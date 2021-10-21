Нюансы заполнения декларации по НДС в 2021 году

В статье мы собрали особенности заполнения декларации по НДС в программе «1С:Бухгалтерия предприятия 8».

Общие правила заполнения декларации по НДС

Минимальный состав НДС-декларации — титульный лист и Раздел 1. Остальные разделы заполняем и сдаем в составе декларации, если были соответствующие хозяйственные операции.

Титульный лист

На титульнике приводим основные сведения об организации (ИП): ИНН, КПП, название и т.п. Указываем отчетный год и код налогового периода.

Раздел 1

В первом разделе отражаем код по ОКТМО и КБК.

В строке 040 указываем сумму НДС к уплате в бюджет. Перед этим заполняем другие разделы, если для них есть показатели, в том числе разделы 3, 4, 5 и 6.

НДС к возмещению показываем по строке 050.

Раздел 3

Здесь приводим информацию непосредственно для расчета налога операции, облагаемые НДС по обычным и расчетным ставкам и вычеты.

Отчет по НДС сдают в электронном виде до 25 числа месяца по итогам отчетного квартала.

Форма декларации и порядок ее заполнения утверждены Приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558. Последняя редакция документа — от 19.08.2020 № ЕД-7-3/591@.

Поле Показатель Строка 010 графы 3 Это выручка, отраженная по кредиту счета 90.1 за отчетный период. Строка 010 графы 5 — НДС, отраженный по дебету счета 90.3 Строка 070 графы 5 Авансовый НДС, отраженный по дебету счета 76 «НДС с авансов» (НДС, начисленный с поступившей предоплаты) Строка 090 графы 5 Сумма, отраженная по дебету счета 76 «НДС с авансов» (НДС с выданных авансов) Строка 118 графы 5 Сумма, отраженная по кредиту счета 68 «НДС». Также строчку сверяйте с итоговой суммой НДС в книге продаж Строка 120 графы 3 Сумма по кредиту счета 19 Строка 130 графы 3 Сумма по кредиту счета 76 «НДС с авансов» (НДС с выданных авансов) Строка 170 графы 3 Сумма по кредиту счета 76 «НДС с авансов» (НДС, начисленный с поступившей предоплаты) Строка 190 графы 3 Сумма по дебету счета 68 «НДС» без учета НДС, перечисленного в бюджет за предыдущий налоговый период. Также показатель сверяйте с итоговой суммой НДС в книге покупок Строка 200 Указываем налог, начисленный к уплате в бюджет

Раздел 8 и раздел 9

Раздел 8 заполняют по книге покупок, раздел 9 — по книге продаж. В каждом указывают вид операции, номер и дату счета-фактуры.

Строка 190 — итоговый исчисленный НДС.

В разделе 9 строки 230 — 280 — итоговые суммы реализации и налога по соответствующим ставкам.

Чтобы проверить декларацию, проанализируйте данные налогового учета в оборотно-сальдовой ведомости.

Декларация по НДС в программе «1С:Бухгалтерия»

Программа автоматически формирует сразу все разделы в отчете. При необходимости не предоставляемые разделы вы можете убрать по кнопке «Еще». Затем выберите команду «Настройки» и на закладке «Свойства разделов» снимите флажки «Показывать» и «Печатать» для тех разделов, которые заполнять и сдавать не надо. Нажмите кнопку «Сохранить».

Теперь пройдемся по декларации.

Титульный лист

Реквизиты налогоплательщика и налоговой инспекции программа заполняет автоматически по данным, указанным в карточке организации (раздел «Главное» — ссылка «Реквизиты организации» или «Организации» — в зависимости от того, по скольким компаниям ведется учет в программе, с выбором вашей организации).

В реквизите «по месту нахождения (учета) (код)» программа автоматически проставляет код 214 «По месту постановки на учет организации, не являющейся крупнейшим налогоплательщиком». При необходимости код можно изменить: двойным щелчком мыши по коду открывается форма «Выбор места представления».

Пункт «Достоверность и полноту сведений, указанных в декларации, подтверждаю» заполняется по таким правилам:

если в сведениях об организации в разделе «Налоговая инспекция» указано, что отчетность подписывает «Руководитель», то считается, что достоверность сведений подтверждает руководитель организации;

если в форме сведений об организации указано, что отчетность подписывает «Представитель», то считается, что достоверность сведений подтверждает представитель налогоплательщика.

Чтобы проверить корректность заполнения этого пункта, сравните информацию в отчете и информацию в карточке организации по зеленой ссылке «Налоговая инспекция» в строке «Отчетность подписывает». Карточка организации находится в Разделе «Главное» по ссылке «Реквизиты организации» или «Организации» — в зависимости от того, по скольким компаниям ведется учет в программе, с выбором вашей организации.

Сведения о представителе заполняются по кнопке «Заполнить».

Дата подписи отчета заполняется рабочей датой программы, которая совпадает с датой компьютера.

Раздел 1

Показатели этого раздела программа рассчитывает и заполняет автоматически по информации из других разделов декларации.

Раздел 2

Заполнение этого раздела также автоматизировано для каждого лица, по которому налогоплательщик выступает налоговым агентом по НДС.

Раздел 3

Заполнение большей части показателей Раздела 3 автоматизировано.

Строчки с 010 по 100 программа заполняет по данным регистра накопления «НДС продажи». Сведения в этом регистре программа формирует по проведенным документам, в которых задействован НДС при продажах. Например, это документы «Реализация товаров», «Отчет комитенту», «Возврат товаров поставщику».

Чтобы проверить регистр, необходимо:

1. Зайти в программу под полными правами пользователя.

2. Включить возможность просматривать регистры в программе (значок «Сервис и настройки», расположен в правом верхнем углу, «Настройки»- «Параметры»- «Режим технического специалиста»).

3. Открыть регистр накопления «НДС продажи» (Значок «Сервис и настройки» — «Функции для технического специалиста»).

Значение в графе 5 по строке 118 рассчитывается как сумма величин графы 5 строк 010-080, 105-109.

Строки с 120 по 180 программа заполняет по регистру накопления «НДС покупки». Этот регистр программа формирует по проведенным документам приобретений, затрагивающим учет НДС. Например, это «Поступление товаров», «Счет-фактура полученный», «Возврат товаров от покупателя». Открывайте регистр аналогично регистру «НДС продажи».