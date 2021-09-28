Для кого переписывают закон о банкротстве?

В США есть закон о лоббизме. Благодаря ему, известно, кто, какой закон и для кого продвигает. У нас законодатели типа заботятся о народе. Но периодически просачиваются слухи: кто кому сколько и для чего занёс. В результате предлагаемые законопроекты обычно служат узкой группе лиц, корёжа экономическую систему взаимоотношений.

Так повелось, что законодатели никогда не отвечают за результаты своего «труда». Если потребителю оказана некачественная услуга или продан гнилой товар, то гражданин вправе потребовать компенсации. Вы когда-нибудь слышали, что из-за принятых или не принятых законов, из-за которых хуже стали функционировать отдельные отрасли экономики, каких-то депутатов, членов Правительства лишили полномочий и они из своего кармана возместили убытки гражданам и предприятиям? Я понимаю, если вышел новый закон регулирующий новый продукт, например, криптовалюту, которая, по большему счёту, непонятна никому. Но если законодатели на протяжении десятков лет, чуть ли не ежемесячно, меняют, дополняют один и тот же закон, а ситуация становится только хуже? Может, что-то с системой не то?

У правительства есть идея фикс — оздоравливать все банкротные предприятия. Но коллеги не дадут соврать: больше всего препятствий при оздоровлении предприятия как раз от государственных органов. Кто-то из чиновников тормозит процесс из-за бюрократии, кто-то — из-за боязни брать на себя ответственность, кто-то — из-за приказа сверху, кто-то — из-за креативной прыти и KPI, кто-то — из коррупционных интересов, а зачастую для передела рынка.

Раньше арбитражные управляющие банкротили и банки, и страховые компании. Сейчас ими занимается АСВ. Что изменилось? Расходы на проведение процедур резко возросли, сроки тоже. Сейчас вышел новый шедевр законотворцев. Собираются, упрощенно говоря, ввести 4 новеллы:

1. Должника можно либо оздоровить, либо ликвидировать. Ну, прям вижу: почти все предприятия после этого будут оздоравливаться. Только инструменты для восстановления фирм не предложили. Чем мешали оздоравливающие процедуры: внешнее управление и финансовое оздоровление? Помнится, когда законодатель вводил процедуру наблюдения, он говорил, что она необходима против рейдеров. Мы рейдеров всех победили или они лоббисты?

2. Назначать всех арбитражных управляющих запутанной рулеткой. Творческая мысль прям бьёт ключом и арбитражным управляющим все по голове. Инициаторы законопроекта толком не могут объяснить, как будет работать рулетка, а когда дойдёт до право применения...

У нас уже есть рулетка от ФНС по распределению должников от налогового органа. И ещё в 2012 году на совещании в Думе руководители СРО арбитражных управляющих жаловались депутатам, что по какому-то странному стечению обстоятельств рулетка почему-то предпочитает одних и тех же лиц при распределении интересных должников. Эти что ли лица лоббируют законопроект?

А главное, решится ли вопрос с независимостью, если ЛЮБОЙ профессиональный и независимый арбитражный управляющий подвержен ПУСТЫМ жалобам, даже от анонимов, а суды подвержены формализму и произвольной трактовки закона и управленческой практики. Может, стоить сперва защитить арбитражного управляющего от жалоб и придать больше возможностей для розыска и взыскания имущества должников?

3. Арбитражными управляющими могут быть не только отдельные специалисты, но и юридические лица. Что-то напоминает... Не АСВ ли? Кто-то хочет порулить специфичными и крупными должниками? Один из инициаторов законопроекта говорил, что хорошо зарабатывать должны не все арбитражные управляющие, а только те, кто управляет крупными должниками. А остальные арбитражные управляющие? А их будут «мочить» с усиленной энергией, дисквалифицируя за пустые формальные несущественные ошибки, опечатки, навешивая убытки, как будто они во всем виноваты. И в среднем по больнице температура будет нормальная. И власть, и обыватель, и лоббисты довольны, что нашли виноватых, но довольна ли экономика? Из профессии уходят профессионалы, как например Николай Дреманов, а вместо них приходят те, кто готов на себя примерить искусственно созданный лоббистами образ некоего хапуги.

4. Правительству все время кажется, что именно арбитражные управляющие затягивают процедуру. Поэтому они волевым решением приказали завершить роды (пардон, всю процедуру банкротства) за 1,5 года. Хотя оговорка точная — правительство с тем же успехом могло бы приказать женщинам рожать не за 9 месяцев, а за 4. Какая экономия по выплатам населению и народного хозяйства была бы! А лучше за три! Ну не будет пределам креативности чиновников...

Чиновники не понимают и процессов судопроизводства, когда именно по закону суд назначает рассмотрение иска, ходатайства от одного месяца. Были случаи, когда судебное заседание назначалось через год. Нередко иски делают несколько кругов по всем инстанциям вплоть до Верховного суда РФ. Арбитражного управляющего фактически принуждают все свои действия согласовывать через суд (кредиторы ни за что не отвечают), чтобы защититься от возможных злоупотреблений сторон. Госорганы, если сочтут нужным, порой отвечают на запросы от одного месяца. А часто приходится жалобами через начальство или суд обязывать выполнять свои прямые обязанности.

Полиция отказывается искать имущество должника, считая, что это хозяйственные споры. Росреестр, приставы не снимают обременения на имуществе. Со скрипом устанавливаются или восстанавливаются права на имущество должника... Жалобы на арбитражного управляющего сильно затягивают процесс. Это, пятое, десятое... и накапливаются месяца, годы именно из-за государственной бюрократии и ограничений у арбитражного управляющего.

И ещё... СМИ изображают арбитражного управляющего как отрицательного персонажа. Что хорошего может быть в работе гробовщика, патологоанатома? Явно он виноват в смерти, в несостоятельности. И ещё какие-то деньги требует на свои расходы, привлечённых лиц, вознаграждение.

Тут все пострадали, а он вперёд всех, из ничего хочет деньги лопатой грести. Только суд, госорганы, банки и остальные кредиторы получают свою зарплату и аванс регулярно, ежемесячно, особо не задумываясь об авральных вещах, об организации и налаживании процедуры при отсутствии ресурсов. И даже многие молодые арбитражные управляющие (особенно бывшие чиновники) приходят в профессию с подобной установкой, считая, что нужно заменить старых коллег, и все заживут счастливо. Но так они будут считать, пока их бизнес с практикой не столкнется. И здесь оказывается, что они, стараясь делать всё как лучше, по-честному и по закону, получали претензии! Суд и кредиторы почему-то каждый раз трактуют закон по-иному и применяют наказания, основываясь даже не на прямых указаниях закона или подзаконных актов и даже не просто на частном суждении, а из принципа: вроде бы надо наказать, не зря же государственные органы или уважаемые учреждения написали жалобу.

Что-то это мне напоминает?... Не образ ли России в современном мире, которая виновата во всем и за всё хайли лайкли? Доказательств не надо. Если назначили верблюдом — значит, ты такой. И во всем двойные стандарты. Что положено суду, государственным органам, то запрещено управляющим. Только какая цель подобных наездов? Россию хотят подчинить, раздробить. А лоббисты, суд, государственные органы? Или они опосредованно последовательно и по разным направлениям выполняют замыслы Запада, сея раздор и разруху под красивыми лозунгами, копируя отдельное, не видя картины в целом?