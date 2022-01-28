Правила блогов компаний и Рейтинга компаний на «Клерке»

Что такое Рейтинг компаний на «Клерке» Рейтинг компаний — независимый рейтинг компаний, которые работают для бухгалтеров и предпринимателей. Список компаний, участвующих в Рейтинге, отображается в специальном разделе сайта. У каждой компании есть в Рейтинге своя страница.

Как ранжируются компании Компании сортируются по рейтингу — средней оценке, оставленной компании пользователями «Клерка». Если один пользователь оставляет компании более одной оценки, то при учёте рейтинга считается среднее арифметическое всех оценок этого пользователя, то есть в сумме один пользователь может повлиять на общий рейтинг компании только весом одного своего голоса. Кроме того, существует возможность сортировки рейтинга по аудитории. Аудитория это суммарное количество просмотров всех страниц компании: профиля, мероприятий, блоговых постов, спецпредложений.

Как попасть в Рейтинг компаний Чтобы попасть в Рейтинг компаний, надо связаться с менеджером «Клерка» по емейлу petukhova@klerk.ru.

Что такое блог компании и в какой момент он появляется Блог компании — это подраздел страницы компании, в которой представитель компании или редакция «Клерка» могут писать сообщения от имени компании. Права на запись в блог имеет любой сотрудник редакции «Клерка», администратор Клерка, а также сотрудники компании, у которых есть права администратора или редактора блога на Бизнес-аккаунт этой компании (задаются в клерк ИС на странице компании). Блог компании появляется в момент появления у компании бизнес-аккаунта (это происходит либо при заведении компании в Клерк ИС, либо при переводе потенциального бренда в статус клиента).

Что такое отзывы, откуда они берутся Отзывы — это комментарии пользователей, которые они оставляют на страницах компании. Отзывы оставляют зарегистрированные пользователи. В пользовательском соглашении «Клерка» написано, что пользователи самостоятельно несут ответственность за оставленные комментарии.

Что такое новости компаний Новости о компании — это материалы сайта, размещённые редакцией, связанные с компанией посредством тега. На странице компании в клерк ИС можно задать связанный с компанией тег, после этого все новости и статьи на сайте, помеченные этим тегом автоматически становятся связанными с компанией. После этого появляется возможность перейти из статьи/новости на страницу компании, а со страницы компании увидеть список связанных с ней статей/новостей.

Что происходит после прекращения договора на тариф 1. Блог. Компания потеряет возможность размещать дополнительные материалы в блог. Старые, уже размещенные материалы будут открыты для прочтения, но не редактирования.

Лиды, отправленные в уже установленные лид-формы, перестанут приходить компании. 2. Рейтинг компаний. 1) В списке Рейтинга компаний пропадает галочка верифицирования 2) На странице компании появляется рекламный баннер чужой компании 3. Кешбек. После окончания срока договора кешбек полностью сгорает.