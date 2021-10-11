Инспекционный визит — новый тренд контроля в 2022 году. Что надо про это знать?

С 1 июля 2021 года контролеры вправе прийти в компанию с инспекционным визитом — новой формой проведения проверок. Это самое кратковременное контрольно-надзорное мероприятие, во время которого инспектору дозволен закрытый перечень контрольных процедур. Сколько по закону может длиться инспекционный визит? Могут ли проверяющие провести его по видеосвязи? Какую роль играет прокуратура в этом мероприятии? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в нашем материале.

Что такое инспекционный визит по закону № 248-ФЗ

Непривычно, когда слово «визит» используется контролерами. Обычно визитом принято называть простое посещение какого-либо места или человека и совсем не с целью проверки. Тем не менее, в новом Федеральном законе «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» от 31.07.2020 № 248-ФЗ словосочетание «инспекционный визит» применяется как официальное название одной из новых форм проверок.

Иными словами, инспекционный визит представляет собой проверку, которая проводится по месту нахождения компании (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или на территории производственного объекта, который является объектом контроля.

Инспекционный визит, как контрольно-надзорное мероприятие, применяется не всегда.

К примеру, в перечне проверок, применяемых в сфере образования, не упоминается о возможности проведения инспекционного визита (Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере образования, утв. Постановлением Правительства от 25.06.2021 № 997).

Сколько длится инспекционный визит

Инспекционный визит — это краткосрочное контрольное мероприятие.

Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ инспектору в здания, сооружения, помещения для проведения инспекционного визита.

Что разрешено контролеру в ходе инспекционного визита

При инспекционном визите у проверяющих нет полной свободы действий. Закрытый перечень того, что им разрешено в ходе инспекционного визита, указан в п. 3 ст. 79 Закона № 248-ФЗ.

Получается, что проверяющий вправе осматривать объект контроля, опрашивать сотрудников и руководство компании, запрашивать у них письменные объяснения, проводить инструментальные обследования и истребовать документы, которые должны находиться на объекте контроля. А вот такие действия, как испытание или экспертиза, при инспекционном визите законом не предусмотрены.

Плановые и внеплановые инспекционные визиты

Инспекционный визит может быть плановым и внеплановым. Напрямую в Законе № 248-ФЗ это не прописано, но в типовых формах решения о проведении инспекционного визита и акта, оформляемого контролерами по итогам проверки, на это указано:

В Положениях о видах контроля контрольно-надзорные ведомства указывают, каким может быть инспекционный визит в проверяемой сфере: плановым или внеплановым.

Например, с внеплановыми инспекционными визитами вправе прийти контролеры Роспотребнадзора (п. 22 Положения, утв. Постановлением Правительства от 25.06.2021 № 1005), а плановые инспекционные визиты предусмотрены при проверках в сфере обработки персональных данных (п. 12 Положения, утв. Постановлением Правительства от 29.06.2021 № 1046).

В любом случае, основанием для проведения инспекционного визита является решение о его проведении, принятое по типовой форме из Приложения № 4 к Приказу Минэкономразвития «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом от 31.03.2021 № 151».

Согласование с прокуратурой

Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры. Об этом прямо указано в п. 7 ст. 70 Закона № 248-ФЗ. Но из этого правила есть исключение — это случаи, указанные в п. 3-6 п. 1, п. 3 ст. 57, п. 12 ст. 66 Закона № 248-ФЗ.

Уведомление компании об инспекционном визите

В Законе № 248-ФЗ установлено общее «уведомительное» правило:

Такое же правило контрольно-надзорные органы прописывают в своих Положениях о видах контроля (см., например, абз. 3 п. 40 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за соблюдением трудового законодательства, утв. Постановлением Правительства от 21.07.2021 № 1230).

Из этого правила есть исключение — инспекторы обязаны уведомить компанию или ИП об инспекционном визите, если принято решение о замене инспекционным визитом плановой выездной проверки (п. 3 Постановления Правительства «Об особенностях формирования ежегодных планов проведения плановых проверок...» от 30.11.2020 № 1969).

В какой срок контролеры должны уведомить проверяемую компанию или ИП, расскажем далее.

Замена выездной проверки на инспекционный визит

Замена плановой выездной проверки инспекционным визитом возможна во втором полугодии 2021 года. Контролеры вправе провести такую замену, если:

выездная проверка включена в ежегодный план проверок на 2021 год;

решение о замене принято контролирующим органом не позднее чем за 20 рабочих дней до даты начала плановой проверки.

Если решение о замене будет принято контролирующим органом, проверяемую компанию или ИП должны уведомить о замене в течение 10 рабочих дней после принятия такого решения (п. 2-3 Постановления № 1969).

Получается, что те компании и ИП, чьи плановые выездные проверки запланированы на вторую половину 2021 года, могут получить от контролеров бонус: срок проверки сократится с 10 до 1 рабочего дня, и у инспекторов не будет возможности проверить бизнесмена по полной программе в рамках выездной проверки (инспекторы не смогут провести весь комплекс контрольных действий, предусмотренных ст. 65 Закона № 248-ФЗ).

Современные технологии в ходе инспекционного визита

Современные технологии позволяют проводить проверки без непосредственного присутствия инспекторов в проверяемой компании. В ходе инспекционного визита закон позволяет контролерам использовать дистанционные технологии: взаимодействовать с проверяемым лицом посредством аудио- или видеосвязи.

В своих положениях о виде контроля контрольно-надзорные органы вправе детально прописать, какие технические средства и способы передачи информации они могут применять во время инспекционного визита.

К примеру, при проведении инспекционного визита в коллекторских компаниях контролерами «могут применяться оборудование, информационные системы и программные средства, обязательные к использованию контролируемым лицом для аудиозаписи всех случаев непосредственного взаимодействия с должниками и иными лицами, направленных на возврат просроченной задолженности, а также для записи всех текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи» (п. 56 Положения, утв. Постановлением Правительства от 25.06.2021 № 1004).

Акт по результатам инспекционного визита

После проведения инспекционного визита контролер обязан оформить акт. Не просто какую-то бумагу произвольного вида и содержания, а официальный документ типовой формы из Приложения № 11 к Приказу Минэкономразвития «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом» от 31.03.2021 № 151.

Акт инспекционного визита должен быть оформлен на месте проведения проверки в тот же день после окончания контрольных процедур, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством РФ (п. 3 ст. 87 Закона № 248-ФЗ).

Для каждого пункта акта инспекционного визита в типовой форме приведен порядок заполнения, следуя которому контролер детально описывает следующую информацию:

на основании какого решения и в рамках какого вида контроля проведен инспекционный визит;

ФИО и должности инспекторов, проводивших визит;

наименование и адрес объекта контроля;

список контролируемых лиц и их данные;

время начала и окончания проверки, в том числе время (часы и минуты) непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом;

перечень контрольных действий, проводимых инспектором во время инспекционного визита (из указанных в п. 3 ст. 79 Закона № 248-ФЗ) в хронологическом порядке их выполнения;

рассмотренные инспектором сведения и документы;

выводы проверяющих по результатам визита;

перечень документов, прилагаемых к акту (протокол осмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол инструментального обследования, составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований).

Акт подписывает руководитель проверки (с указанием должности и ФИО). А также в нем проставляет подпись инспектор, непосредственно подготовивший этот акт (с проставлением своего контактного телефона и электронного адреса).

В акте предусмотрено место для двух отметок:

об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом инспекционного визита (дата и время ознакомления);

о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.

В акте может отражаться факт устранения выявленного нарушения, если проверяемое лицо его устранило до окончания инспекционного визита (п. 2 ст. 87 Закона № 248-ФЗ).

Акт инспекционного визита составляется в любом случае, в том числе в ситуации, когда контролеры сделали вывод об отсутствии нарушений обязательных требований.

Могут ли налоговые инспекторы прийти с инспекционным визитом

Налоговики с инспекционным визитом прийти не могут, так как такая форма контроля не может применяться в отношении 24 сфер госконтроля, в число которых входит и налоговый контроль (п. 5 ст. 2 Закона № 248-ФЗ).

Как быть, если в ходе инспекционного визита компании причинен ущерб

Новое законодательство о проверках уделило особое внимание вопросу обеспечения защиты прав проверяемых лиц (компаний, ИП и т. д.) во время контрольно-надзорных мероприятий.

Если при проведении контрольного мероприятия (в том числе инспекционного визита), проверяемому лицу причинен вред, это лицо вправе рассчитывать на возмещение вреда, если действия инспекторов будут признаны неправомерными (ст. 38 Закона № 248-ФЗ).

Законом расписан порядок досудебного обжалования решений и действий контролеров (ст. 39-43 Закона № 248-ФЗ).

Когда можно отменить решение контролеров по итогам инспекционного визита

Если в ходе инспекционного визита инспекторы грубо нарушили требования к его организации и проведению, решения по итогам такой проверки могут быть отменены. Сделать это позволено руководителю контрольно-надзорного органа, вышестоящей инстанции или суду, в том числе по представлению (заявлению) прокурора (п. 1 ст. 91 Закона № 248-ФЗ).

Что же должны совершить контролеры в ходе инспекционного визита, чтобы его результаты были признаны недействительными?

Перечень грубых нарушений контролеров перечислен в п. 2 ст. 91 Закона № 248-ФЗ. Среди них:

отсутствие оснований для проведения проверки;

несогласованность с органами прокуратуры (если оно обязательно);

нарушение сроков проверки;

и другие.

Подводим итоги

Инспекционный визит — один из новых способов контроля, предусмотренный Федеральным Законом № 248-ФЗ.

В ходе инспекционного визита осуществляется осмотр, опрос, получение объяснений, инструментальное обследование и истребование документов.

Инспекционный визит может проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.

Инспекционный визит продолжается один рабочий день, а его результаты оформляются актом типовой формы.