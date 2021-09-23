Ночная сверхурочная работа: как оплачивать и что надо знать

Некоторые сотрудники в силу большого объема работы или периодических авралов по просьбе руководства вынуждены оставаться работать после окончания рабочего дня, зачастую допоздна. Перед бухгалтерами встает вопрос: как оплачивать время работы, одновременно приходящееся и на труд ночью, и на сверхурочную работу. Рассказываем.

Законодательство о ночных и сверхурочных

Чтобы избежать ошибок при расчете зарплаты за переработки в ночное время, нужно руководствоваться ст. 149, 152, 154 ТК РФ, а также Постановлением Правительства от 22.07.2008 № 554. Кроме того, проблемы при оплате ночных и сверхурочных рассматривались в Письме Минтруда от 04.09.2018 № 14-1/ООГ-7353.

Как оплачивать сверхурочные в ночное время

Время дополнительной работы ночью нужно оплачивать и как ночное время, и как сверхурочную работу. Причина в том, что работа в таких условиях — это ненормальная работа, которая обязательна должна компенсироваться отдельно, дополнительно.

Размеры доплат могут быть установлены локальными актами работодателя (коллдоговором, положением об оплате труда и другими), но закрепленные в них величины не должны быть ниже установленных на законодательном уровне.

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Оплата сверхурочных

Ст. 152 ТК РФ обязует работодателя выплачивать сверхурочные по следующей схеме:

первые 2 часа переработки — в полуторакратном размере;

третий и последующий — в двукратном.

То есть стоимость часа работы сотрудника, оставшегося после окончания смены, умножают на 1,5 за первые два часа сверхурочки, а дальше — на 2.

Оплата ночных

Постановление Правительства РФ от 22.07.2008 № 554 установило, что минимальная доплата за работу ночью должна составлять 20% от часовой тарифной ставки. Для работников на окладе — это сумма, полученная от деления оклада на месячную норму времени по производственному календарю.

Ночным временем считается промежуток с 22 до 6 часов. Если смена заканчивается в 20 часов, то сверхурочка в течение трех часов после ее окончания будет включать в себя 1 ночной час (с 22 до 23 часов). А работающий с 9 до 18 часов, оставшийся работать сверхурочно, должен отработать минимум 5 часов, чтобы попасть в диапазон ночного времени суток. А это строжайше запрещено законодательством. Привлечь персонал к переработке разрешено работодателю не больше 4 часов в течение двух дней подряд.

Рассчитав доплаты за сверхурочную и ночную работы, выплатите работнику их суммарно в полном объеме, дабы не попасть в число нарушителей трудового законодательства. Неполная выплата зарплаты карается штрафом в соответствии с п. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.

Рассмотрим на примере расчет зарплаты при сверхурочной работе ночью.

Пример

Должностной оклад бухгалтера Петровой Л. П. — 80 000 рублей, режим работы — пятидневка с 10 до 19 часов с одним часом на обеденный перерыв. В период сдачи отчетности 19 июля 2021 года ее привлекли к работе после окончания ежедневной смены на 4 часа до 23 часов.

Расчет:

Норма времени в июле 2021 года для 40-часовой рабочей недели — 176 часов Следовательно, час работы Петровой Л. П. при нормальном режиме составляет 454,55 руб. (80 000 руб. / 176 ч.).

Доплата за сверхурочную работу (4 часа) = 454,55 * 1,5 * 2 454,55 * 2 * 2 = 3 181,85 руб.

Доплата за ночную работу (1 час) = 454,55 * 20% = 90,91 руб.

Зарплата Петровой Л.П. за июль 2021 года составит:

оклад — 80 000 руб.;

доплата за СУР — 3 181,85 руб.;

доплата за ночное время — 90,91 руб.

Итого — 83 272,76 руб.

Альтернатива ночной сверхурочной работе

Если сверхурочка (в том числе ночная) — единичный случай, оформите его приказом.

Но если вы видите, что такой режим работы становится системой, рассмотрите варианты оформления работника на внутреннее совместительство или внесения изменений в его трудовой договор, прописав частоту и время привлечения к СУР, а также размеры доплаты за нее, если локальными актами это не оговорено.

Подводим итоги