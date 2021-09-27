Кавычки и мертвые души в отчетности. Недельный обзор форума «Клерка»

Какие только вопросы не задают на форуме «Клерка»! На прошедшей неделе самой обсуждаемой темой были... кавычки.

Разные написание названия в Уставе и на печати. Какому-то юристу не понравилось, что кавычки на печати нарисованы не такие, как в уставе. Главный совет, который дали автору темы — выгнать юриста.

Руководитель по договору ГПХ, возможно ли? Все клерки сошлись во мнениях, что так делать нельзя, если речь не идет об управляющем.

В компании несколько лет начислялась зарплата и сдавалась отчетность. При этом люди давно уволены. Вот такая странная история.

ФСС просит карточку лицевого счета. Что это такое и где её взять в 1С?

Водоканал присылает счета и акты, которые не совпадают по периодам, что делать? Обсуждение — в теме Первичные документы.

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