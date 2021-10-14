Учет доходов и расходов: годовой отчет 2021

При подготовке годовой отчетности важно применить изменения, которые вступили в силу в течение года и дают возможность не завысить доходы и не занизить расходы.

В 2021 году прошло несколько выгодных для бизнеса изменений: можно больше расходов принять к учету, при продаже ОС «показать» доход за вычетом расходов, применить инвествычет и выбрать выгодный способ учета премий.

Учет всех типов и видов расходов детально описан в книге «Годовой отчет 2021 под редакцией В.И.Мещерякова» с примерами и советами от экспертов. Эта статья предоставлена авторами книги специально для сайта Бухгалтерия.ру.

Резерв на выплату премий по итогам 2021 года: есть выгодное решение

Федеральным законом от 23 ноября 2020 г. № 374-ФЗ утверждены новые правила инвентаризации резерва на выплату вознаграждений по итогам года.

Неиспользованный остаток резерва на выплату вознаграждений (премий) по итогам года на будущий период не переносится. Это важно, ведь годовые премии часто платят в первом квартале нового года.

Эти правила очень выгодны компаниям, в которых такой резерв создается. Бухгалтерия вправе не завышать налоговую базу по прибыли отчетного года на остатки резерва.

По новым правилам инвентаризацию резерва можно проводить после окончания налогового или отчетного периода, но до момента представления налоговой декларации за этот период. А разницу можно включать в состав внереализационных доходов или расходов отчетного (налогового) периода, а не первого квартала текущего года.

Работают особые правила списания «коронавирусных» кредитов

Проценты по «коронавирусным» кредитам можно учитывать в 2021 году по мере их оплаты. Это разрешено Федеральным законом от 13.07.2020 № 204-ФЗ в отношении процентов по льготным кредитам, полученным с целью:

возобновления деятельности в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.05.2020 № 696;

поддержки и сохранения занятости в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 422.

Этот порядок учета процентов распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года до 31 декабря 2021 года.

Можно применить инвествычет по расходам на НИОКР

С 1 января 2021 года Федеральным законом от 23.11.2020 № 374-ФЗ в НК РФ внесены поправки, которые дают право на инвестиционный вычет в размере расходов на НИОКР: 90% этих расходов можно отнести на уменьшение налога на прибыль в региональный бюджет, 10% — в федеральный.

Вычет нужно заявить в том отчетном периоде, в котором работы по НИОКР завершены полностью, либо закрыты отдельные этапы и подписаны по ним акты.

Неиспользованную часть вычета можно перенести на будущий год.

Издатели могут больше устаревшей печатки списать в убыток

За 2021 год издатели и СМИ вправе списать до 30% устаревшей печатной продукции. Изменения в подпункт 44 пункта 1 статьи 264 НК РФ внесены Федеральным законом от 15.10.2020 № 323-ФЗ.

До 2021 года разрешенная норма списания составляла всего 10%.

Безвозмездную помощь от госструктур вывели из-под налогообложения

Федеральным законом от 02.07. 2021 г. № 305-ФЗ добавлен новый подпункт 61 в пункт 1 статьи 251 НК РФ, который вступил в силу 2 июля 2021 г. и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г.

В базе по налогу на прибыль не учитывается стоимость работ, услуг, прав, которые получены безвозмездно по закону:

от органов власти и корпорации развития МСП (Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ);

и от организаций, осуществляющих функции по поддержке экспорта (на основании Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ).

Компании, получившие поддержку в 2019 и 2020 годах и уплатившие с них налог, вправе подать уточненные декларации по налогу на прибыль или уменьшить текущую налоговую базу на сумму этих доходов.

В декларации за 2021 год суммы доходов, которые исключили из облагаемых, нужно будет отразить по строке 400 Приложения № 2 к Листу 02 налоговой декларации по налогу на прибыль (п. 1 ст. 54, п. 1 ст. 81 НК РФ).

Больше расходов, которые уменьшат выручку от продажи ОС

Помимо остаточной стоимости, выручку, полученную от продажи ОС, при налогообложении уменьшают на расходы, связанные с продажей.

С 2021 года разрешили уменьшать доходы от продажи основного средства, по которому компания заявила инвествычет, на его остаточную стоимость. Новшество работает в ситуации, когда компания заявила инвестиционный вычет, потом лишилась на него права, а затем реконструировала объект или провела другие капитальные улучшения, а уже после всего этого было принято решение объект продать.

То есть, доходы можно уменьшить на стоимость работ по модернизации или реконструкции, если компания провела их и включила в первоначальную стоимость объекта. Но уже после того, как лишилась права на инвествычет.

Упрощенцам расширили список разрешенных расходов

Летом 2021 года компаниям на УСН с объектом налогообложения «доходы минус расходы» разрешили уменьшать «упрощенный» налог на дополнительные расходы, возникающие при борьбе с коронавирусом:

по обеспечению мер по технике безопасности;

на содержание помещений и инвентаря здравпунктов на территории организации;

на покупку медизделий для диагностики и лечения коронавируса, а также на их сооружение, изготовление и доставку.

При этом, хотя список расходов был расширен в середине 2021 года, учитывать их разрешили с 1 января 2021 года (Федеральный закон от 2 июля 2021 года № 305-ФЗ).

Теперь, руководствуясь новыми правилами, чиновники разрешают в состав расходов на УСН включать затраты на оплату услуг по проведению тестирования на предмет наличия у работников COVID-19, а также иммунитета к нему (письмо Минфина России от 8 сентября 2021 года № 03-11-06/2/72533).