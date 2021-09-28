«Клерк» раздает деньги бухгалтерам: открываем партнерку по нашей подписке. Инструкция

Хотите заработать просто на любви к «Клерку»? Рекомендуйте друзьям и коллегам нашу крутую подписку «Клерк.Премиум», и мы перечислим вам 10% от стоимости любой сделки по покупке «Клерк.Премиума», которая совершится благодаря вам.
Три простых шага, как заработать на партнерке с «Клерком»
Шаг 1. Находите человека, которому поможет в работе наша подписка «Клерк.Премиум». Она точно пригодится всем бухгалтерам, кадровикам и ИП. У нас уже несколько тысяч довольных подписчиков.
Шаг 2. Связывайтесь с нами любым способом:
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по телефону отдела продаж
7 (495) 129-29-87
- по емейлу care@klerk.ru
И рассказывайте, что нашли человека, который по вашей рекомендации хочет стать нашим подписчиком.
Шаг 3. Мы выдаем вам промокод, по которому вы получите деньгами 10 % от подписки, плюс человеку, которого вы приведете, дадим 10% скидки.
Все инструкции по активации промокода и скидки мы дадим вам лично. Наш менеджер будет сопровождать сделку и поможет с любыми вопросами.
Как убедить в необходимости «Клерк.Премиум» (спойлер: это легко, «Клерк» любят все)
Работать с нами по партнерской программе легко, потому что наш портал знают все бухгалтеры и кадровики. Расскажите, что дает наша подписка:
— Консультации. Пул экспертов в течение дня ответит на любой вопрос про налоги, учет, кадры, право, 1С. Количество вопросов неограниченно;
— 40 онлайн-курсов на все нужные в работе темы: каждый месяц добавляем новые, доплачивать за это не надо;
— сертификаты ИПБ России;
— 350 записей вебинаров для бухгалтеров, ИП и кадровиков;
— проверка контрагентов;
— сервис слежения за отчетностью компании в Росстат;
— статьи-разборы: главред пишет про изменения в законах для подписчиков.
Сколько можно получить. Пример в цифрах
Давайте на примере. Например, у вас есть два знакомых бухгалтера — Света и Наташа. А еще двоюродный брат Леня, директор строительной фирмы.
Света ведет 10 ИП, и ей точно нужна информационная поддержка от «Клерка». Она готова купить годовую подписку «Клерк.Премиум». Она стоит 24800 руб. За Свету мы перечислим вам живыми деньгами 2480 руб. А Света со скидкой в 10% заплатит за подписку 22320 руб.
Наташка — зам главбуха в крупной компании, она хорошо знает начальника отдела кадров, и они хотят взять одну подписку для отдела кадров. Берут на полтора года за 27000 руб. За нее мы перечислим вам 2700 руб., а Наташина компания в итоге получит скидку, и цена подписки будет 24300 руб.
А Леня, у которого в строительном холдинге 4 компании (плюс, если честно, дробление и другой схематоз), готов купить на всех своих бухов и кадровиков корпоративную подписку. За 6 человек он заплатит 49600 руб. Вы получите 4960 руб., а Леня сэкономит и заплатит в итоге 44 640 руб.
ИТОГО: за трех человек, которых вы осчастливите нашей подпиской, вы получите деньгами 2480 + 2700 + 4960 = 10 140 руб.
«А им точно поможет „Клерк.Премиум“? Они не будут жаловаться на качество подписки?»
Нет, поверьте, отзывы по нашей подписке положительные. Мы тщательно следим за качеством.
Вот реальная вырезка нашего внутреннего отчета за прошлую неделю. Наш менеджер обзванивает всех подписчиков, чтобы узнать их мнение о продукте:
В общем, становитесь партнером «Клерка». С нами приятно и выгодно:-)