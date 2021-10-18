Самые интересные темы форума «Клерка» прошедшей недели

Отчетный период в разгаре, но вопросы у бухгалтеров возникают не только по отчетности. Что обсуждали на форуме «Клерка» в прошедшую неделю?
Дочь вышла замуж, но продолжает очно учиться. Положен ли родителям стандартный вычет на ребенка? Мнения разошлись.
У вас проблема с отражением в 1С прослеживаемого товара? Загляните в эту тему: вдруг у вас тоже самое?
Что можно сделать с материалами при ликвидации ООО? Самое простое — списать как пришедшие в непригодность, советуют клерки.
Еще одна тема про ликвидацию — НДФЛ с распределенного имущества ООО.
Компания воспользовалась правом не платить налог по УСН за 2 квартал 2020 года. А теперь вдруг у неё появилась задолженность.
С ситуацией разбирались в теме Освобождение от платежа УСН.
Эти темы остались без ответа:
- Валютный заем от учредителя нерезидента РФ
- Уточненка по НДС (1С) — признак актуальности
- Инвестиционный налоговый вычет
- НДФЛ с выплат правообладателю-физлицу — резиденту Донецкой Республики
- Можно ли уточнить платеж по НДФЛ, если разные налоговые
- Каким образом сумму аванса по договору лизинга зачесть в расходы по НУ?
- Переквалификация процентов по займу в дивиденды и их выплата
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