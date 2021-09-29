Как обжаловать административный штраф в суде самостоятельно

Если при рассмотрении дела об административном правонарушении установлена вина физлица или организации, должностное лицо (суд) выносит постановление по делу об административном нарушении в виде постановления о назначении административного наказания (ст. 29.9 КоАП РФ).

Одним из видов наказаний является административный штраф (ст. 3.2 КоАП РФ). Что делать, если вы хотите обжаловать его? Такую возможность предусматривает ст. 30.1 КоАП РФ. Рассмотрим подробности.

Кто вправе подавать жалобу и на что жалуются чаще всего

Подавать жалобы на назначенные штрафы вправе:

нарушитель;

потерпевший;

законный представитель физлица;

законный представитель юрлица;

защитник и представитель;

бизнес-омбудсмен;

должностное лицо, выписавшее протокол, может пожаловаться на судебное постановление по этому делу;

должностное лицо, составившее постановление по делу (руководитель коллегиального органа), вправе подать жалобу на судебное решение по жалобе на это постановление.

Наиболее распространенными для обжалования являются штрафы, наложенные:

ГИБДД за правонарушения в области дорожного движения;

Трудовой инспекцией за нарушения трудового законодательства;

Роспотребнадзором за нарушения, посягающие на санитарно-эпидемиологическое благополучие граждан;

ФНС за нарушения в области налогов и сборов;

отделами по вопросам миграции МВД за нарушения миграционного законодательства и другие.

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Последовательность действий при обжаловании штрафа

Место, куда представляется жалоба на штраф, зависит от субъекта, привлекшего нарушителя к ответственности (ст. 30.1 КоАП РФ):

если это судья — в вышестоящую судебную инстанцию;

коллегиальный орган (административные комиссии и другие) — в районный суд, где дислоцирован орган;

должностное лицо — в вышестоящие орган (должностному лицу) или в районный суд, где рассматривалось дело. Если жалоба подана сразу в несколько мест, то ее разрешает только суд;

другой орган, созданный региональным законом, — в районный суд, где разрешалось дело.

Штрафы, назначенные в связи с ведением юрлицом или ИП бизнеса, обжалуются в арбитражном суде.

Порядок подачи жалобы закреплен в ст. 30.2. КоАП РФ. Этой нормой определено, что жалоба подается судье, в орган или должностному лицу, которые вынесли штраф. В течение трехдневного периода жалоба перенаправляется в вышестоящий суд или орган, который будет ее рассматривать. При этом жалобу можно подать и напрямую вышестоящему субъекту. От уплаты госпошлины за обжалование штрафа заявители освобождены.

Подать жалобу на постановление по делу об административном правонарушении, которое было в автоматическом режиме зафиксировано на фото, можно в форме электронного документа, подписанного ЭП, через ЕПГУ или посредством заполнения формы на сайте суда.

Согласно статье 30.3 КоАП РФ, для подачи жалобы отводится десять суток со дня получения постановления. В отношении отдельных правонарушений (статьи 5.1–5.25, 5.45–5.52, 5.56, 5.58, 5.69 КоАП РФ) обжалование штрафов производится в пятидневный срок со дня получения постановления.

Жалоба на постановление о штрафе рассматривается единолично судьей или должностным лицом. По общему правилу на ее разрешение отведено 10 суток. Если прошение рассматривает суд, этот срок составляет два месяца. Жалобы на штрафы, подаваемые в пятидневный срок, должны быть тоже разрешены в течение пяти дней (ст. 30.5, 30.6 КоАП РФ).

Как правильно составить и подать жалобу

При составлении жалобы на постановление по административному делу следует руководствоваться положениями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Согласно статье 4 этого закона, жалоба признается обращением. В статье 7 закона приведены требования к письменным обращениям.

С учетом этих требований можно выделить основные реквизиты, которые должна включать жалоба:

название органа, суда, Ф.И.О. и должность лица, которые будут рассматривать жалобу;

информация о себе (Ф.И.О., адрес, телефон);

суть жалобы (наименование органа (суда), вынесшего обжалуемое постановление, назначенный штраф, аргументы и обоснование незаконности постановления);

дата и подпись;

к жалобе прикладываются документы и материалы, подтверждающие доводы заявителя.

Как увеличить шансы на успешное обжалование

Чтобы претендовать на разрешение вопроса по существу и избежать риска возврата жалобы или оставления ее без рассмотрения, необходимо учитывать ряд особенностей.

Подать жалобу в электронной форме нельзя, поскольку такая возможность не предусмотрена законом. О правомерности данного подхода говорят и суды. В Решении от 21.06.2019 № 20-ААД19-2 Верховный Суд РФ указал, что нормами КоАП не предусмотрена возможность подачи жалоб на акты по делу об административном правонарушении в электронном виде. Это же правило касается и подачи электронных жалоб, подписанных электронной подписью, за исключением отдельных случаев.

С 1 сентября 2021 года в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2020 № 471-ФЗ, если нарушение зафиксировала камера, то жалобу на постановление по такому делу можно подать в электронном виде. Ее потребуется заверить УКЭП или простой ЭП. Жалоба подается через госуслуги или сайт суда, если на нем реализована такая возможность. Копию ответа по жалобе тоже направят через портал госуслуг.

Еще один нюанс при обжаловании штрафов — на каждое постановление подается отдельная жалоба (Решение Верховного Суда РФ от 12.04.2018 № 67-ААД18-6).

Риски возврата жалобы существуют и в том случае, если из ее содержания невозможно установить, чьи именно права и каким образом нарушены (Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 07.03.2007), если пропущен срок обжалования, жалоба подается ненадлежащим лицом или не подписана заявителем.