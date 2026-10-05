Что изменилось в 2026 году

1. НДС повысился с 20% до 22%

С 1 января 2026 года основная ставка НДС увеличена с 20 до 22% (закон № 425-ФЗ от 28.11.2025). Это напрямую влияет на операции по счету 44:

Все услуги, отражаемые на счете 44 (аренда, доставка, реклама и т. д.), облагаются НДС по ставке 22%, если отгрузка происходит после 01.01.2026.

Входной НДС выделяется из суммы счета расчетной ставкой 22/122.

Для переходящих договоров (аванс в 2025-м, услуга в 2026-м) действует правило: ставка определяется датой отгрузки . Если услуга оказана в 2026 году — применяется 22%, даже если аванс получен в 2025-м по ставке 20%.

В 1С:Бухгалтерии ставка 22% применяется автоматически после обновления до актуального релиза.

2. Новая отчетность по ФСБУ 4/2023

Отчетность за 2025 год, которую организации сдавали в 2026 году, впервые составлена по ФСБУ 4/2023. Влияние на счет 44:

В балансе остаток по счету 44 (нераспределенные ТЗР) включается в строку 1210 «Запасы» — как и прежде, но в обновленной форме баланса.

В отчете о финансовых результатах расходы на продажу отражаются по строке «Расходы, связанные с продажей продукции (товаров, работ, услуг)». Изменены наименования некоторых строк.

Промежуточная отчетность с 2025 года составляется в том же объеме, что и годовая.

Расширились требования к раскрытию информации в пояснительной записке.

3. Подготовка к ФСБУ 10/2026 «Расходы»

ФСБУ 10/2026 утвержден приказом Минфина от 24.04.2026 № 53н и обязателен с отчетности за 2027 год. Досрочное применение не предусмотрено. В 2026 году компании готовятся к переходу, и это затрагивает счет 44 несколькими способами:

Расходы будущих периодов (счет 97). ФСБУ 10/2026 не отменяет счет 97, но больше не позволяет распределять затраты между периодами только из-за связи с будущими доходами. Если раньше маркетинговое исследование за 266 712 руб. можно было распределить через счет 97:

Дт 97 Кт 60 — 266 712 руб.

Дт 44 Кт 97 — 11 113 руб. ежемесячно

То с 2027 года вся сумма признается единовременно:

Дт 44 Кт 60 — 266 712 руб.

Оснований для формирования актива нет: исследование уже выполнено, а рост продаж компания не контролирует.

Упрощения для субъектов малого предпринимательства. СМП вправе не разделять расходы по обычным видам деятельности на связанные с продажей, управлением и коммерцией — можно объединять в один элемент. На практике торговые организации СМП продолжат использовать счет 44, а организации с другими видами деятельности — счет 20.

Оценка расходов при отсрочке платежа. По ФСБУ 10/2026 расходы, осуществляемые на условиях отсрочки, можно оценивать двумя способами: в сумме, которая была бы уплачена без отсрочки, или по номиналу будущей оплаты (если отсрочка до 12 месяцев). Для малых предприятий — всегда по номиналу.

Ретроспективный переход. По умолчанию корректируются входящие остатки на 1 января 2026 года, как если бы стандарт действовал всегда. Малые предприятия могут применять перспективный метод — проще, без пересчета прошлых периодов.

4. Рекомендация БМЦ Р-179/2026-КпР по ликвидационной стоимости ОС

В феврале 2026 года БМЦ выпустил рекомендацию, уточняющую определение ликвидационной стоимости основных средств. Это косвенно влияет на счет 44, поскольку амортизация торгового оборудования и транспорта, используемого в продажах, начисляется проводкой Дт 44 Кт 02. Компании могут обоснованно установить нулевую ликвидационную стоимость, если планируют безвозмездную передачу или ликвидацию объекта.