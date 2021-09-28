Учет расходов на продажу ведется на отдельном счете. О том, как отражаются издержки реализации, расскажем далее.
Что учитывается на счете 44 в бухгалтерском учете
Согласно Приказу Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н, установившему план счетов бухучета, для обобщения сведений об издержках на реализацию услуг и товаров применяется счет 44 «Расходы на продажу». Документ также содержит рекомендации относительно того, какие затраты могут отражаться на этом счете.
В торговых предприятиях на нем могут учитываться, например, следующие затраты:
- на транспортировку товара;
- зарплату персонала;
- арендные платежи;
- обслуживание недвижимости и инвентаря;
- хранение и усовершенствование товаров;
- рекламные и представительские расходы;
- иные сходные.
Промышленные организации и другие производители вправе использовать счет для учета издержек:
- на тару и упаковку продукции на складах;
- их перевозку до места отправления покупателю, погрузку в транспорт;
- суммы комиссии посредникам;
- обслуживание складов и магазинов, зарплаты продавцов;
- рекламные и представительские расходы;
- иных сходных.
Сельхозорганизации, занимающиеся заготовкой и переработкой сырья и продуктов, учитывают на счете 44, например, такие затраты:
- общезаготовительные;
- прочие расходы;
- на обслуживание пунктов приема и заготовки продукции;
- связанные с пребыванием животных и птиц.
Суммы затрат, связанных с реализацией, отражаются по дебету счета 44. Затем обобщенная сумма списывается в дебет счета 90 «Продажи».
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Субсчета счета 44 бухгалтерского учета
В зависимости от своего профиля к счету 44 предприятия могут открывать субсчета. Торговые компании используют субсчет 44.01 «Издержки обращения». Промышленные предприятия и прочие производители работают с субсчетом 44.02 «Коммерческие расходы».
Проводки счета 44 в бухгалтерском учете
Продажные издержки могут списываться на себестоимость продаж полностью в учтенной за отчетный период сумме на счете 44 или частичным списанием сумм в том отчетном периоде, в котором произошла продажа продукции, с которой связано осуществление этих расходов.
Если в бухгалтерской УП предусмотрено полное списание таких расходов на себестоимость продаж, проводки будут иметь следующий вид:
Содержание операции
Дт
Кт
Первичный документ
Отражена сумма расходов на продажу за текущий месяц
44
10,
60,
70,
69
и др.
Требование-накладная,
товарно-транспортная накладная
акт приемки-сдачи работ (услуг),
платежная ведомость,
бухгалтерская справка
и др.
Расходы списаны на себестоимость продаж текущего месяца
90-2
44
Бухгалтерская справка
Списание материальных затрат на издержки обращения в торговой организации
Содержание операции
Дт
Кт
Первичный документ
Поступили материалы от поставщика на склад
10.01
60.01
Товарно-транспортная накладная
Списаны материалы со склада на издержки обращения
44.01
10.01
Требование-накладная.
Стоимость материалов списана на себестоимость продаж текущего месяца
90.02
44.01
Бухгалтерская справка
Аналитический учет по счету 44
Аналитика по счету 44 ведется в соответствии с видами и статьями расходов на продажу. В случае если расходы списываются в периоде реализации соответствующей партии или вида товаров, то аналитически учет ведут в разрезе партий и номенклатуры. Также аналитика при необходимости может вестись по обособкам и торговым объектам.
Как закрыть счет 44
Закрывая счет 44, расходы на продажу, суммы которых на нем учтены, списываются в дебет счета 90 полностью или частично. Во втором случае издержки распределяются между реализованным товаром и остатками на конец каждого месяца.
Распределяются при этом не все расходы, а только конкретные в зависимости от вида деятельности предприятия. Если фирма является коммерсантом — на транспортировку, производителем — еще и на стоимость упаковки.
Нераспределенная сумма переходит на следующий период и списывается в периоде реализации соответствующего товара.