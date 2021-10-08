Как получить свои деньги, если пристав бездействует?

Длительные сроки ожидания денег из-за медленной работы или бездействия судебных приставов-исполнителей — одна из основных проблем исполнительного производства в нашей стране.

Представьте: человеку не отдают долг, не выплачивают алименты, или добиться возмещения ущерба не удается. Он, как положено, обратился в суд, затем в ФССП — и теперь ждет, что пристав запросит в банках информацию о счетах должника и наложит арест на денежные средства, выявит движимые и недвижимые активы, а после успешного взыскания задолженности переведет деньги ему, взыскателю.

Но ничего не происходит. Что делать в этом случае?

С чем связаны промедления в работе приставов

Недостаточное финансирование приводит к тому, что территориальные подразделения ФССП испытывают кадровый дефицит. Сотрудников мало, а потому судебные приставы перегружены и просто не справляются с огромным потоком дел: алименты, долги по кредитам и займам, невыплаченные компенсации, пособия и т.д.

Если пристав и сработает по вашему делу быстро, то лишь за счет другого дела, а значит, кому-то еще придется ждать.

Куда жаловаться на бездействие пристава

Если вы не можете получить свои деньги из-за бездействия судебного пристава, необходимо подать жалобу его руководителю — начальнику отдела или руководителю территориального подразделения ФССП. Как это сделать?

Можно подготовить письменную жалобу и направить ее заказным письмом на адрес территориального подразделения ФССП. А можно прийти на прием к руководителю подразделения лично и там рассказать о своих претензиях.

Этот способ наверняка окажется действенным, поскольку руководство отвечает за показатели работы своих подчиненных перед вышестоящим начальством и не захочет столкнуться с проблемами после вашего обращения к нему. Скорее всего, пристава заставят работать более активно.

Если жалоба, отправленная в территориальное подразделение, остается безответной, следует обратиться в вышестоящую структуру, например в управление ФССП по городу или региону либо напрямую в центральный аппарат Федеральной службы судебных приставов РФ. В этом случае представители управления будут спрашивать с начальника отдела того подразделения, которое занимается вашим делом.

Можно обжаловать бездействие судебного пристава в прокуратуру или суд. Прокуратура вправе проверить деятельность пристава, его подразделения и назначить дисциплинарное взыскание. В судебном порядке можно взыскать компенсацию за бездействие пристава, заставив ФССП заплатить вам за причиненные неудобства.

Как контролировать процесс взыскания и помочь приставу

Прежде всего, нужно внимательно следить за правильностью заполнения документов. ФССП — структура бюрократическая. Ошибка в адресе или Ф.И.О. должника может иметь решающее значение: приставы не смогут его найти и приостановят работу по делу. Поэтому тщательно проверяйте все документы.

И помните: чем больше вовлеченность кредитора в проблему взыскания средств с должника, тем быстрее он получит свои деньги — это аксиома. Вы должны настойчиво интересоваться в подразделении ФССП ходом дела. Не стесняйтесь регулярно звонить судебному приставу и даже его начальнику и выяснять, почему не перечисляют причитающиеся вам деньги.

Если у пристава не хватает времени, чтобы выполнять свою работу качественно, вы можете ему помочь.

Например, если вам известно местонахождение должника или его имущества, расскажите об этом приставу.