Кому нужен резерв на ремонт ОС и как его создавать

Траты и на дешевый текущий ремонт, и на дорогой капитальный разрешено учитывать в расходах. Это можно сделать сразу после окончания ремонта на всю сумму. Результат — образование убытка, с одной стороны, а с другой стороны — текущая переплата авансовых платежей по налогу на прибыль, сложности с возвратом и отвлечение оборотных средств. Поэтому многие пользуются резервами.

Кому нужен резерв на ремонт ОС

Все затраты по ремонту ОС разрешено учитывать в прочих расходах. Также их можно равномерно списывать за счет созданного резерва на ремонт ОС.

Такой резерв целесообразно создавать не всем.

Если затраты на ремонт незначительны, и они не оказывают существенного влияния на размер налоговой базы по налогу на прибыль, их учитывают в периоде возникновения. То есть создание резерва окажется лишними трудозатратами бухгалтера.

Создавать резерв нужно тем компаниям, которые:

проводят сложный и дорогостоящий ремонт в течение нескольких налоговых периодов;

планируют начало и окончание ремонта в конце года.

Если при таких обстоятельствах резерв не создавать, вся сумма расходов на ремонт будет принята для целей налогообложения единовременно после окончания ремонта. Это может привести, с одной стороны, к убыточности компании, а с другой стороны — к переплате авансовых платежей по налогу на прибыль, отвлечению оборотных средств и дополнительным сложностям с возвратом (зачетом) переплаты.

Резерв на ремонт ОС создают путем систематических отчислений — ежемесячно равными долями. Они и будут «плавно» учитываться в налоговых расходах. А все фактические расходы списывают только за счет этого резерва.

За счет резерва можно покрывать расходы и на дешевый текущий ремонт, и на дорогой капитальный. От этого зависит и порядок «резервирования». Он установлен в статье 324 НК РФ.

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Тонкости формирования резерва на ремонт ОС

Резерв на предстоящий ремонт ОС разрешено формировать в отношении всех амортизируемых ОС. Создавать его только по одному или нескольким объектам НК РФ не предусматривает. Об этом предупредил Минфин в письме от 30 августа 2021 г. № 03-03-06/3/69849.

Сумма резерва складывается из двух составляющих:

отчисления на обычный текущий ремонт. Их сумма не может быть больше средней величины фактических затрат на ремонт за три последних года;

отчисления на особо сложный и дорогой ремонт. Их накапливают в течение нескольких лет. Но только если в последние три года такие ремонтные работы не проводились.

Обратите внимание: если компания приняла решение создавать резерв на ремонт основных средств, то она обязана создавать оба его «подвида». Это ведет к определенным трудностям, связанным с ограничением прав на создание резерва у некоторых компаний.

Кто не может создавать резерв на ремонт ОС

Не вправе создавать резерв на текущий ремонт «молодые» фирмы (работающие менее 3 лет), у которых нет информации об объемах ремонтных работ за необходимые для расчета резерва 3 года.

Если создает резерв работающая компания, которая не проводила ремонт за последние 3 года, предельная величина резерва на текущий ремонт у нее будет равна нулю. Значит, списывать затраты по факту нельзя, поскольку формально резерв есть. А затраты на текущий ремонт можно будет учесть при расчете налога на прибыль только в конце периода, как непокрытые за счет резерва (постановление Президиума ВАС РФ от 5 апреля 2005 г. № 14184/04).

Но резерв на дорогостоящий ремонт фирмы «со стажем» создать могут и финансировать за его счет только особо сложные и дорогие ремонты.

А фирмам, которые проводили дорогой ремонт за 3 последних года, создавать резерв на такой ремонт запрещено (письмо Минфина от 29 ноября 2005 г. № 03-03-04/1/386).

Порядок учета резерва на ремонт ОС

От назначения резерва зависит и порядок его учета.

Если резерв на текущий ремонт, сформированный в течение налогового периода, на 31 декабря останется недоиспользованным, то оставшуюся сумму включают в состав внереализационных доходов. Если стоимость фактических ремонтных работ окажется больше, то разницу списывают в прочие расходы.

Если ремонт начат в одном году, а закончен в другом, расходы за счет резерва списывают в том году, в котором работы завершены и подписаны соответствующие документы.

Резерв на сложный и дорогой ремонт, который накапливают в течение нескольких лет, каждый год инвентаризировать не нужно. Его переносят на следующий год, и фактические расходы списывают только 31 декабря года, в котором работы были завершены.