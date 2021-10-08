Как получить свои деньги, если пристав бездействует?

Длительные сроки ожидания денег из-за медленной работы или бездействия судебных приставов-исполнителей — одна из основных проблем исполнительного производства в нашей стране.
Представьте: человеку не отдают долг, не выплачивают алименты, или добиться возмещения ущерба не удается. Он, как положено, обратился в суд, затем в ФССП — и теперь ждет, что пристав запросит в банках информацию о счетах должника и наложит арест на денежные средства, выявит движимые и недвижимые активы, а после успешного взыскания задолженности переведет деньги ему, взыскателю.
Но ничего не происходит. Что делать в этом случае?
С чем связаны промедления в работе приставов
Недостаточное финансирование приводит к тому, что территориальные подразделения ФССП испытывают кадровый дефицит. Сотрудников мало, а потому судебные приставы перегружены и просто не справляются с огромным потоком дел: алименты, долги по кредитам и займам, невыплаченные компенсации, пособия и т.д.
Если пристав и сработает по вашему делу быстро, то лишь за счет другого дела, а значит, кому-то еще придется ждать.
Куда жаловаться на бездействие пристава
Если вы не можете получить свои деньги из-за бездействия судебного пристава, необходимо подать жалобу его руководителю — начальнику отдела или руководителю территориального подразделения ФССП. Как это сделать?
Можно подготовить письменную жалобу и направить ее заказным письмом на адрес территориального подразделения ФССП. А можно прийти на прием к руководителю подразделения лично и там рассказать о своих претензиях.
Этот способ наверняка окажется действенным, поскольку руководство отвечает за показатели работы своих подчиненных перед вышестоящим начальством и не захочет столкнуться с проблемами после вашего обращения к нему. Скорее всего, пристава заставят работать более активно.
Если жалоба, отправленная в территориальное подразделение, остается безответной, следует обратиться в вышестоящую структуру, например в управление ФССП по городу или региону либо напрямую в центральный аппарат Федеральной службы судебных приставов РФ. В этом случае представители управления будут спрашивать с начальника отдела того подразделения, которое занимается вашим делом.
Можно обжаловать бездействие судебного пристава в прокуратуру или суд. Прокуратура вправе проверить деятельность пристава, его подразделения и назначить дисциплинарное взыскание. В судебном порядке можно взыскать компенсацию за бездействие пристава, заставив ФССП заплатить вам за причиненные неудобства.
Как контролировать процесс взыскания и помочь приставу
Прежде всего, нужно внимательно следить за правильностью заполнения документов. ФССП — структура бюрократическая. Ошибка в адресе или Ф.И.О. должника может иметь решающее значение: приставы не смогут его найти и приостановят работу по делу. Поэтому тщательно проверяйте все документы.
И помните: чем больше вовлеченность кредитора в проблему взыскания средств с должника, тем быстрее он получит свои деньги — это аксиома. Вы должны настойчиво интересоваться в подразделении ФССП ходом дела. Не стесняйтесь регулярно звонить судебному приставу и даже его начальнику и выяснять, почему не перечисляют причитающиеся вам деньги.
Если у пристава не хватает времени, чтобы выполнять свою работу качественно, вы можете ему помочь.
Например, если вам известно местонахождение должника или его имущества, расскажите об этом приставу.
Если вы не заставите судебных приставов шевелиться, никто это за вас делать не будет, и придется ждать своих денег бесконечно. В случае если пристав, невзирая на вашу настойчивость, продолжает саботировать исполнительное производство, обращайтесь с жалобами к вышестоящему начальству, в прокуратуру и суд.