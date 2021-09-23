Ночная сверхурочная работа: как оплачивать и что надо знать

Некоторые сотрудники в силу большого объема работы или периодических авралов по просьбе руководства вынуждены оставаться работать после окончания рабочего дня, зачастую допоздна. Перед бухгалтерами встает вопрос: как оплачивать время работы, одновременно приходящееся и на труд ночью, и на сверхурочную работу. Рассказываем.
Законодательство о ночных и сверхурочныхЧтобы избежать ошибок при расчете зарплаты за переработки в ночное время, нужно руководствоваться ст. 149, 152, 154 ТК РФ, а также Постановлением Правительства от 22.07.2008 № 554. Кроме того, проблемы при оплате ночных и сверхурочных рассматривались в Письме Минтруда от 04.09.2018 № 14-1/ООГ-7353.
Как оплачивать сверхурочные в ночное времяВремя дополнительной работы ночью нужно оплачивать и как ночное время, и как сверхурочную работу. Причина в том, что работа в таких условиях — это ненормальная работа, которая обязательна должна компенсироваться отдельно, дополнительно.
Размеры доплат могут быть установлены локальными актами работодателя (коллдоговором, положением об оплате труда и другими), но закрепленные в них величины не должны быть ниже установленных на законодательном уровне.
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Оплата сверхурочныхСт. 152 ТК РФ обязует работодателя выплачивать сверхурочные по следующей схеме:
- первые 2 часа переработки — в полуторакратном размере;
- третий и последующий — в двукратном.
То есть стоимость часа работы сотрудника, оставшегося после окончания смены, умножают на 1,5 за первые два часа сверхурочки, а дальше — на 2.
Оплата ночныхПостановление Правительства РФ от 22.07.2008 № 554 установило, что минимальная доплата за работу ночью должна составлять 20% от часовой тарифной ставки. Для работников на окладе — это сумма, полученная от деления оклада на месячную норму времени по производственному календарю.
Ночным временем считается промежуток с 22 до 6 часов. Если смена заканчивается в 20 часов, то сверхурочка в течение трех часов после ее окончания будет включать в себя 1 ночной час (с 22 до 23 часов). А работающий с 9 до 18 часов, оставшийся работать сверхурочно, должен отработать минимум 5 часов, чтобы попасть в диапазон ночного времени суток. А это строжайше запрещено законодательством. Привлечь персонал к переработке разрешено работодателю не больше 4 часов в течение двух дней подряд.
Рассчитав доплаты за сверхурочную и ночную работы, выплатите работнику их суммарно в полном объеме, дабы не попасть в число нарушителей трудового законодательства. Неполная выплата зарплаты карается штрафом в соответствии с п. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.Рассмотрим на примере расчет зарплаты при сверхурочной работе ночью.
Пример
Должностной оклад бухгалтера Петровой Л. П. — 80 000 рублей, режим работы — пятидневка с 10 до 19 часов с одним часом на обеденный перерыв. В период сдачи отчетности 19 июля 2021 года ее привлекли к работе после окончания ежедневной смены на 4 часа до 23 часов.
Расчет:
Норма времени в июле 2021 года для 40-часовой рабочей недели — 176 часов Следовательно, час работы Петровой Л. П. при нормальном режиме составляет 454,55 руб. (80 000 руб. / 176 ч.).
Доплата за сверхурочную работу (4 часа) = 454,55 * 1,5 * 2 454,55 * 2 * 2 = 3 181,85 руб.
Доплата за ночную работу (1 час) = 454,55 * 20% = 90,91 руб.
Зарплата Петровой Л.П. за июль 2021 года составит:
- оклад — 80 000 руб.;
- доплата за СУР — 3 181,85 руб.;
- доплата за ночное время — 90,91 руб.
Альтернатива ночной сверхурочной работеЕсли сверхурочка (в том числе ночная) — единичный случай, оформите его приказом.
Но если вы видите, что такой режим работы становится системой, рассмотрите варианты оформления работника на внутреннее совместительство или внесения изменений в его трудовой договор, прописав частоту и время привлечения к СУР, а также размеры доплаты за нее, если локальными актами это не оговорено.
Подводим итоги
- Ночные сверхурочные часы оплачиваются и как сверхурочная работа, и как доплата за ночное время.
- И одна, и другая компенсационная выплата рассчитываются исходя из стоимости рабочего часа сотрудника.
- Размер доплат не может опускаться ниже установленных государством величин. Работодатель вправе платить больше. Это необходимо закрепить в локальных актах компании.
- Если вы вынуждены оставлять на сверхурочку сотрудника регулярно, оформите на него внутреннее совместительство. Это поможет избежать лишних вопросов со стороны контролирующих органов.