Приходные и расходные кассовые операции: что нужно знать

Приходные и расходные кассовые операции возникают в компании, когда в расчетах участвуют наличные деньги. Как правильно организовать учет и оформление указанных операций, а также какие особенности при этом нужно учесть, расскажем в нашей статье.

Наличные расчеты в нашей жизни

В повседневной жизни мы привыкли иметь дело с наличными деньгами — они считаются одним из лучших средств расчетов. Мы оплачиваем ими продукты в супермаркете, проезд в автобусе, лечение зубов в стоматологии и все остальные расходы. Деньги востребованы всегда, даже в век безналичных расчетов и пластиковых карт.

С одной стороны, конечно, удобно, выходя из дома, положить в карман карточку и не думать о том, хватит ли наличности для оплаты всех запланированных расходов. Однако расплатиться картой можно не везде — например, можно остаться без приглянувшейся на колхозном рынке домашней колбасы, если в кармане отсутствуют наличные купюры. Или лечь спать голодным, если в ночном супермаркете, где вы привыкли закупать готовую домашнюю еду на ужин, вдруг отключилась связь с банком, и расплатиться картой невозможно, а денег при себе нет.

Другое дело — коммерсанты. Они тоже не обходятся без наличных расчетов, но их приходные и расходные кассовые операции требуют особой организации. К примеру, человек может хранить под подушкой несколько лет миллион рублей или иной валюты, а потом расплатиться этими деньгами за автомобиль — никто ему претензий не предъявит. А коммерсанта в наличных расчетах государство жестко ограничивает, устанавливая специальные правила кассовых расчетов и разного рода лимиты. Нарушение этих ограничений практически всегда грозит штрафами.

Рассмотрим далее на примере, с какими нюансами может столкнуться коммерсант, решивший использовать в своей работе наличные деньги.

Приходные и расходные кассовые операции на примере

В том, что простой гражданин может без особых хлопот купить за наличку автомобиль, сомнений нет. Посмотрим, удастся ли также без проблем осуществить эту операцию коммерсанту.

ООО «Премьера» занимается строительством коммерческой недвижимости. За построенные офисы и торговые центры крупные заказчики расплачиваются безналичным путем, а мелким торгово-розничным коммерсантам удобнее вносить оплату наличными деньгами в кассу компании.

При работе с наличными деньгами необходимо выполнять требования закона № 54-ФЗ о применении ККТ при наличных расчетах и соблюдать Порядок ведения кассовых операций, утвержденный указанием Банка России от 11.03.14 № 3210-У.

Приход выручки в кассу оформляется в компании приходным кассовым ордером (пп. 4.1–5.3 указания № 3210-У), и кассир пробивает кассовый чек (п. 1 ст. 2 закона № 54-ФЗ).

Для выезда специалистов компании на строительные объекты руководством было принято решение о приобретении легкового автомобиля. Для экономии средств решили, что для таких целей подойдет подержанный автомобиль стоимостью 350 тыс. руб., который в срочном порядке был выставлен на продажу одним из подрядчиков компании.

Чтобы не упустить выгодное по цене предложение, был оформлен договор купли-продажи и из кассы компании подотчетному лицу выдана необходимая сумма. Выдача денег производилась по заявлению подотчетного лица — в нем была указана сумма наличных и срок, на который они выдаются (п. 6.3 указания № 3210-У). На заявлении руководитель поставил свою подпись и дату.

О последствиях этой кассовой операции расскажем далее.

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Поспешил — попал на штрафы

Выдача подотчетных денег была оформлена расходным кассовым ордером (п. 6 указания № 3210-У). Так как офис подрядчика располагался в этом же здании, операция оплаты автомобиля не отняла у обеих сторон много времени.

Однако радость обеих компаний была недолгой — пришедший в этот же день налоговый инспектор оштрафовал обе компании по п. 1 ст. 15.1 КоАП РФ за расчеты наличными деньгами с другими компаниями сверх установленного лимита.

В 2021-2022 гг. действует ограничение в расчетах наличными деньгами между коммерсантами: не более 100 000 руб. по одному договору (п. 6 указания Банка России от 07.10.13 № 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов»).

Штраф настиг обе компании, потому что ответственность за превышение ограничения в 100 000 руб. предусмотрена ст. 15.1 КоАП для участников наличных расчетов, которыми являются и продавец, и покупатель.

Если бы компании не спешили с расчетом наличными и заранее изучили законодательную базу, непредвиденных штрафных санкций в размере 50 000 руб. для каждой компании и 5 000 руб. — для их руководителей можно было бы избежать. В случае если инспектор пришел бы с проверкой спустя 2 месяца — штрафа бы не последовало, так как для такого нарушения установлен 2-месячный срок давности (п. 1 ст. 4.5 КоАП).

Если бы подрядчик не выбил кассовый чек, срок давности привлечения к ответственности за правонарушения, связанные с применением ККТ, составил бы 1 год.

Можно ли было избежать наказания?

Как видно из примера, правильно оформить приходные и расходные кассовые операции недостаточно — важно владеть полной информацией о требованиях нормативных документов при совершении тех или иных хозопераций, в том числе об установленных законом ограничениях при работе с наличными денежными средствами.

Надеяться на то, что налоговики не успеют проверить компанию за время срока давности, можно. Однако игнорирование требований законодательства не может положительно сказаться на репутации компании.

Чтобы не упустить выгодную сделку и при этом не нарушить закон, компания могла оплатить наличкой 100 000 руб. в качестве предоплаты, а остальные деньги перечислить с расчетного счета в первый же банковский день.

При большом и разнообразном обороте наличных денег в компании специалистам финансовой и (или) бухгалтерской службы лучше заранее подстраховаться — разработать специальную внутреннюю инструкцию по приходным и расходным кассовым операциям. В ней подробно описать действия кассовых работников в различных ситуациях и указать возможные санкции, грозящие компании при нарушении закона. Закрепить ответственного работника, в обязанности которого будет входить своевременное обновление кассовых нюансов при изменении законодательства. Тогда кассовая работа не будет доставлять лишних проблем и не вызовет незапланированных расходов.

Итоги

У компании может совсем не быть приходных и расходных кассовых операций — если все расчеты она проводит в безналичном порядке. Если же без наличных денег не обойтись, специалистам компании нужно отлично ориентироваться в законодательной базе, связанной с ведением кассовых операций, иначе не избежать санкций за их нарушение.