Что такое внеоборотные активы в бухгалтерском учете, что они в себя включают и какой нормативкой регламентируется их отражение? Все эти вопросы разберем в статье.
Состав внеоборотных активов организации и их отличие от оборотных средств
Внеоборотные активы — это имущественные ресурсы предприятия с длительным сроком обращаемости, используемые в процессе производства или коммерческой деятельности.
В отличие от оборотных активов, внеоборотные средства имеют долгий срок эксплуатации (более 1 года), участвуют во множественных производственных циклах и переносят свою финансовую стоимость на результат деятельности постепенно. При этом на некоторые из них делаются амортизационные начисления.
В соответствии с ПБУ 4/99 в состав внеоборотных активов включаются:
- нематериальные активы (далее — НМА),
- основные средства (далее — ОС),
- доходные вложения в материальные ценности (далее — МЦ),
- финвложения.
Бухучет внеоборотных активов на предприятии
Для учета операционных движений для каждой группы внеоборотных активов приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н предусмотрен отдельный счет и даны правила их отражения.
Разберем каждую группу внеоборотных активов подробнее.
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар о том, как первичка может спасти вашу компанию от претензий. Записаться можно прямо сейчас.
Бухучет НМА
НМА являются долгосрочным активом (со сроком полезного применения более 1 года) без материально-вещественной формы, используемым предприятием с целью получения финансовой выгоды. Учет НМА регламентируется ПБУ 14/2007.
- Отражение НМА в бухучете производится по стоимости, которая включает в себя сумму затрат, понесенных на его изготовление, приобретение и прочих сопутствующих издержек.
- Организации также необходимо определить предполагаемый период применения актива, который может равняться сроку заключенного на его пользование договора или ожидаемому периоду получения дохода, но не превышать срок существования самого предприятия.
- Также возможен вариант учета НМА с несформированным периодом использования, в этом случае согласно п. 23 ПБУ 14/2007 амортизационные начисления на него не делаются.
Предполагаемую продолжительность эксплуатации НМА следует каждый год исследовать на потребность в переоценке. На такую необходимость указывает п. 27 ПБУ 14/2007.
Для отражения НМА в бухучет заносится проводка: Дт 04 Кт 08.
Амортизационные начисления по НМА можно совершать одним из трех существующих методов, описанных в ПБУ 14/2007. Начисления производятся с начала следующего месяца после принятия актива на баланс и продолжаются до его списания или погашения всей стоимости.
Для отражения амортизации в учете используется запись: Дт 44 (20, 23, 25, 26) Кт 05.
При выбытии НМА вся амортизация, начисленная за время его пользования, переносится на общий счет «Нематериальные активы»: Дт 05 Кт 04.
Далее определяется остаточная стоимость актива и производится его списание с баланса предприятия проводкой: Дт 91 Кт 04.
Бухучет ОС
Условия принятия актива в качестве основного средства, а также правила их учета описываются в ПБУ 6/01. В данную категорию относят:
- здания,
- оборудование,
- устройства и приборы, использующиеся в работе,
- транспортные средства,
- скот,
- хозяйственный инвентарь и прочие объекты.
С 2022 года ПБУ 6/01 утратит силу. Ему на смену придут ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».
Фиксирование основных средств в бухгалтерии производится по их первоначальной стоимости, которая впоследствии может быть пересмотрена, но не чаще 1 раза в год (п. 15 ПБУ 6/01).
Чтобы принять ОС к учету, необходимо определить их будущий период использования. Делается это на основании Классификации основных средств, введенной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.
Стоимость ОС заносится в бухучет записью: Дт 01 Кт 08.
Для начисления амортизации используется кредит счета «Амортизация ОС», корреспондирующий со счетами, на которых учитываются расходы на продажу или производство: Дт 44 (20, 23, 25, 26) Кт 02.
Для проведения выбытия основных средств с баланса действующей инструкцией к Плану счетов предусмотрена возможность создания субсчета 1 «Выбытие ОС» к основному счету ОС. В этом случае создаются записи: Дт 02 Кт 01.1, Дт 91 Кт 01.1.
Бухучет доходных вложений в матценности
Активы в форме доходных вложений включают в себя имущество, приобретенное с целью получения экономической выгоды от предоставления его во временное пользование (ПБУ 6/01).
Запись о доходных вложениях осуществляется на счете 03 по их фактической стоимости бухгалтерской проводкой: Дт 03 Кт 08.
Для отражения амортизации используется счет 02: Дт 44 Кт 02.
Учет списания с баланса доходных вложений производится аналогично основным средствам. Единственное отличие — вместо счета 01.1 используется счет 03.1: Дт 02 Кт 03.1, Дт 91 Кт 03.1.
Бухучет финвложений
В группу финансовых вложений входят долгосрочные инвестиции в различные доходные активы (бумаги денежного рынка, уставный капитал предприятий и пр.). Основы бухгалтерского учета финвложений регулируются ПБУ 19/02.
Отражение финансовых вложений производится так: Дт 58 Кт 52 (50, 51, 75, 76, 80, 91, 98).
Корреспондирующий счет зависит от способа и средств взаиморасчета.
Выбытие активов, учтенных на счете 58, оформляется записью: Дт 91 Кт 58.
Итоги
Основная отличительная черта внеоборотных активов — длительный, многоцикличный срок применения. Отражение операций в бухгалтерском учете производится по правилам, предусмотренным приказом № 94н и нормативными ПБУ.