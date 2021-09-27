Декларация НДС налогового агента: как правильно заполнить

Декларация по НДС налогового агента — обязательная отчетность при возникновении обязанности уплаты налога на добавленную стоимость за иное лицо. Порядок ее формирования зависит от того, является ли сама компания налогоплательщиком или нет.

Кто такой налоговый агент

Налоговый агент — лицо, рассчитывающее и уплачивающее налог за налогоплательщика. Подробнее: о правах и обязанностях, возникающих при налоговом агентировании.

В отношении налога на добавленную стоимость такая ситуация возникает при (статья 161 НК РФ):

приобретении товаров (работ, услуг) на территории России у иностранных лиц, не стоящих на учете в ФНС РФ;

аренде государственного (муниципального) имущества у госорганов и органов местного самоуправления;

покупке государственного (муниципального) имущества у органов госвласти;

приобретении металлолома, макулатуры, вторичного алюминия, сырых шкур животных у налогоплательщиков;

иных случаях, поименованных в статье 161 НК РФ и разделе V приложения 1 к порядку заполнения, утвержденному приказом ФНС от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@.

Агент по НДС обязан:

рассчитать НДС к уплате по каждой сделке;

выставить счет-фактуру и зарегистрировать ее в книге продаж;

уплатить налог в бюджет;

сдать отчетность за отчетный квартал не позднее 25-го числа следующего месяца.

Как и по какой форме подается отчетность при агентском НДС

Действующий бланк, используемый при заполнении отчетности по налогу на добавленную стоимость арендатором по договору аренды нежилого муниципального имущества и в иных перечисленных выше случаях, утвержден приказом ФНС от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@. Предоставляется отчетность ежеквартально в ИФНС по месту нахождения организации.

С 3 квартала 2021 применяется новая форма отчетности, обновленная приказом ФНС от 26.03.2021 № ЕД-7-3/228@. Связано это с введением системы прослеживаемости товаров.

Правила заполнения декларации

От того, является ли организация плательщиком НДС, зависит установленный порядок заполнения отчета (приложение 2 к приказу № ММВ-7-3/558@).

Если организация является плательщиком налога на добавленную стоимость, то дополнительно налоговый агент обязан заполнить раздел 2 декларации по НДС и перенести в раздел 9 данные книги продаж по операциям агентирования с кодом 06. Остальные разделы заполняются в стандартном порядке.

Налогоплательщик вправе принять к вычету уплаченный агентский налог при выполнении условий:

платеж перечислен в бюджет;

товары (работы, услуги) приняты к учету и приобретены для облагаемой деятельности;

оформлен счет-фактура в установленном порядке.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар обо всех изменениях по НДС и другим налогам: обсудим тему с экспертом 30 сентября.

Пример

ООО «Clubtk.ru» является плательщиком НДС. В 3 квартале 2021, кроме обычных операций, общество арендовало недвижимое имущество у местной администрации. Сумма арендной платы ежемесячно составляла 30 000 руб. Организация ежемесячно исчисляла и уплачивала в бюджет налог в размере:

30 000 × 20 / 120% = 5000 руб.

После уплаты налог принят к вычету. Заполняя раздел 2, ООО «Clubtk.ru» указало:

в строке 070 — код операции 1011703, относящийся к аренде госимущества;

реквизиты госоргана, у которого арендуется имущество;

в строке 060 — сумму НДС к уплате налогового агента в декларации;

КБК и ОКТМО — указываются аналогичные заполнению при исчислении налога налогоплательщиком.

Образец заполнения декларации по НДС налоговым агентом при аренде муниципального имущества 2021 года налогоплательщиком

Перечень кодов всех операций, отнесенных к налогообложению в порядке агентирования, приведен в разделе V приложения 1 к порядку заполнения декларации, утвержденному приказом ФНС № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014.

Неплательщики НДС заполняют отчет в особом порядке. Обязательно включите в декларацию по НДС налогового агента на УСН (или иного неплательщика налога на добавленную стоимость) следующие разделы:

Образец заполнения декларации по НДС при аренде муниципального имущества в 2021 году для неплательщика

Штрафы за неисполнение обязанностей налогового агента

За несвоевременное предоставление отчетности пунктом 1 статьи 119 НК РФ предусмотрена ответственность: 5% от суммы неуплаченного налога за каждый месяц просрочки срока сдачи, но не более 30% от указанной суммы, но не менее 1000 руб.