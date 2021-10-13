Все говорят про новый международный корпоративный налог. Что за налог?

В пятницу 136 стран, включая Россию, заключили соглашение о глобальном корпоративном налоге. Разберёмся, что за налог и какой от него эффект.

Согласно международному соглашению, компании с выручкой от €750 млн или глобальными продажами от €20 млрд с 2023 года будут платить минимум 15%. Причём платить в странах, в которых они получают доходы, а не там, где находятся их штаб-квартиры. Также компании с маржой больше 10% будут должны перераспределять 25% превышения нормы прибыли в страны, где они зарабатывают на своих товарах и услугах.

Зачем вообще такое соглашение нужно?

Чтобы бороться с обкатанными корпорациями практиками уклонения от налогов. Многие стремятся организовывать свои базы в таких странах, как Ирландия, Кипр и Венгрия и платить там меньше налогов. В той же Ирландии корпоративный налог сейчас 12,5%, а штаб-квартиры в стране имеют Google, Apple и Facebook.

Как посчитали ОЭСР, соглашение позволит каждый год собирать по $150 млрд и перераспределять $125 млрд доходов 100 самых крупных и прибыльных международных компаний. Пока не все страны согласны на эти условия. Окончательное соглашение будет одобрено на встрече G20 через пару недель в Риме.

Все международные компании пострадают от этого?

Далеко не каждая международная компания подпадает под указанные выше критерии. Конечно, крупнейших айтишников, вроде тех же Google и Apple это коснётся. Но для них есть и плюсы: глобальный налог даст им право не платить налоги на цифровые услуги , которые введены в некоторых странах, например, в Италии, Франции, Украине и Таиланде.

Также под удар попадут высокомаржинальные компании не только из ИТ-сектора: полупроводники, платёжные системы, фармацевтическая и биотехнологическая отрасли и другие.

Инвесторам надо понимать, что новые сборы отразятся на чистой прибыли этих компаний. В долгосрочной перспективе бизнес адаптируются к новым налоговым реальностям, но первое время это может быть неприятно.

А как же Россия?

За российский бизнес можно не переживать: под порог в €20 млрд не подпадает ни одна российская ИТ-компания, а под выручку от €750 млн — от силы два десятка, но почти все эти компании работают на внутреннем рынке РФ.