Что такое внеоборотные активы в бухгалтерском учете, что они в себя включают и какой нормативкой регламентируется их отражение? Все эти вопросы разберем в статье.

Состав внеоборотных активов организации и их отличие от оборотных средств

Внеоборотные активы — это имущественные ресурсы предприятия с длительным сроком обращаемости, используемые в процессе производства или коммерческой деятельности.

В отличие от оборотных активов, внеоборотные средства имеют долгий срок эксплуатации (более 1 года), участвуют во множественных производственных циклах и переносят свою финансовую стоимость на результат деятельности постепенно. При этом на некоторые из них делаются амортизационные начисления.

В соответствии с ПБУ 4/99 в состав внеоборотных активов включаются:

нематериальные активы (далее — НМА),

основные средства (далее — ОС),

доходные вложения в материальные ценности (далее — МЦ),

финвложения.

Бухучет внеоборотных активов на предприятии

Для учета операционных движений для каждой группы внеоборотных активов приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н предусмотрен отдельный счет и даны правила их отражения.

Разберем каждую группу внеоборотных активов подробнее.

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Бухучет НМА

НМА являются долгосрочным активом (со сроком полезного применения более 1 года) без материально-вещественной формы, используемым предприятием с целью получения финансовой выгоды. Учет НМА регламентируется ПБУ 14/2007.

Отражение НМА в бухучете производится по стоимости, которая включает в себя сумму затрат, понесенных на его изготовление, приобретение и прочих сопутствующих издержек.

Организации также необходимо определить предполагаемый период применения актива, который может равняться сроку заключенного на его пользование договора или ожидаемому периоду получения дохода, но не превышать срок существования самого предприятия.

Также возможен вариант учета НМА с несформированным периодом использования, в этом случае согласно п. 23 ПБУ 14/2007 амортизационные начисления на него не делаются.

Предполагаемую продолжительность эксплуатации НМА следует каждый год исследовать на потребность в переоценке. На такую необходимость указывает п. 27 ПБУ 14/2007.

Для отражения НМА в бухучет заносится проводка: Дт 04 Кт 08.

Амортизационные начисления по НМА можно совершать одним из трех существующих методов, описанных в ПБУ 14/2007. Начисления производятся с начала следующего месяца после принятия актива на баланс и продолжаются до его списания или погашения всей стоимости.

Для отражения амортизации в учете используется запись: Дт 44 (20, 23, 25, 26) Кт 05.

При выбытии НМА вся амортизация, начисленная за время его пользования, переносится на общий счет «Нематериальные активы»: Дт 05 Кт 04.

Далее определяется остаточная стоимость актива и производится его списание с баланса предприятия проводкой: Дт 91 Кт 04.

Бухучет ОС

Условия принятия актива в качестве основного средства, а также правила их учета описываются в ПБУ 6/01. В данную категорию относят:

здания,

оборудование,

устройства и приборы, использующиеся в работе,

транспортные средства,

скот,

хозяйственный инвентарь и прочие объекты.

С 2022 года ПБУ 6/01 утратит силу. Ему на смену придут ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

Фиксирование основных средств в бухгалтерии производится по их первоначальной стоимости, которая впоследствии может быть пересмотрена, но не чаще 1 раза в год (п. 15 ПБУ 6/01).

Чтобы принять ОС к учету, необходимо определить их будущий период использования. Делается это на основании Классификации основных средств, введенной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

Стоимость ОС заносится в бухучет записью: Дт 01 Кт 08.

Для начисления амортизации используется кредит счета «Амортизация ОС», корреспондирующий со счетами, на которых учитываются расходы на продажу или производство: Дт 44 (20, 23, 25, 26) Кт 02.

Для проведения выбытия основных средств с баланса действующей инструкцией к Плану счетов предусмотрена возможность создания субсчета 1 «Выбытие ОС» к основному счету ОС. В этом случае создаются записи: Дт 02 Кт 01.1, Дт 91 Кт 01.1.

Бухучет доходных вложений в матценности

Активы в форме доходных вложений включают в себя имущество, приобретенное с целью получения экономической выгоды от предоставления его во временное пользование (ПБУ 6/01).

Запись о доходных вложениях осуществляется на счете 03 по их фактической стоимости бухгалтерской проводкой: Дт 03 Кт 08.

Для отражения амортизации используется счет 02: Дт 44 Кт 02.

Учет списания с баланса доходных вложений производится аналогично основным средствам. Единственное отличие — вместо счета 01.1 используется счет 03.1: Дт 02 Кт 03.1, Дт 91 Кт 03.1.

Бухучет финвложений

В группу финансовых вложений входят долгосрочные инвестиции в различные доходные активы (бумаги денежного рынка, уставный капитал предприятий и пр.). Основы бухгалтерского учета финвложений регулируются ПБУ 19/02.

Отражение финансовых вложений производится так: Дт 58 Кт 52 (50, 51, 75, 76, 80, 91, 98).

Корреспондирующий счет зависит от способа и средств взаиморасчета.

Выбытие активов, учтенных на счете 58, оформляется записью: Дт 91 Кт 58.

Итоги

Основная отличительная черта внеоборотных активов — длительный, многоцикличный срок применения. Отражение операций в бухгалтерском учете производится по правилам, предусмотренным приказом № 94н и нормативными ПБУ.