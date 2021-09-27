Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Кавычки и мертвые души в отчетности. Недельный обзор форума «Клерка»

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Обзоры для бухгалтера
Версия для печати

Какие только вопросы не задают на форуме «Клерка»! На прошедшей неделе самой обсуждаемой темой были... кавычки.

Разные написание названия в Уставе и на печати. Какому-то юристу не понравилось, что кавычки на печати нарисованы не такие, как в уставе. Главный совет, который дали автору темы — выгнать юриста.

Руководитель по договору ГПХ, возможно ли? Все клерки сошлись во мнениях, что так делать нельзя, если речь не идет об управляющем.

В компании несколько лет начислялась зарплата и сдавалась отчетность. При этом люди давно уволены. Вот такая странная история.

ФСС просит карточку лицевого счета. Что это такое и где её взять в 1С?

Водоканал присылает счета и акты, которые не совпадают по периодам, что делать? Обсуждение — в теме Первичные документы.

На эти вопросы пока никто не ответил:

Подборка полезных мероприятий

Разместить