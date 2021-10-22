Перечень технически сложных товаров, не подлежащих возврату и обмену

Технически сложные товары — это потребительские изделия длительного пользования, которые имеют сложное внутреннее устройство и выполняют пользовательские функции на высокотехнологичном уровне. Что относится к таким товарам, каковы правила их возврата и обмена, расскажем далее.

Что относится к технически сложным товарам

Перечень технически сложных товаров содержится в Постановлении Правительства РФ от 10.11.2011 № 924. В него входят:

любая летательная и воздушная техника;

автомобили, мототехника;

транспорт с электродвигателем;

снегоходы;

суда для прогулок, спортивных занятий, туризма;

яхты, катера, лодки;

спутниковые телефоны;

ПК, ноутбуки, ЭВМ. МФУ (лазерные и струйные);

игровые приставки, устройства для спутникового телевидения, мониторы, телевизоры;

посудомоечные, автоматические стиральные машины;

цифровые фото- и видеокамеры, объективы к ним;

газовые, электрические, комбинированные плиты;

холодильники и морозильники;

сушильные машины, кухонные комбайны, роботы-пылесосы;

духовые печи;

встраиваемые микроволновки;

электроводонагреватели;

кондиционеры;

наручные и карманные механические, электромеханические, электронные часы с двумя функциями;

электроинструменты.

Определить, является ли технически сложным товаром купленная вещь, просто. Достаточно открыть перечень и проверить, есть ли она в нем.

Права потребителя при приобретении технически сложного товара

По общему правилу потребитель (покупатель) может обменять непродовольственные товары надлежащего качества в течение 14 дней, если такие товары не подошли ему по форме, габаритам, комплектации (ст. 25 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1). Однако это правило не распространяется на автомобили, а также технически сложные товары бытового назначения, на которые установлены гарантийные сроки не менее одного года (пп. 10, 11 перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463).

Возврат технически сложного товара надлежащего качества, купленного дистанционным способом возможен (ст. 26.1 закона № 2300-1):

в любое время до его получения покупателем;

в течение семи дней после получения покупателем, если сохранены его потребительские свойства и товарный вид, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки.

Отсутствие документа, подтверждающего факт и условия покупки технически сложного товара бытового назначения, не лишает потребителя возможности ссылаться на другие доказательства его приобретения.

Возврат и замена бракованного товара. Права потребителя при приобретении технически сложного товара с недостатками зависят от того, сколько времени прошло с момента покупки (ст. 18 закона № 2300-1).

Можно выделить следующие временные интервалы:

до 15 дней с момента получении покупателем;

от 15 дней и до окончания гарантийного срока;

по окончании гарантийного срока;

до двух лет с момента передачи товара покупателю при отсутствии гарантийного срока.

Если со дня покупки прошло не более 15 дней, покупатель вправе:

1) отказаться от бракованного товара и получить назад уплаченные за него деньги;

2) обменять бракованную вещь на аналогичную;

3) обменять бракованную вещь на товар другой марки (артикула, модели) с перерасчетом цены.

Эти требования покупатель может заявить независимо от того, насколько существенными были недостатки (п. 38 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» от 28.06.2012 № 17).

Отметим, что перечня товаров, не подлежащих возврату, не существует.

Если вещь приобретена более 15 дней назад, в пределах гарантийного срока такие требования можно заявить только при выполнении одного из следующих условий:

вещь имеет существенный недостаток, то есть неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения (абз. 9 преамбулы закона № 2300-1);

продавец нарушил установленные сроки ремонта;

вследствие необходимости устранения недостатков вещь было невозможно использовать в совокупности более 30 дней в течение каждого года гарантийного срока.

По истечении гарантийного срока права требования покупателя по общему правилу прекращаются. Однако существует исключение. Если гарантийный срок составляет менее двух лет, потребитель вправе заявить претензию по его истечении, но в пределах двух лет.

На покупателя в этом случае ложится бремя доказывания обстоятельства, что недостаток товара возник до того, как он был ему передан, или по причинам, возникшим до этого момента (п. 5 ст. 19 закона № 2300-1). Как правило, в качестве доказательства используют экспертное заключение.

Если гарантийный срок на товар не был установлен, права требования могут быть заявлены покупателем в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи ему товара. Более длительные сроки могут быть установлены законом или договором купли-продажи. Бремя доказывания в этом случае также ложится на покупателя (п. 6 ст. 18, п. 1 ст. 19 закона № 2300-1).

Возврат и обмен технически сложного товара

Разберем порядок действий, которые должен совершить потребитель для замены и возврата бракованного технически сложного товара.

I. Выбираем требование, с которым будем обращаться к продавцу или производителю. Как мы рассказали выше, таким требованием может быть замена товара или возврат денег. Из них нужно выбрать одно.

II. Составляем претензию в письменной форме. В ней указываем:

данные продавца (название, местонахождение, контакты);

Ф.И.О. покупателя, его паспортные данные и местожительство;

название товара, дата и место его покупки;

способ оплаты;

обнаруженные недостатки товара, время и обстоятельства их обнаружения;

заявление об отказе от исполнения договора купли-продажи и требование о возврате денежных средств, уплаченных за товар, либо требование заменить товар.

Рекомендуем приложить к претензии копии документов, подтверждающих покупку товара. Однако отсутствие чека или другого документа, удостоверяющих факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении требований. В этом случае покупатель вправе ссылаться, например, на свидетельские показания (ст. 493 ГК РФ, п. 5 ст. 18 закона № 2300-1)

Претензию составляют в двух экземплярах. На одном представитель продавца должен проставить дату принятия заявления, свои Ф.И.О., должность, подпись.

Продавец должен дать ответ в отношении заявленных требований (п. 5 правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463).

III. Передаем товар продавцу. Он вправе провести проверку его качества. Покупатель имеет право принять участие в такой проверке. В случае спора о причинах возникновения недостатков товара продавец за свой счет проводит экспертизу товара. Покупатель вправе присутствовать при ее проведении, а в случае несогласия с ее результатами оспорить выводы экспертов в судебном порядке (п. 5 ст. 18 закона № 2300-1).

Необходимо помнить: если экспертиза установит, что недостатки возникли не по вине продавца, покупатель должен будет возместить траты на проведение экспертизы, а также расходы на хранение и транспортировку товара. Продавец обязан осуществить замену в течение семи дней, а в случае проведения дополнительной проверки качества — в течение 20 дней со дня предъявления покупателем такого требования. Если у продавца в момент предъявления требования отсутствует необходимый для замены товар, замена должна быть проведена в течение месяца.

Требования о возврате товара подлежат удовлетворению продавцом в течение 10 дней со дня предъявления требования (п. 1 ст. 21, ст. 22 закона № 2300-1).

IV. Обращаемся с жалобой в территориальный орган Роспотребнадзора, если продавец не рассмотрел обращение или не удовлетворил заявленные требования, например, отказался принять товар (п. 1, пп. 1 п. 2, п. 3 ст. 40, п. 1 ст. 42.3 закона № 2300-1). К жалобе целесообразно приложить претензию, направленную продавцу. Роспотребнадзор вправе, в частности, вынести предписание об устранении выявленных нарушений, а также в установленных случаях привлечь продавца к ответственности за нарушение прав потребителя. Этот шаг необязателен, однако во многих случаях действенен.

V. Если предыдущие действия не помогли, обращаемся в суд.

Кроме основного требования, здесь можно дополнительно потребовать:

выплату неустойки в размере одного процента от цены товара за каждый день просрочки (п. 1 ст. 23 закона № 2300-1);

компенсацию морального вреда (ст. 15 закона № 2300-1).

Для обращения в суд необходимо составить и подать исковое заявление. Госпошлину за обращение в суд потребитель не уплачивает. Иски до 50 тыс. рублей рассматривают мировые судьи, свыше 50 тыс. рублей — районные (ст. 23, 24 ГПК РФ).

Гарантийный ремонт технически сложных товаров

Нарушение срока ремонта — это одно из оснований для предъявления требования о возврате или обмене технически сложного товара ненадлежащего качества, с момента покупки которого прошло более 15 дней. Если срок устранения недостатков не определен соглашением сторон, составленным в письменной форме, недостатки должны быть устранены изготовителем (продавцом, уполномоченной организацией или импортером) незамедлительно. То есть в минимальный срок, объективно необходимый для их устранения с учетом обычно применяемого способа.

Срок устранения недостатков, определяемый в письменной форме, не может превышать 45 дней (п. 1 ст. 20 закона № 2300-1). Если при выполнении ремонта станет очевидным, что установленного временного интервала недостаточно, стороны могут оформить другое соглашение, в котором будет указана новая дата окончания ремонта. Отсутствие запчастей не может служить основанием для такого переноса срока.

На время гарантийного ремонта товаров длительного пользования продавец или изготовитель обязаны в трехдневный срок за свой счет (включая доставку) предоставить покупателю вещь, обладающую теми же основными потребительскими свойствами. Это делается на безвозмездной основе. Существует перечень бытовых товаров, на которые не распространяются указанные правила. Он утвержден Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463. В перечень в частности, входят:

автомобили и мототехника;

электрические, газовые и газоэлектрические бытовые приборы, используемые для приготовления пищи.

При нарушении срока ремонта или срока предоставления товара взамен ремонтируемого покупатель имеет право взыскать неустойку в размере одного процента от цены товара за каждый день просрочки (п. 1 ст. 23 закона № 2300-1).

Гарантийный срок товара всегда продлевается на период, в течение которого он не использовался по причине устранения его недостатков (п. 3 ст. 20 закона № 2300-1). Его начинают отсчитывать со дня обращения покупателя в уполномоченную организацию, а заканчивают днем получения товара по окончании таких работ.

Вместе с товаром покупатель должен получить в письменной форме сведения:

о дате обращения в организацию с требованием об устранении выявленных недостатков;

о дате, когда потребитель фактически передал товар для проведения ремонта;

о дате, когда ремонт был окончен — с описанием характера устраненных недостатков;

о том, использовали ли, и если да, то в каких объемах соответствующие запасные детали, части или материалы;

о выдаче оставшихся после ремонта запасных деталей;

о дате, когда отремонтированная вещь была фактически передана покупателю.