Учет расходов на продажу ведется на отдельном счете. О том, как отражаются издержки реализации, расскажем далее.

Что учитывается на счете 44 в бухгалтерском учете

Согласно Приказу Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н, установившему план счетов бухучета, для обобщения сведений об издержках на реализацию услуг и товаров применяется счет 44 «Расходы на продажу». Документ также содержит рекомендации относительно того, какие затраты могут отражаться на этом счете.

В торговых предприятиях на нем могут учитываться, например, следующие затраты:

на транспортировку товара;

зарплату персонала;

арендные платежи;

обслуживание недвижимости и инвентаря;

хранение и усовершенствование товаров;

рекламные и представительские расходы;

иные сходные.

Промышленные организации и другие производители вправе использовать счет для учета издержек:

на тару и упаковку продукции на складах;

их перевозку до места отправления покупателю, погрузку в транспорт;

суммы комиссии посредникам;

обслуживание складов и магазинов, зарплаты продавцов;

рекламные и представительские расходы;

иных сходных.

Сельхозорганизации, занимающиеся заготовкой и переработкой сырья и продуктов, учитывают на счете 44, например, такие затраты:

общезаготовительные;

прочие расходы;

на обслуживание пунктов приема и заготовки продукции;

связанные с пребыванием животных и птиц.

Суммы затрат, связанных с реализацией, отражаются по дебету счета 44. Затем обобщенная сумма списывается в дебет счета 90 «Продажи».

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Субсчета счета 44 бухгалтерского учета

В зависимости от своего профиля к счету 44 предприятия могут открывать субсчета. Торговые компании используют субсчет 44.01 «Издержки обращения». Промышленные предприятия и прочие производители работают с субсчетом 44.02 «Коммерческие расходы».

Проводки счета 44 в бухгалтерском учете

Продажные издержки могут списываться на себестоимость продаж полностью в учтенной за отчетный период сумме на счете 44 или частичным списанием сумм в том отчетном периоде, в котором произошла продажа продукции, с которой связано осуществление этих расходов.

Если в бухгалтерской УП предусмотрено полное списание таких расходов на себестоимость продаж, проводки будут иметь следующий вид: