Учет спецодежды и другой малоценки в 1С:Бухгалтерия 8

С 2021 г. спецодежду и другую малоценку отражаем в учете по-другому. Рассмотрим, что изменилось в программе «1С:Бухгалтерия предприятия 3.0».

Новое в законодательстве

С 2021 г. вступил в силу новый ФСБУ 5/2019 «Запасы». Запасами теперь признают активы, которые потребляются, продаются либо используются в рамках операционного цикла организации или в течение периода не более 12 месяцев. То есть руководствуемся не стоимостью объекта, как раньше, а сроком его полезного использования.

По остальным активам, срок службы которых превышает 12 месяцев, организации могут выбрать, по какому НПА им будет удобнее вести учет в 2021 г.: последний год применять ПБУ 6/01 или перейти на новый ФСБУ 6/2020.

ПБУ 6/01 предполагает, что активы, соответствующие всем признакам основных средств (ОС), но стоимостью до 40 000 руб., в бухгалтерском учете можно отражать в составе материально-производственных запасов (МПЗ).

По новому ФСБУ, компании самостоятельно определяют, в отношении каких активов будет применяться стандарт, исходя из лимита, установленного в учетной политике. По этой причине используем новое понятие — «Малоценное оборудование и запасы». Это те объекты, которые признаны несущественными в бухгалтерском учете. К ним относится большинство из того, что ранее было спецодеждой и спецоснасткой, а также мебель, оргтехника, компьютеры, электроинструмент, огнетушители и прочее.

Расходы на приобретение или создание таких объектов относятся к затратам периода, в котором они осуществлены. Суммы списываются в бухгалтерском учете сразу при приобретении ценностей, в налоговом учете — в момент ввода в эксплуатацию.

Как определить лимит стоимости ОС в учетной политике

Как и раньше, организация самостоятельно определяет стоимостной лимит для основных средств, но в отличие от ПБУ, в стандарте максимальная величина лимита не указана. Помимо этого, отсутствуют указания, что лимит необходимо устанавливать за единицу актива и что он должен измеряться в денежных единицах.

При установке лимита по новому ФСБУ 6/2020 учитывайте существенность информации о малоценных ОС. Чтобы отнести актив к малоценке, информация о нем должна быть несущественна для организации. Это та информация, наличие или отсутствие которой не влияет на экономические решения пользователей бухгалтерской отчетности.

Стоимостной лимит предпочтительнее определять сразу для всей совокупности несущественных основных средств. Например, организация может решить, что затраты на объекты группы «Офисная техника» или «Офисная мебель» — несущественны и могут списываться сразу в расходы, даже если один актив стоит 150 тыс. руб.

Настраиваем учет малоценки в программе

Первым делом укажите в учетной политике, как учитываете малоценку: по новому стандарту либо еще по ПБУ 6/01 (раздел «Главное» — «Учетная политика» — «ФСБУ 6 Основные средства»).

Спецодежду, оборудование можно учитывать в программе более детально, используя функциональность установки срока полезного использования объекта (раздел «Главное» — «Функциональность» — «Запасы» — флажок «Назначение использования спецодежды»).

Поступление малоценных объектов

Для учета малоценного оборудования и запасов, признаваемых несущественными, в бухучете в План счетов программы добавили отдельный счет 10.21 «Малоценное оборудование и запасы» с двумя субсчетами и новый вид номенклатуры «Малоценное оборудование и запасы».

Чтобы оприходовать на склад нужные объекты, воспользуйтесь документом «Поступление товаров» или «Авансовый отчет». При их заполнении можно выбрать номенклатурную позицию с нужным видом. Тогда программа предложит сразу выбрать счет и аналитику затрат для отражения этих затрат в бухучете.

Проведенный документ сформирует проводки по оприходованию объектов на склад на счет 10.21.1 и по списанию стоимости активов в бухучете в расходы со счета 10.21.2 в счет затрат.

После того, как отразили поступление объектов, с ними работают обычным образом — проводят перемещение, комплектацию, передачу в производство.

Передача объекта сотруднику в пользование

Передачу малоценного оборудования в эксплуатацию проводят одним из двух документов: «Расход материалов» или «Передача материалов в эксплуатацию».

Чтобы заполнить документ «Расход материалов», сначала укажите вид операции «Передача сотруднику». Затем выберите сотрудника, обязательно указав, как будет вестись учет по сотруднику. Вариант «Расход» предполагает оприходование и списание с забалансового счета этого актива. Вариант «Расход и остаток»: объект будет отражен на забалансовом счете и списан с него только после того, как проведем документ списания.

Указав все необходимые настройки в документе, подтягиваем в него нужный малоценный объект. Счет учета 10.21.1 подставляется автоматически.

Не забываем проставить счет затрат, на который программа спишет стоимость актива в налоговом учете.

Итог: программа сформирует проводки по списанию, закроет счет 10.21. а также учтет объект на забалансовом счете МЦ.

Выбытие материалов из эксплуатации

Чтобы отследить и проанализировать кому, сколько и чего выдали, изучаем отчет «Материалы, выданные сотрудникам». В нем также можно увидеть срок полезного использования объекта, сколько ему еще осталось служить и предполагаемую дату списания, если эти сведения отражали в программе.

Указать эксплуатационный срок актива можно в карточке номенклатуры или в документе «Передача материалов в эксплуатацию» в поле «Назначение использования», если включили этот функционал.

Списание материалов в программе можно отразить двумя документами: «Списание материалов из эксплуатации» и «Списание товаров, материалов». Оба документа — в разделе «Склад».

Рассмотрим списание материалов документом «Списание товаров».

Чтобы документ заполнился автоматически по кнопке «Заполнить», сперва укажите вид операции «списание с сотрудника», далее — сотрудника. По кнопке «Заполнить», выбрав нужный способ заполнения — «по остаткам» или «по остаткам с истекшим сроком годности», программа подтянет все необходимые данные в документ. После проведения программа сформирует проводку по списанию объекта с забалансового счета МЦ.

Восстановить списанные активы в программе можно только ручными операциями.

Особенности учета некоторых объектов

НПА по бухучету не требуют обязательно применять критерий существенности в отношении спецодежды и других специальных средств производства, срок службы которых менее 12 месяцев. Их можно учитывать на счете 10 до передачи сотруднику в пользование.

Также не обязательно применять критерий существенности к малоценным ОС до перехода на новый стандарт ФСБУ 6/2020.

Отмена Методических указаний по учету спецсредств и внедрение в бухучет понятия существенности позволяют бухгалтеру выстроить учет и классификацию объектов так, как это действительно удобно и экономически целесообразно.