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Материнский капитал в 2022 году: что, кому, когда

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Рубрика Социальные пособия
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Рассказываем, сколько составит маткапитал в 2022 году, как получить сертификат на выплату и как ее использовать.

Размер материнского капитала — 2022

Материнский капитал должен ежегодно индексироваться с учетом уровня инфляции. Так записано в Федеральном законе от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ, который регулирует действие программы материнского капитала.

На первого ребенка в 2022 г. выплата составит 503 237 рублей, на второго — 665 009 руб.

Если ранее семья получала деньги на первого ребенка, то доплата за второго равна 161 772 рублей.

Владелец сертификата может уточнить остаток капитала в Пенсионном фонде. Для этого надо написать заявление. Фонд ответит максимум через 5 рабочих дней.

Материнский капитал — государственная поддержка семей с детьми в форме единовременной выплаты. Основная цель такой господдержки — поднять рождаемость в стране. Срок программы — до 2026 года. Выплачивает и администрирует маткапитал Пенсионный фонд РФ.

От НДФЛ выплата освобождена (ст. 217 НК РФ).

Кто получит материнский капитал

Выплату могут получить:

  • женщина, которая родила или усыновила первого ребенка с 1 января 2020 г.;
  • женщина, которая родила или усыновила второго ребенка начиная с 1 января 2007 г.;
  • женщина, которая родила или усыновила третьего ребенка либо последующих детей начиная c 1 января 2007 г., при условии, что она раньше не пользовалась материнским капиталом;
  • мужчина — единственный усыновитель второго, третьего или последующих детей, при условии, что решение суда об усыновлении вступило в силу начиная с 1 января 2007 г.;
  • мужчина — единственный усыновитель первого ребенка, ранее не получавший сертификат, если решение суда об усыновлении вступило в силу начиная с 1 января 2020 г.

Общее условие — наличие российского гражданства как у ребенка, так и у родителя (усыновителя).

Когда обращаться за выплатой

Право на материнский капитал возникает с момента рождения (усыновления) первого, второго или последующего ребенка.

По общему правилу получить выплату можно не ранее чем через три года с момента рождения (усыновления) ребенка. Вот случаи-исключения, когда материнский капитал выдают сразу после рождения (усыновления).

  • на уплату первоначального взноса, погашение основного долга, уплату процентов по кредитам или займам на приобретение или строительство жилья, в том числе ипотечным;
  • товары и услуги для социальной адаптации ребенка-инвалида;
  • оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, на оплату иных расходов, связанных с получением дошкольного образования;
  • получение ежемесячной выплаты малоимущим.

Как получить «материнскую» выплату

Чтобы получить сертификат на материнский капитал, в ПФР подают заявление и ряд документов.

Для оформления государственного сертификата на материнский капитал вам понадобятся следующие документы:

  • заполненное заявление на получение сертификата на маткапитал;
  • документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право на получение материнского капитала;
  • документы, удостоверяющие личность и полномочия законного представителя или доверенного лица — если заявление будет подавать представитель заявителя;
  • документы, подтверждающие рождение или усыновление детей, если регистрация рождения или усыновления была произведена компетентным органом иностранного государства;
  • если в каком-либо из представленных документов фамилия, имя или отчество не совпадают с данными, которые указаны в документе, удостоверяющем личность, понадобится документ о перемене имени.

Остальные сведения у ведомства уже имеются.

Бумаги можно подать:

  • Лично, в том числе через представителя — законного или уполномоченного.
  • По почте. Для этого документы заверяем у нотариуса или иного уполномоченного лица (п. 2 ст. 185.1 ГК).
  • В форме электронных документов через Госуслуги или Личный кабинет застрахованного лица на сайте ПФР.
  • Через МФЦ.

Заявления, поданные с 1 января 2021 г., рассматриваются в течение 5 рабочих дней. Если за это время в ПФР не поступят сведения, запрашиваемые из других органов, срок рассмотрения может быть увеличен до 15 рабочих дней. В результате решают, выдать сертификат или отказать. Об итогах ПФР уведомляет не позднее чем через день с даты вынесения решения.

На что потратить материнский капитал

Маткапитал можно израсходовать на строго определенные цели.

Возможные направления расходования:

  • улучшение жилищных условий, в том числе погашение жилищных кредитов;
  • образование детей;
  • увеличение пенсии;
  • покупка товаров и услуг для социальной адаптации ребенка-инвалида.

Целей может быть несколько: например, часть капитала можно израсходовать на образование ребенка, а остаток — на улучшение жилищных условий.

На что именно тратить деньги решает тот, на чье имя фонд выдал сертификат. Право получить выплату может возникнуть у ребенка. Это возможно, если отец (усыновитель) или женщина, являющейся единственным родителем (усыновителем) в установленных федеральным законодательством случаях потеряли право на дополнительные меры государственной поддержки, а ребенок является несовершеннолетним (дети в равных долях) или учащимся по очной форме обучения до достижения 23-летнего возраста.

Тогда решение принимают:

  • если ребенок несовершеннолетний — опекуны, усыновители или приемные родители;
  • если ребенок совершеннолетний или полностью дееспособен до совершеннолетия — сам ребенок.

Физически деньги разрешено направлять продавцу только в безналичной форме, через банк.

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