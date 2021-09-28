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Счет 44 бухгалтерского учета «Расходы на продажу»: важные нюансы

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Рубрика Бухгалтерский учет
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Учет расходов на продажу ведется на отдельном счете. О том, как отражаются издержки реализации, расскажем далее.

Что учитывается на счете 44 в бухгалтерском учете

Согласно Приказу Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н, установившему план счетов бухучета, для обобщения сведений об издержках на реализацию услуг и товаров применяется счет 44 «Расходы на продажу». Документ также содержит рекомендации относительно того, какие затраты могут отражаться на этом счете.

В торговых предприятиях на нем могут учитываться, например, следующие затраты:

  • на транспортировку товара;
  • зарплату персонала;
  • арендные платежи;
  • обслуживание недвижимости и инвентаря;
  • хранение и усовершенствование товаров;
  • рекламные и представительские расходы;
  • иные сходные.

Промышленные организации и другие производители вправе использовать счет для учета издержек:

  • на тару и упаковку продукции на складах;
  • их перевозку до места отправления покупателю, погрузку в транспорт;
  • суммы комиссии посредникам;
  • обслуживание складов и магазинов, зарплаты продавцов;
  • рекламные и представительские расходы;
  • иных сходных.

Сельхозорганизации, занимающиеся заготовкой и переработкой сырья и продуктов, учитывают на счете 44, например, такие затраты:

  • общезаготовительные;
  • прочие расходы;
  • на обслуживание пунктов приема и заготовки продукции;
  • связанные с пребыванием животных и птиц.

Суммы затрат, связанных с реализацией, отражаются по дебету счета 44. Затем обобщенная сумма списывается в дебет счета 90 «Продажи».

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Субсчета счета 44 бухгалтерского учета

В зависимости от своего профиля к счету 44 предприятия могут открывать субсчета. Торговые компании используют субсчет 44.01 «Издержки обращения». Промышленные предприятия и прочие производители работают с субсчетом 44.02 «Коммерческие расходы».

Проводки счета 44 в бухгалтерском учете

Продажные издержки могут списываться на себестоимость продаж полностью в учтенной за отчетный период сумме на счете 44 или частичным списанием сумм в том отчетном периоде, в котором произошла продажа продукции, с которой связано осуществление этих расходов.

Если в бухгалтерской УП предусмотрено полное списание таких расходов на себестоимость продаж, проводки будут иметь следующий вид:

Содержание операции

Дт

Кт

Первичный документ

Отражена сумма расходов на продажу за текущий месяц

44

10,

60,

70,

69

и др.

Требование-накладная,

товарно-транспортная накладная

акт приемки-сдачи работ (услуг),

платежная ведомость,

бухгалтерская справка

и др.

Расходы списаны на себестоимость продаж текущего месяца

90-2

44

Бухгалтерская справка

Списание материальных затрат на издержки обращения в торговой организации

Содержание операции

Дт

Кт

Первичный документ

Поступили материалы от поставщика на склад

10.01

60.01

Товарно-транспортная накладная

Списаны материалы со склада на издержки обращения

44.01

10.01

Требование-накладная.

Стоимость материалов списана на себестоимость продаж текущего месяца

90.02

44.01

Бухгалтерская справка

Аналитический учет по счету 44

Аналитика по счету 44 ведется в соответствии с видами и статьями расходов на продажу. В случае если расходы списываются в периоде реализации соответствующей партии или вида товаров, то аналитически учет ведут в разрезе партий и номенклатуры. Также аналитика при необходимости может вестись по обособкам и торговым объектам.

Как закрыть счет 44

Закрывая счет 44, расходы на продажу, суммы которых на нем учтены, списываются в дебет счета 90 полностью или частично. Во втором случае издержки распределяются между реализованным товаром и остатками на конец каждого месяца.

Распределяются при этом не все расходы, а только конкретные в зависимости от вида деятельности предприятия. Если фирма является коммерсантом — на транспортировку, производителем — еще и на стоимость упаковки.

Нераспределенная сумма переходит на следующий период и списывается в периоде реализации соответствующего товара.

 

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