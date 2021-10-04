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Пять самых интересных тем форума «Клерка» прошедшей недели

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Начался отчетный период, впереди месяц напряженной работы для бухгалтеров. Ждем ваших вопросов на форуме «Клерка». А пока предлагаем пять самых интересных тем прошлой недели.

Самая обсуждаемая тема недели — Ответственность не материально ответственных работников. Ситуация очень непростая — имущество работодателя испорчено, но работник вины не признает.

Компания меняет гендира. Заполнили форму P13014 в листе И, приложили копию устава и решение единственного учредителя. Но получили отказ. Что пошло не так?

Если не сдать 3-НДФЛ за 2020 — налоговая сама применит вычеты на камералке? В обсуждаемой ситуации налога не будет, поскольку есть имущественный вычет в 1 млн руб. Но сдать декларацию — проблема.

Уточненка по среднесписочной численности за прошлые годы. Почему её не удается отправить в налоговую?

Почему в 1С 3.0 в отчете о розничных продажах счет 91.02 списывается НДС, ранее принятый к вычету? Вся проблема оказалась в раздельном учете.

На эти темы ответов пока нет. Посмотрите, вдруг вы сможете помочь:

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