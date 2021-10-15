Материнский капитал в 2022 году: что, кому, когда

Рассказываем, сколько составит маткапитал в 2022 году, как получить сертификат на выплату и как ее использовать.
Размер материнского капитала — 2022
Материнский капитал должен ежегодно индексироваться с учетом уровня инфляции. Так записано в Федеральном законе от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ, который регулирует действие программы материнского капитала.
На первого ребенка в 2022 г. выплата составит 503 237 рублей, на второго — 665 009 руб.
Если ранее семья получала деньги на первого ребенка, то доплата за второго равна 161 772 рублей.
Владелец сертификата может уточнить остаток капитала в Пенсионном фонде. Для этого надо написать заявление. Фонд ответит максимум через 5 рабочих дней.
Материнский капитал — государственная поддержка семей с детьми в форме единовременной выплаты. Основная цель такой господдержки — поднять рождаемость в стране. Срок программы — до 2026 года. Выплачивает и администрирует маткапитал Пенсионный фонд РФ.
От НДФЛ выплата освобождена (ст. 217 НК РФ).
Кто получит материнский капитал
Выплату могут получить:
- женщина, которая родила или усыновила первого ребенка с 1 января 2020 г.;
- женщина, которая родила или усыновила второго ребенка начиная с 1 января 2007 г.;
- женщина, которая родила или усыновила третьего ребенка либо последующих детей начиная c 1 января 2007 г., при условии, что она раньше не пользовалась материнским капиталом;
- мужчина — единственный усыновитель второго, третьего или последующих детей, при условии, что решение суда об усыновлении вступило в силу начиная с 1 января 2007 г.;
- мужчина — единственный усыновитель первого ребенка, ранее не получавший сертификат, если решение суда об усыновлении вступило в силу начиная с 1 января 2020 г.
Общее условие — наличие российского гражданства как у ребенка, так и у родителя (усыновителя).
Когда обращаться за выплатой
Право на материнский капитал возникает с момента рождения (усыновления) первого, второго или последующего ребенка.
По общему правилу получить выплату можно не ранее чем через три года с момента рождения (усыновления) ребенка. Вот случаи-исключения, когда материнский капитал выдают сразу после рождения (усыновления).
- на уплату первоначального взноса, погашение основного долга, уплату процентов по кредитам или займам на приобретение или строительство жилья, в том числе ипотечным;
- товары и услуги для социальной адаптации ребенка-инвалида;
- оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, на оплату иных расходов, связанных с получением дошкольного образования;
- получение ежемесячной выплаты малоимущим.
Как получить «материнскую» выплату
Чтобы получить сертификат на материнский капитал, в ПФР подают заявление и ряд документов.
Для оформления государственного сертификата на материнский капитал вам понадобятся следующие документы:
- заполненное заявление на получение сертификата на маткапитал;
- документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право на получение материнского капитала;
- документы, удостоверяющие личность и полномочия законного представителя или доверенного лица — если заявление будет подавать представитель заявителя;
- документы, подтверждающие рождение или усыновление детей, если регистрация рождения или усыновления была произведена компетентным органом иностранного государства;
- если в каком-либо из представленных документов фамилия, имя или отчество не совпадают с данными, которые указаны в документе, удостоверяющем личность, понадобится документ о перемене имени.
Остальные сведения у ведомства уже имеются.
Бумаги можно подать:
- Лично, в том числе через представителя — законного или уполномоченного.
- По почте. Для этого документы заверяем у нотариуса или иного уполномоченного лица (п. 2 ст. 185.1 ГК).
- В форме электронных документов через Госуслуги или Личный кабинет застрахованного лица на сайте ПФР.
- Через МФЦ.
Заявления, поданные с 1 января 2021 г., рассматриваются в течение 5 рабочих дней. Если за это время в ПФР не поступят сведения, запрашиваемые из других органов, срок рассмотрения может быть увеличен до 15 рабочих дней. В результате решают, выдать сертификат или отказать. Об итогах ПФР уведомляет не позднее чем через день с даты вынесения решения.
На что потратить материнский капитал
Маткапитал можно израсходовать на строго определенные цели.
Возможные направления расходования:
- улучшение жилищных условий, в том числе погашение жилищных кредитов;
- образование детей;
- увеличение пенсии;
- покупка товаров и услуг для социальной адаптации ребенка-инвалида.
Целей может быть несколько: например, часть капитала можно израсходовать на образование ребенка, а остаток — на улучшение жилищных условий.
На что именно тратить деньги решает тот, на чье имя фонд выдал сертификат. Право получить выплату может возникнуть у ребенка. Это возможно, если отец (усыновитель) или женщина, являющейся единственным родителем (усыновителем) в установленных федеральным законодательством случаях потеряли право на дополнительные меры государственной поддержки, а ребенок является несовершеннолетним (дети в равных долях) или учащимся по очной форме обучения до достижения 23-летнего возраста.
Тогда решение принимают:
- если ребенок несовершеннолетний — опекуны, усыновители или приемные родители;
- если ребенок совершеннолетний или полностью дееспособен до совершеннолетия — сам ребенок.
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