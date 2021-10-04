Выплата по договору ГПХ в 1С: что важно знать

Наряду с трудовыми договорами компании часто практикуют с физлицами договоры на оказание услуг (выполнение работ). Посмотрим, как отражать выплаты по договорам гражданско-правового характера (далее — ГПХ) в программах «1С:Бухгалтерия предприятия 8», ред. 3.0, и «1С:Зарплата и управление персоналом 8», ред. 3.1.

О каком договоре можно сказать точно — «подряд»

Отличительная черта договора ГПХ: оформленные таким образом взаимоотношения регулирует не Трудовой кодекс РФ, а Гражданский.

Суть ГПД — конкретное задание от заказчика, а не трудовая функция (работа по специальности).

Сотрудник, работающий по договору ГПХ, не обязательно должен быть параллельно еще и штатным сотрудником в организации.

Начало работы с ГПХ в бухгалтерской программе

Регистрируем договор ГПХ документом «Договор (подряда)» в разделе «Зарплата и кадры» — «Договоры подряд». Или в карточке сотрудника по ссылке «Договоры подряда».

Начисляем вознаграждение по ГПХ документом «Начисление зарплаты» в разделе «Зарплата и кадры» — «Все начисления».

Чтобы ускорить оформление выплаты по договору подряда, в документе «Начисление зарплаты» нажимаем кнопку «Выплатить».

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Если платим сотруднику организации, то формируются два документа — ведомость на выплату зарплаты (дебет счета 70) и ведомость на выплату вознаграждения по ГПХ (дебет счета 76.10).

Другой вариант — отдельно сформировать «Ведомость в банк» или «Ведомость в кассу» в разделе «Зарплата и кадры». Должен быть установлен переключатель в положение «Договор подряда» для автоматического заполнения документа.

Оформление вознаграждения по ГПХ в зарплатной программе

Регистрируем договор на работы (услуги), после чего уже начисляем вознаграждение. Для этого нужен документ «Договор (работы, услуги)» в разделе «Зарплата» — «Договоры (в т.ч. авторские)» или пройдите из карточки сотрудника по кнопке «Оформить документ» — «Договоры (ГПХ)» — «Договор (работы, услуги)».

Надо выплатить вознаграждение по ГПХ в межрасчетный период? Воспользуйтесь документом «Начисление по договорам» в разделе «Зарплата» — «Начисления по договорам (в т.ч. авторским)».

В поле «Выплачивать» укажите способ выплаты — «Начисления по договорам». Не переживайте: когда будете окончательно считать зарплату за месяц, в документы по выплатам повторно не попадут начисления по договорам и актам, которые уже выплатили среди месяца.

Если по договору подряда платим в конце месяца вместе с заработной платой (не выплачивается в межрасчетный период), то начисляем сумму документом «Начисление зарплаты и взносов».

Когда платим при окончательном расчете за месяц, в ведомости на выплату в основном указывается способ выплаты — «Зарплата за месяц», но также можно выбрать способы выплат — «Вознаграждение сотрудникам по договорам ГПХ» и «Зарплата работников и служащих».