В 2026 году сразу несколько законодательных изменений затрагивают работу с этим счетом: рост НДС до 22%, новые формы отчетности по ФСБУ 4/2023 и подготовка к переходу на ФСБУ 10/2026 «Расходы» с 2027 года.
Назначение и структура счета 44
Счет 44 «Расходы на продажу» — активный синтетический счет. По дебету накапливаются затраты, по кредиту они списываются на финансовый результат. Регулируется приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н.
К счету открывают два основных субсчета:
Субсчет
Кто использует
Что учитывается
44.01 «Издержки обращения»
Торговые организации
Все затраты, связанные с продажей покупных товаров
44.02 «Коммерческие расходы»
Производственные и промышленные предприятия
Затраты, связанные со сбытом собственной продукции
Внутри субсчетов организуется аналитика по видам и статьям расходов, а также по подразделениям. Дополнительно можно открыть субсчета для налогового учета: например, 44.01.1 — расходы, не учитываемые при расчете налога на прибыль, и 44.01.2 — учитываемые.
Какие расходы попадают на счет 44
Состав затрат зависит от профиля организации.
Торговые компании отражают на счете 44:
перевозку и хранение товаров;
зарплату торгового персонала с страховыми взносами;
аренду и содержание торговых помещений;
рекламу и маркетинг;
представительские и командировочные расходы;
коммунальные платежи по торговым объектам;
комиссионные вознаграждения посредникам.
Производственные предприятия относят на счет 44:
упаковку и затаривание готовой продукции на складах;
погрузку и доставку продукции до места отправления покупателю;
содержание складов готовой продукции;
рекламу и представительские расходы.
Сельхозпроизводители учитывают:
общезаготовительные расходы;
содержание пунктов приема и заготовки продукции;
расходы на содержание животных и птиц в период заготовки.
Типовые проводки по счету 44
Основные проводки по дебету счета 44:
Проводка
Описание
Дт 44 Кт 02
Начислена амортизация ОС, используемых в продажах
Дт 44 Кт 10
Списаны материалы (упаковка, хознужды)
Дт 44 Кт 60 (76)
Отражены услуги сторонних организаций (аренда, охрана, доставка, реклама)
Дт 44 Кт 70
Начислена зарплата сотрудникам, занятым в продажах
Дт 44 Кт 69
Начислены страховые взносы по единому тарифу
Дт 44 Кт 71
Списаны командировочные и представительские расходы
Дт 44 Кт 97
Списана часть расходов будущих периодов
Дт 44 Кт 94
Отражена недостача в пределах норм естественной убыли
Закрытие счета 44 в конце месяца:
Дт 90.2 (или 90.07) Кт 44 — списаны расходы на продажу на себестоимость продаж.
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Примеры с проводками
Пример 1. Торговая компания: полное списание
Магазин начислил за месяц:
зарплату продавцам — 300 000 руб.;
аренду торгового зала — 150 000 руб. (без НДС);
амортизацию оборудования — 80 000 руб.;
рекламу — 100 000 руб. (без НДС).
Проводки:
Дт 44 Кт 70 — 300 000 руб. (зарплата)
Дт 44 Кт 60 — 150 000 руб. (аренда)
Дт 44 Кт 02 — 80 000 руб. (амортизация)
Дт 44 Кт 60 — 100 000 руб. (реклама)
31 марта: Дт 90.2 Кт 44 — 630 000 руб. — полное списание.
Пример 2. Торговая компания: распределение транспортных расходов
Организация за месяц понесла транспортные расходы — 200 000 руб. Остаток транспортных расходов на начало месяца — 75 000 руб. Стоимость проданных товаров — 1 780 000 руб., остаток товаров на конец месяца — 360 000 руб.
Расчёт среднего процента:
Транспортные расходы на остаток товаров:
360 000 × 12,85% = 46 261,68 руб.
Сумма к списанию:
200 000 + 75 000 − 46 261,68 = 228 738,32 руб.
Проводка: Дт 90.2 Кт 44 — 228 738,32 руб. (списание транспортных расходов на себестоимость продаж).
Остаток транспортных расходов — 46 261,68 руб. — переходит на следующий месяц и отражается в балансе по строке 1210 «Запасы».
Пример 3. Учет аренды с НДС 22% (2026 год)
ООО «Береза» арендует торговое помещение за 150 000 руб. в месяц, включая НДС 22%:
Дт 44.01 Кт 60.01 — 122 950,82 руб. (аренда без НДС)
Дт 19.04 Кт 60.01 — 27 049,18 руб. (входной НДС 22%)
Расчет:
150000 ÷ 1,22 = 122 950,82 руб. — стоимость без НДС;
150 000 − 122 950,82 = 27049,18 руб. — НДС.
Закрытие счета 44: полное и частичное
Способ закрытия закрепляется в учетной политике.
Полное списание. Все накопленные на счете 44 расходы единовременно списываются проводкой Дт 90.2 Кт 44. Подходит, когда остатки товаров незначительны или компания решила не распределять затраты.
Частичное списание. Определенные виды расходов распределяются между реализованными товарами и остатками. Что именно распределяется:
Тип организации
Распределяемые расходы
Торговые
Транспортные расходы (ТЗР)
Производственные
Транспортные расходы + расходы на упаковку
Сельхозпроизводители
Расходы по заготовке сырья (на счет 15 и 11)
Все прочие расходы списываются ежемесячно в полном объеме.
После закрытия остаток по счету 44 должен равняться транспортным расходам, приходящимся на нереализованные товары. Любое отклонение — повод для проверки.
Что изменилось в 2026 году
1. НДС повысился с 20% до 22%
С 1 января 2026 года основная ставка НДС увеличена с 20 до 22% (закон № 425-ФЗ от 28.11.2025). Это напрямую влияет на операции по счету 44:
Все услуги, отражаемые на счете 44 (аренда, доставка, реклама и т. д.), облагаются НДС по ставке 22%, если отгрузка происходит после 01.01.2026.
Входной НДС выделяется из суммы счета расчетной ставкой 22/122.
Для переходящих договоров (аванс в 2025-м, услуга в 2026-м) действует правило: ставка определяется датой отгрузки. Если услуга оказана в 2026 году — применяется 22%, даже если аванс получен в 2025-м по ставке 20%.
В 1С:Бухгалтерии ставка 22% применяется автоматически после обновления до актуального релиза.
2. Новая отчетность по ФСБУ 4/2023
Отчетность за 2025 год, которую организации сдавали в 2026 году, впервые составлена по ФСБУ 4/2023. Влияние на счет 44:
В балансе остаток по счету 44 (нераспределенные ТЗР) включается в строку 1210 «Запасы» — как и прежде, но в обновленной форме баланса.
В отчете о финансовых результатах расходы на продажу отражаются по строке «Расходы, связанные с продажей продукции (товаров, работ, услуг)». Изменены наименования некоторых строк.
Промежуточная отчетность с 2025 года составляется в том же объеме, что и годовая.
Расширились требования к раскрытию информации в пояснительной записке.
3. Подготовка к ФСБУ 10/2026 «Расходы»
ФСБУ 10/2026 утвержден приказом Минфина от 24.04.2026 № 53н и обязателен с отчетности за 2027 год. Досрочное применение не предусмотрено. В 2026 году компании готовятся к переходу, и это затрагивает счет 44 несколькими способами:
Расходы будущих периодов (счет 97). ФСБУ 10/2026 не отменяет счет 97, но больше не позволяет распределять затраты между периодами только из-за связи с будущими доходами. Если раньше маркетинговое исследование за 266 712 руб. можно было распределить через счет 97:
Дт 97 Кт 60 — 266 712 руб.
Дт 44 Кт 97 — 11 113 руб. ежемесячно
То с 2027 года вся сумма признается единовременно:
Дт 44 Кт 60 — 266 712 руб.
Оснований для формирования актива нет: исследование уже выполнено, а рост продаж компания не контролирует.
Упрощения для субъектов малого предпринимательства. СМП вправе не разделять расходы по обычным видам деятельности на связанные с продажей, управлением и коммерцией — можно объединять в один элемент. На практике торговые организации СМП продолжат использовать счет 44, а организации с другими видами деятельности — счет 20.
Оценка расходов при отсрочке платежа. По ФСБУ 10/2026 расходы, осуществляемые на условиях отсрочки, можно оценивать двумя способами: в сумме, которая была бы уплачена без отсрочки, или по номиналу будущей оплаты (если отсрочка до 12 месяцев). Для малых предприятий — всегда по номиналу.
Ретроспективный переход. По умолчанию корректируются входящие остатки на 1 января 2026 года, как если бы стандарт действовал всегда. Малые предприятия могут применять перспективный метод — проще, без пересчета прошлых периодов.
4. Рекомендация БМЦ Р-179/2026-КпР по ликвидационной стоимости ОС
В феврале 2026 года БМЦ выпустил рекомендацию, уточняющую определение ликвидационной стоимости основных средств. Это косвенно влияет на счет 44, поскольку амортизация торгового оборудования и транспорта, используемого в продажах, начисляется проводкой Дт 44 Кт 02. Компании могут обоснованно установить нулевую ликвидационную стоимость, если планируют безвозмездную передачу или ликвидацию объекта.
Чек-лист: что проверить по счету 44 во второй половине 2026 года
Ставка НДС. Все счета и акты от поставщиков услуг (доставка, аренда, реклама) должны быть с НДС 22% — при оказании услуг после 01.01.2026.
Настройки учетной политики. Способ списания счета 44 (полный или частичный), статьи затрат и порядок распределения ТЗР — все должно быть закреплено и актуально.
Инвентаризация счета 44. Проверьте остатки: они должны соответствовать только транспортным расходам на непроданные товары. Прочие расходы должны быть списаны полностью.
Подготовка к ФСБУ 10/2026. Проведите инвентаризацию счетов 97, 20, 25, 26, 44. Проверьте договоры со скидками, ретробонусами и отсрочкой платежа.
Переходящие договоры. Если в 2025 году получен аванс, а услуга оказана в 2026-м — применяется ставка 22%. Убедитесь, что в 1С правильно настроены ставки и формируются корректные счета-фактуры.
Частые ошибки
Счет 44 не закрылся. Проверьте, не настроена ли статья затрат как распределяемая или нормируемая. Возможно, не поступил документ, подтверждающий расход.
Нулевой остаток, хотя должны быть ТЗР. Если товары на складе есть, а счет 44 обнулился — проверьте методику распределения транспортных расходов.
Проводка Дт 44 Кт 01. Некорректная проводка. Амортизация ОС отражается как Дт 44 Кт 02, а не через счет 01.
Проводка Дт 20 Кт 44. Ошибочная. Порядок закрытия счета 44 прописан в Плане счетов — он закрывается на счет 90, а не на 20.
Смешение счетов 20, 26 и 44. Производственные затраты — счет 20, управленческие — 26, расходы на продажу — 44. Не путать.
Счет 44 — один из тех, что в 2026 году оказался на стыке сразу нескольких законодательных изменений. Основные риски — в переходящих договорах с НДС и в подготовке к ФСБУ 10/2026. Если учетная политика и настройки в 1С актуальны, а остаток по счету обоснован транспортными расходами на непроданные товары — поводов для беспокойства нет.
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