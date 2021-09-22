Сокращаем штат: как провести увольнительные выплаты в 1С

Каких сотрудников можно сократить? На какие выплаты вправе рассчитывать уволенный после сокращения? От чего они зависят? Обо всем по порядку – в нашей статье.
Сократить нельзя помиловать
Сокращение штата – это полная ликвидация одной или нескольких должностей, исключение их из штатного расписания.
Тем не менее есть лица, которых нельзя уволить по сокращению. Это:
- беременные;
- мамы с детьми до трех лет;
- работники, которые воспитывают детей в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а также если второй родитель не работает.
Также нельзя уволить по сокращению тех, кто находится в отпуске или на больничном. Нужно дождаться, когда отпуск / болезнь закончатся – по возвращению из отпуска или с больничного можно провести сокращение.
Цена сокращения
Вот список выплат, которые сокращаемому назначает работодатель:
- зарплата за отработанное время, включая премии и надбавки, которые полагаются сотруднику;
- компенсация за неиспользованные дни отпуска;
- венец сокращения – выходное пособие. На него могут рассчитывать все сотрудники, кроме работников, с которыми заключили договор на срок до двух месяцев. Им выплата нужна, если это зафиксировано в коллективном или трудовом договоре.
Другие тонкости увольнения сотрудников мы разбираем в онлайн-курсе "Клерка" о приеме и увольнении: подробнее тут.
Размер выходного пособия (ст. 178 ТК). Зависит от категории работника. Обычные работники могут рассчитывать на сумму, равную среднему месячному заработку. Сезонные работники получат двухнедельный средний заработок.
Если экс-работник в течение месяца после увольнения не нашел новую работу, за ним сохраняется средний заработок за следующий месяц. Нашел? Тогда считаем в пропорции – только за дни, когда уволенный был еще без работы. В любом случае реально работодатель может и не выплачивать средний заработок за первый месяц трудоустройства, потому что в счет его выплаты зачитывается выходное пособие.
Также за экс-работником сохраняется средний заработок на период второго, а в исключительных случаях – и третьего месяца трудоустройства. На Крайнем Севере выплаты могут растянуться на полгода.
Формула расчета выходного пособия
Формула такая:
Выходное пособие = Средняя дневная зарплата* + Количество рабочих дней месяца, следующего за месяцем увольнения
* Средний дневной заработок рассчитывается за 12 предшествующих месяцев.
В расчет не берем:
- выплаты социального характера (материальная помощь, компенсационные выплаты на проезд, обучение, питание и т.д.);
- больничные;
- оплата труда при простое;
- начисление за время, когда сотрудник не работал.
НДФЛ и страховые взносы по выходному пособию не возникают. Как и по среднему заработку, который сохраняется за все три месяца трудоустройства. Условие – в совокупности все эти выплаты не должны превышать трехмесячный размер среднемесячного заработка. Для сотрудников с Крайнего Севера и приравненных к нему мест – шестикратный размер. Иначе сумму превышения облагать придется (п. 3 ст. 217 НК, абз. 6 подп. 2 п. 1 ст. 422 НК, подп. 1 и 2 п. 1 ст. 20.2 Закона от 24.07.98 № 125-ФЗ).
Оформляем выплату в «1С»
Сначала поупражняемся на примере программы «1С:Зарплата и управление персоналом 8», ред. 3.1. Потом – в программе «1С:Бухгалтерия 8», ред 3.0.
Пример в «1С:Зарплата и управление персоналом 8», ред. 3.1
Администратор ООО «Ю-ВЕНТ» уволен 30 июля 2021 г. по сокращению численности и штата сотрудников организации. В дополнительном соглашении к трудовому договору прописано, что при увольнении сотрудника по сокращению ему полагается выходное пособие в размере четырехкратного среднемесячного заработка.
Смотрим количество рабочих дней по итогам месяца увольнения:
- в августе 22 рабочих дня;
- в сентябре 22 рабочих дня;
- в октябре 21 рабочий день;
- в ноябре 20 рабочих дней;
Дальше создаем документ увольнения с основанием п.2 ч.1 ст. 81.
Указываем дни выходного пособия за три месяца после увольнения, что равно 65 дням. У сотрудника насчитано 16,33 дня неиспользованного отпуска.
Напомним: если сумма не превышает трехкратного размера среднего заработка, НДФЛ не удерживаем и страховые взносы не начисляем.
Чтобы начислить выходное за ноябрь, для начала создаем начисление. Для этого перейдем в раздел «Настройки» и выберем «Начисления».
Укажем, что сумма вводится фиксировано и начисляется по отдельному документу.
На закладке «Налоги, взносы, бухучет» проставляем код дохода 2014 «Сумма выплаты в виде выходного пособия, среднего месячного заработка, превышающей 3-х кратный размер среднего заработка».
Следующим шагом создаем документ по начислению выходного пособия за четвертый месяц. Для этого перейдем в раздел «Зарплата» – «Разовое начисление».
Выберем созданное нами начисление. В строке «Результат» проставим сумму выходного пособия за ноябрь (1004,02 руб. x 20 дней). Программа автоматически рассчитает НДФЛ и сумму к выплате после удержания.
Такой же пример по программе «1С:Бухгалтерия 8», ред 3.0.
Создадим начисление как для облагаемой части пособия, так и для необлагаемой («Зарплата и кадры» – «Настройки зарплаты» – «Начисления»).
Приступим к начислению, перейдем в раздел «Зарплата и кадры» – «Все начисления» – «Начисление зарплаты».
Заполним документ и по кнопке «Начислить» добавим нами созданные начисления.
Видим, что НДФЛ удержался только с облагаемой части выплаты.