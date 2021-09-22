Сокращаем штат: как провести увольнительные выплаты в 1С

Каких сотрудников можно сократить? На какие выплаты вправе рассчитывать уволенный после сокращения? От чего они зависят? Обо всем по порядку – в нашей статье.

Сократить нельзя помиловать

Сокращение штата – это полная ликвидация одной или нескольких должностей, исключение их из штатного расписания.

Тем не менее есть лица, которых нельзя уволить по сокращению. Это:

беременные;

мамы с детьми до трех лет;

работники, которые воспитывают детей в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а также если второй родитель не работает.

Также нельзя уволить по сокращению тех, кто находится в отпуске или на больничном. Нужно дождаться, когда отпуск / болезнь закончатся – по возвращению из отпуска или с больничного можно провести сокращение.

Цена сокращения

Вот список выплат, которые сокращаемому назначает работодатель:

зарплата за отработанное время, включая премии и надбавки, которые полагаются сотруднику;

компенсация за неиспользованные дни отпуска;

венец сокращения – выходное пособие. На него могут рассчитывать все сотрудники, кроме работников, с которыми заключили договор на срок до двух месяцев. Им выплата нужна, если это зафиксировано в коллективном или трудовом договоре.

Другие тонкости увольнения сотрудников мы разбираем в онлайн-курсе "Клерка" о приеме и увольнении: подробнее тут.

Размер выходного пособия (ст. 178 ТК). Зависит от категории работника. Обычные работники могут рассчитывать на сумму, равную среднему месячному заработку. Сезонные работники получат двухнедельный средний заработок.

Если экс-работник в течение месяца после увольнения не нашел новую работу, за ним сохраняется средний заработок за следующий месяц. Нашел? Тогда считаем в пропорции – только за дни, когда уволенный был еще без работы. В любом случае реально работодатель может и не выплачивать средний заработок за первый месяц трудоустройства, потому что в счет его выплаты зачитывается выходное пособие.

Также за экс-работником сохраняется средний заработок на период второго, а в исключительных случаях – и третьего месяца трудоустройства. На Крайнем Севере выплаты могут растянуться на полгода.

Формула расчета выходного пособия

Формула такая:

Выходное пособие = Средняя дневная зарплата* + Количество рабочих дней месяца, следующего за месяцем увольнения

* Средний дневной заработок рассчитывается за 12 предшествующих месяцев.

В расчет не берем:

выплаты социального характера (материальная помощь, компенсационные выплаты на проезд, обучение, питание и т.д.);

больничные;

оплата труда при простое;

начисление за время, когда сотрудник не работал.

НДФЛ и страховые взносы по выходному пособию не возникают. Как и по среднему заработку, который сохраняется за все три месяца трудоустройства. Условие – в совокупности все эти выплаты не должны превышать трехмесячный размер среднемесячного заработка. Для сотрудников с Крайнего Севера и приравненных к нему мест – шестикратный размер. Иначе сумму превышения облагать придется (п. 3 ст. 217 НК, абз. 6 подп. 2 п. 1 ст. 422 НК, подп. 1 и 2 п. 1 ст. 20.2 Закона от 24.07.98 № 125-ФЗ).

Оформляем выплату в «1С»

Сначала поупражняемся на примере программы «1С:Зарплата и управление персоналом 8», ред. 3.1. Потом – в программе «1С:Бухгалтерия 8», ред 3.0.

Пример в «1С:Зарплата и управление персоналом 8», ред. 3.1

Администратор ООО «Ю-ВЕНТ» уволен 30 июля 2021 г. по сокращению численности и штата сотрудников организации. В дополнительном соглашении к трудовому договору прописано, что при увольнении сотрудника по сокращению ему полагается выходное пособие в размере четырехкратного среднемесячного заработка.

Смотрим количество рабочих дней по итогам месяца увольнения:

в августе 22 рабочих дня;

в сентябре 22 рабочих дня;

в октябре 21 рабочий день;

в ноябре 20 рабочих дней;

Дальше создаем документ увольнения с основанием п.2 ч.1 ст. 81.

Указываем дни выходного пособия за три месяца после увольнения, что равно 65 дням. У сотрудника насчитано 16,33 дня неиспользованного отпуска.

Напомним: если сумма не превышает трехкратного размера среднего заработка, НДФЛ не удерживаем и страховые взносы не начисляем.

Чтобы начислить выходное за ноябрь, для начала создаем начисление. Для этого перейдем в раздел «Настройки» и выберем «Начисления».

Укажем, что сумма вводится фиксировано и начисляется по отдельному документу.

На закладке «Налоги, взносы, бухучет» проставляем код дохода 2014 «Сумма выплаты в виде выходного пособия, среднего месячного заработка, превышающей 3-х кратный размер среднего заработка».

Следующим шагом создаем документ по начислению выходного пособия за четвертый месяц. Для этого перейдем в раздел «Зарплата» – «Разовое начисление».

Выберем созданное нами начисление. В строке «Результат» проставим сумму выходного пособия за ноябрь (1004,02 руб. x 20 дней). Программа автоматически рассчитает НДФЛ и сумму к выплате после удержания.

Такой же пример по программе «1С:Бухгалтерия 8», ред 3.0.

Создадим начисление как для облагаемой части пособия, так и для необлагаемой («Зарплата и кадры» – «Настройки зарплаты» – «Начисления»).

Приступим к начислению, перейдем в раздел «Зарплата и кадры» – «Все начисления» – «Начисление зарплаты».

Заполним документ и по кнопке «Начислить» добавим нами созданные начисления.

Видим, что НДФЛ удержался только с облагаемой части выплаты.