если для перевозок алкогольной продукции используется автомобильный транспорт, то дополнительно к ТТН понадобится оформить еще транспортную накладную.

При этом товарно-транспортную накладную нужно составлять при любом перемещении такого груза, даже между собственными обособленными подразделениями (п. 2 письма Росалкогольрегулирования от 31.01.2017 № 2148/03-04).

Следовательно, при отгрузке алкогольной и спиртосодержащей продукции надо оформлять только товарно-транспортную накладную. На это обратил внимание Минфин в письме от 07.09.2021 № 27-05-16/72440. Заменить ТТН в таком случае транспортной накладной нельзя.