Все говорят про новый международный корпоративный налог. Что за налог?

В пятницу 136 стран, включая Россию, заключили соглашение о глобальном корпоративном налоге. Разберёмся, что за налог и какой от него эффект.
Согласно международному соглашению, компании с выручкой от €750 млн или глобальными продажами от €20 млрд с 2023 года будут платить минимум 15%. Причём платить в странах, в которых они получают доходы, а не там, где находятся их штаб-квартиры. Также компании с маржой больше 10% будут должны перераспределять 25% превышения нормы прибыли в страны, где они зарабатывают на своих товарах и услугах.
Зачем вообще такое соглашение нужно?Чтобы бороться с обкатанными корпорациями практиками уклонения от налогов. Многие стремятся организовывать свои базы в таких странах, как Ирландия, Кипр и Венгрия и платить там меньше налогов. В той же Ирландии корпоративный налог сейчас 12,5%, а штаб-квартиры в стране имеют Google, Apple и Facebook.
Как посчитали ОЭСР, соглашение позволит каждый год собирать по $150 млрд и перераспределять $125 млрд доходов 100 самых крупных и прибыльных международных компаний. Пока не все страны согласны на эти условия. Окончательное соглашение будет одобрено на встрече G20 через пару недель в Риме.
Все международные компании пострадают от этого?Далеко не каждая международная компания подпадает под указанные выше критерии. Конечно, крупнейших айтишников, вроде тех же Google и Apple это коснётся. Но для них есть и плюсы: глобальный налог даст им право не платить налоги на цифровые услуги, которые введены в некоторых странах, например, в Италии, Франции, Украине и Таиланде.
Также под удар попадут высокомаржинальные компании не только из ИТ-сектора: полупроводники, платёжные системы, фармацевтическая и биотехнологическая отрасли и другие.
Инвесторам надо понимать, что новые сборы отразятся на чистой прибыли этих компаний. В долгосрочной перспективе бизнес адаптируются к новым налоговым реальностям, но первое время это может быть неприятно.
А как же Россия?За российский бизнес можно не переживать: под порог в €20 млрд не подпадает ни одна российская ИТ-компания, а под выручку от €750 млн — от силы два десятка, но почти все эти компании работают на внутреннем рынке РФ.
Откройте доступ к закрытой части «Клерка» с подпиской «Премиум». Получите сотни вебинаров и онлайн-курсов, безлимитные консультации и другой закрытый контент для бухгалтеров.
Успейте подписаться со скидкой 20% до 15.10.2021. Подробнее про «Премиум» тут.