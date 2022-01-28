Правила блогов компаний и Рейтинга компаний на «Клерке»

Что такое Рейтинг компаний на «Клерке»
Рейтинг компаний — независимый рейтинг компаний, которые работают для бухгалтеров и предпринимателей.
Список компаний, участвующих в Рейтинге, отображается в специальном разделе сайта. У каждой компании есть в Рейтинге своя страница.
Как ранжируются компании
Компании сортируются по рейтингу — средней оценке, оставленной компании пользователями «Клерка».
Если один пользователь оставляет компании более одной оценки, то при учёте рейтинга считается среднее арифметическое всех оценок этого пользователя, то есть в сумме один пользователь может повлиять на общий рейтинг компании только весом одного своего голоса.
Кроме того, существует возможность сортировки рейтинга по аудитории. Аудитория это суммарное количество просмотров всех страниц компании: профиля, мероприятий, блоговых постов, спецпредложений.
Как попасть в Рейтинг компаний
Чтобы попасть в Рейтинг компаний, надо связаться с менеджером «Клерка» по емейлу petukhova@klerk.ru.
Что такое блог компании и в какой момент он появляется
Блог компании — это подраздел страницы компании, в которой представитель компании или редакция «Клерка» могут писать сообщения от имени компании.
Права на запись в блог имеет любой сотрудник редакции «Клерка», администратор Клерка, а также сотрудники компании, у которых есть права администратора или редактора блога на Бизнес-аккаунт этой компании (задаются в клерк ИС на странице компании).
Блог компании появляется в момент появления у компании бизнес-аккаунта (это происходит либо при заведении компании в Клерк ИС, либо при переводе потенциального бренда в статус клиента).
Что такое отзывы, откуда они берутся
Отзывы — это комментарии пользователей, которые они оставляют на страницах компании. Отзывы оставляют зарегистрированные пользователи.
В пользовательском соглашении «Клерка» написано, что пользователи самостоятельно несут ответственность за оставленные комментарии.
Что такое новости компаний
Новости о компании — это материалы сайта, размещённые редакцией, связанные с компанией посредством тега. На странице компании в клерк ИС можно задать связанный с компанией тег, после этого все новости и статьи на сайте, помеченные этим тегом автоматически становятся связанными с компанией.
После этого появляется возможность перейти из статьи/новости на страницу компании, а со страницы компании увидеть список связанных с ней статей/новостей.
Что происходит после прекращения договора на тариф
1. Блог.
- Компания потеряет возможность размещать дополнительные материалы в блог. Старые, уже размещенные материалы будут открыты для прочтения, но не редактирования.
- Лиды, отправленные в уже установленные лид-формы, перестанут приходить компании.
2. Рейтинг компаний.
1) В списке Рейтинга компаний пропадает галочка верифицирования
2) На странице компании появляется рекламный баннер чужой компании
3. Кешбек.
После окончания срока договора кешбек полностью сгорает.
Что происходит, если компания просит удалить блог или Карточку компании в Рейтинге
1. Рейтинг компаний на «Клерке» составлен на основе открытой информации из сети интернет. Отзывы оставляют зарегистрированные пользователи. Поэтому удаление карточки не предусмотрено.
2. Блог компании и посты в нем проиндексированы поисковыми системами, поэтому удаление материалов и самого блога может привести к тому, что при попытке перехода пользователь сети будет попадать на пустую страницу на «Клерке». Это нежелательный вариант для заказчика блога. Но если владелец блога настаивает, мы можем закрыть блог.
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