Когда подаренную квартиру с легкостью отберут у одаряемого. Пять основных случаев

Квартира, полученная в подарок, — мечта почти любого человека. При этом многие россияне, имевшие счастье получить жилье в дар, убеждены, что такой щедрый подарок останется с ними навсегда и никто не сможет его отобрать. Однако это заблуждение. Есть как минимум три небанальных случая, при которых у одаряемых с легкостью могут отобрать подарок.

В каких случаях дарственную могут отменить и вернуть подарок обратно? Об этом далее.

Дарение жилья, с юридической точки зрения, — одна из самых популярных и относительно простых сделок с недвижимостью. Однако есть несколько важных нюансов, о которых обязательно стоит знать всем участникам сделки.

Дает ли договор дарения 100% уверенность в том, что вещь не вернуть назад? Нет, действующий закон содержит достаточно внушительный перечень оснований, по которым дарственная может быть отменена.

Стоит отметить, что вопрос отмены должен беспокоить не только бывших владельцев подарков (дарителей), но и одаряемых лиц. Ведь при аннулировании соглашения придется вернуть то, что перешло новому собственнику.

Когда одаряемый рискует безвозвратно потерять подаренную ему квартиру?

В большинстве случаев оспорить договор дарения можно только в суде. Для этого нужно иметь достаточно веские основания, чтобы договор признали недействительным или ничтожным. Судебная практика по данному вопросу крайне неоднозначная. Но если есть законные основания, собраны все доказательства, то отменить договор дарения реально!

Для обращения в суд должны быть веские основания. Вот несколько из них.

Одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя.

В случае, если даритель подарил имущество в период процедуры банкротства и об этом узнали кредиторы (третьи лица).

У прежнего собственника значительно ухудшилось материальное положение (берутся в расчет обстоятельства, при которых даритель не мог повлиять на утрату, т.е. стихийное бедствие, ураган из-за которого человек лишился единственного жилья).

Небрежное отношение одаряемого к подаренной вещи в случае, если для дарителя она представляет ценность (антиквариат).

Если сделка совершена под угрозами и шантажом. Если у вас имеются доказательства того, что дарственная была написана под давлением, сделка будет считаться недействительной. Сюда же можно отнести случаи заблуждения/обмана.

Кроме того, договор дарения может быть признан недействительным в случае, если имеются сомнения в дееспособности дарителя. Если есть возможность подтвердить, что в момент написания дарственной человек не был в состоянии понимать значение своих действий и руководить ими, то договор дарения будет признан недействительным.

Близкие родственники имеют право при жизни дарителя в судебном порядке оспорить правомерность договора дарения в ряде случаев.

Даритель лишен дееспособности на момент совершения сделки.

На дарителя оказывалось давление со стороны третьих лиц.

На момент совершения сделки даритель находился в состоянии алкогольного/наркотического опьянения.

Стоит отметить, что вопрос аннулирования дарения кроет в себе немалое количество «подводных камней» и юридических тонкостей. Поэтому если вам необходимо отменить указанный договор, прежде всего обращайтесь к профессиональным юристам, которые дадут исчерпывающие ответы на ваши вопросы, помогут собрать все доказательства и выстроят тактику действий в суде.