Как отражать в бухучете безвозмездное поступление ОС

Вы можете купить основное средство, а также получить его безвозмездно или, что по сути близко к безвозмездному поступлению, приобрести за счет госпомощи. Бухучет ОС в этих случаях имеет свои особенности. Хотя общий алгоритм типовой: принять, определить первоначальную стоимость и СПИ, ввести в эксплуатацию и учитывать расходы.

ОС поступило безвозмездно

Если ОС поступило безвозмездно, то его стоимость определите исходя из рыночной цены на подобное имущество.

Безвозмездная передача и получение имущества на сумму более 3000 рублей между коммерческими организациями запрещены (ст. 575 ГК РФ). Поэтому безвозмездно получить основные средства дороже 3000 рублей ваша организация может только от физических лиц, некоммерческих организаций, а также государственных и муниципальных органов.

Стоимость основных средств, полученных безвозмездно, отражают в составе доходов будущих периодов проводкой:

Дебет 08-4 Кредит 98-2 — получены основные средства безвозмездно

При вводе основных средств в эксплуатацию делают запись:

Дебет 01 Кредит 08-4 — основные средства введены в эксплуатацию

Сумму НДС по такому основному средству, уплаченную передающей стороной, к налоговому вычету не принимают. Она увеличивает его первоначальную стоимость.

Пример. Поступление основных средств безвозмездно

В декабре отчетного года фирма получила безвозмездно от органа местного самоуправления технологическое оборудование. Его рыночная цена составила 500 000 руб. (в том числе НДС).

Бухгалтер должен сделать проводки:

Дебет 08-4 Кредит 98-2 — 500 000 руб. — оприходовано безвозмездно полученное оборудование по рыночной цене;

Дебет 01 Кредит 08-4 — 500 000 руб. — оборудование включено в состав основных средств.

В бухгалтерском балансе фирмы за отчетный год по строке 1150 должна быть отражена первоначальная стоимость оборудования в сумме 500 000 руб. Амортизацию нужно будет начислять с января следующего года.

Стоимость ОС, учтенную в составе доходов будущих периодов, вы должны списать по мере начисления амортизации. Эту операцию отразите записями:

Дебет 20 (23,44...) Кредит 02 — начислена амортизация по безвозмездно полученному основному средству;

Дебет 98-2 Кредит 91-1 — соответствующая доля доходов будущих периодов учтена в составе прочих доходов.

Как учесть ОС, приобретенные за счет госпомощи

Приобрести основные средства организация может не только за счет средств, полученных безвозмездно от физических лиц и НКО, но и от государственных и муниципальных органов. Учитывать их нужно на основании ПБУ 13/2000, которое действует в редакции приказа Минфина от 4 декабря 2018 года № 248н.

Алгоритм учетных действий такой.

1. Сумма субсидии, выделенная на финансирование капвложений, принимается к учету в качестве целевого финансирования в момент получения.

2. После ввода объекта в эксплуатацию вся сумма субсидии на финансирование списывается на счет 98.

3. Далее в течение срока его полезного использования по мере начисления амортизации суммы, относящиеся к объекту, зачисляют в финансовые результаты организации.

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Пример. Поступление основных средств за счет госпомощи

Фирма получила от органа местного самоуправления субсидию на приобретение и монтаж оборудования в сумме 1 200 000 руб.

Зарплата рабочих с социальными отчислениями на нее составила 200 000 руб.

Средства целевого финансирования фирма израсходовала в установленный срок по назначению.

Бухгалтер сделал записи:

Дебет 51 Кредит 86 — 1 200 000 руб. — получена государственная помощь;

Дебет 60 Кредит 51 — 1 200 000 руб. — произведена предоплата за оборудование;

Дебет 08-4 Кредит 60 — 1 000 000 руб. (1 200 000 — 200 000) — поступило оборудование (без учета НДС);

Дебет 19-1 Кредит 60 — 200 000 руб. — предъявлен поставщиком НДС;

Дебет 68 Кредит 19-1 — 200 000 руб. — принят НДС к вычету;

Дебет 08-4 Кредит 71, 69 — 200 000 руб. — отражены расходы на монтаж оборудования;

Дебет 01, субсчет ОС в запасе Кредит 08-4 — 1 200 000 руб. (1 000 000 200 000) — оборудование включено в состав основных средств;

Дебет 01, субсчет ОС в эксплуатации Кредит 01, субсчет ОС в запасе — 1 200 000 руб. — оборудование введено в эксплуатацию;

Дебет 86 Кредит 98-2 — 1 200 000 руб. — в связи с вводом оборудования в эксплуатацию отражено целевое использование бюджетных средств.

В последующем счет 98 списывается на прочие доходы (счет 91) по мере начисления амортизации оборудования, как и в случае безвозмездного поступления основных средств.

В балансе «Актива» по строке 1150 должна быть отражена первоначальная стоимость оборудования в сумме 1 200 000 руб. за минусом начисленной амортизации.