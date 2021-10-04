Шесть типов людей, которые хотят отнять у вас работу

Впереди важное собеседование? Поздравляем! Пора готовить ответы на сложные вопросы и продумывать общую стратегию поведения, которая поможет вам обойти конкурентов. Рассказываем, с кем вы будете бороться за работу мечты и как обойти соперников на поворотах.

Суперподготовленный

Он начал готовиться к собеседованию через 15 секунд после звонка от эйчара. Потратил 40 часов, изучая продукт, рынок и ведущих игроков. Выяснил всё, что происходило с компанией с начала 2000-х, даже если на тот момент она была еще в фантазиях основателей, а он — в мечтах собственных родителей.

Суперподготовленный придумал по три варианта ответа на все популярные и каверзные вопросы рекрутеров и может вспомнить любой из них, даже если его разбудить в час ночи. Знает диапазон зарплат на рынке и собрал 25 аргументов в пользу максимальной зарплаты лично для себя. В общем, он непобедим. Или нет?

Как одолеть суперподготовленного

Слышали о термине overqualified (когда человек слишком хорош для определенной работы)? Есть и другой, сходный: overprepared — ‘слишком подготовленный’. Человек, который очень старается, забывает вести себя как человек и начинает выглядеть как робот. Со стороны будет казаться, что суперподготовленный не слушает рассказ рекрутера о компании (скорее всего, действительно не слушает, ведь он уже всё знает). Беседа едва ли получится живой и интересной.

Чтобы одолеть суперподготовленного конкурента, не готовьте заранее ответы на вопросы рекрутера — формулируйте примеры и аргументы, которые помогут вам ответить убедительно и не сухо. Вспомните свои достижения и поводы для гордости, ситуации, в которых вы продемонстрировали лучшие качества. Расскажите себе: какие рабочие ситуации вас чему-то научили, а с какими вызовами успешно справились.

Пофигист

Он в лучшем случае потратил на подготовку к собеседованию 20 минут, но считает, что и это слишком много! Дожидаясь своей очереди, задает секретарю на ресепшене вопросы о компании, которые звучат странно, потому что ответы на них расписаны на главной странице сайта. С конкурентами пофигист говорит о чем угодно, только не о предстоящем собеседовании и связанных с этим (то есть «неважных») вещах.

Вы будете правы, если решите, что:

он просто знает, что идеально подходит на эту вакансию;

отлично умеет очаровывать собеседников и рассчитывает, что этот талант принесет ему приглашение на работу;

он «чей-то» и воспринимает интервью как простую формальность (к сожалению, оно действительно может быть таковой);

у него настолько насыщенная жизнь, что он слишком занят, чтобы тратить время на подготовку к очередному интервью.

В общем, пофигист выводит из равновесия и деморализует. Или нет?

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Как одолеть пофигиста

Его преимущество — в спонтанности, успешной импровизации, обаянии (если только речь не о «зарезервированной» должности). Кто сказал, что вы не умеете быть обаятельным? Внимательно слушайте рекрутера, задавайте продуманные вопросы, которые продемонстрируют ваш интерес к работе и компании, а также намекнут, что вы нашли время подготовиться к встрече.

Порепетируйте собеседование с другом. Попросите дать честную обратную связь и обращать внимание, насколько естественно вы звучите, комфортно ли с вами как с собеседником. Репетиция поможет снизить волнение на настоящем собеседовании и даст вам больше шансов проявить себя с наилучшей стороны.

Суперпрофи с «корочками»

Этот соискатель предъявит работодателю диплом лучшего вуза страны (а то и не один, а то и зарубежного). Уверенно помашет степенью МВА и сертификатами с топовых профильных курсов. В его резюме — опыт работы в международных компаниях и безупречная карьерная траектория.

Если образованию еще можно что-то противопоставить, то как конкурировать со знанием пяти языков (иностранных или программирования), раскрученным профилем в LinkedIn, посещаемым экспертным блогом и рассказами о том, как суперпрофи в качестве волонтера спасал тюленей в Арктике или голодных детей в Африке? В общем, есть миллионы шансов, что у него-то всё получится. Или нет?

Как одолеть суперпрофи

Во-первых, не откликайтесь на вакансии «оптом»: претендуйте только на ту работу, для которой действительно подходите.

Во-вторых, нарисуйте себе картину того, что именно компания ждет от сотрудника на этой позиции. Картина получится более точной, если вы не только внимательно послушаете рассказ и ответы рекрутера, но и уловите контекст и подтекст. Ваши шансы на победу вырастут, если сумеете найти инсайдера в компании и он поделится информацией о вашем предшественнике: каким он был, почему ушел с этой должности, с чем справлялся отлично, а с чем — плохо

В-третьих, на собеседовании преподносите себя правильно: вы — решение проблем.

«Корочки» и опыт в топовых компаниях — это, конечно, хорошо, но бесполезно, если сотрудник не захочет погрузиться в работу и помочь организации расти, зарабатывать, экономить, в общем, процветать.

Точное совпадение, или Идеальный

Вы на 80% подходите на должность мечты? Это означает, что где-то есть конкурент, который подходит на 99% (а то и на все 100). У него будет указанное в вакансии количество лет стажа, опыт именно в тех задачах, которые перечислены в описании, узкопрофильные или отраслевые знания. В общем, он мечта работодателя, а вас позвали для сравнения. Или нет?

Как одолеть идеального

Начнем с очевидного: идеальный на бумаге не всегда идеален в работе.

Кроме того, искать подходящего сотрудника сложнее, чем проставлять галочки в чек-листе на вакансию. Работодатели обычно учитывают при найме минимум три аспекта:

справится ли человек с работой,

впишется ли он в коллектив и корпоративную культуру,

адекватен ли он и нравится ли лично рекрутеру и будущему руководителю.

Идеальный соискатель легко убедит работодателя, что справится с работой, но это еще не значит, что он понравится в целом или подойдет компании по ценностям.

Убедить рекрутера в своей профпригодности — лишь одна из ваших задач. Уделите особое внимание тому, чтобы установить контакт, произвести приятное впечатление. А недостающие 20% могут стать для компании или отдела точкой роста: когда ваш «нерелевантный» опыт вдруг окажется полезным.

Самоуверенный

Вы легко узнáете его в толпе остальных. Он говорит чуть громче, держится чуть прямее, одевается чуть дороже, смотрит чуть свысока, а на вопросы отвечает без колебаний. Короче говоря, всем своим видом дает понять, что вы здесь случайно, а он — навсегда. В целом, в нем что-то есть. Или нет?

Как одолеть самоуверенного

На самом деле он и сам себя может потопить: стоит переступить черту — и вот уже уверенного воспринимают как высокомерного.

Учитесь на чужих ошибках. Постарайтесь продемонстрировать на собеседовании легкость, позитив и энтузиазм к работе. Говорите энергично и дружелюбно, смотрите в глаза рекрутеру. Если не знаете, как ответить на вопрос, не обманывайте и не придумывайте: попросите разъяснений или признайтесь, что вы (пока) ответа не знаете, зато располагаете опытом и навыками в другой сфере, что будет полезно в вашей работе.

Серебряный медалист

Он неплохой, но и не потрясающий. Он нормальный, обычный, трудолюбивый и упорный — как большинство соискателей в любом конкурсе на интересную вакансию. В общем, таких десятки, и вы, по сути, такой же. Или нет?

Как одолеть медалиста

Подчеркивайте свои особенности, будь то участие в благотворительности, любовь к тимбилдингам или внутренним конкурсам, личное знакомство с начальниками отделов закупок в городе или умение супербыстро учиться новому. Возможно, вы всё еще не идеальный кандидат, но вы точно не середнячок! Осталось только убедить в этом рекрутера.