Пришло налоговое уведомление: как проверить на ошибки?

С сентября ФНС России традиционно начала ежегодную рассылку налоговых уведомлений для уплаты физическими лицами транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество за прошлый год. И не редкая ситуация, когда пришло неправильное налоговое уведомление или с ошибками. Как проверить этот документ на корректность и актуальность сведений в нём, узнаете из этой статьи.

Особенности рассылки налоговых уведомлений

Например, известно, что в 2021 году их было направлено 67,1 млн. Из них 44,6 млн — на бумаге по почте заказными письмами, а 22,5 млн — в электронном виде через личные кабинеты налогоплательщиков.

Налоговые уведомления адресованы владельцам налогооблагаемого имущества: транспортных средств, земельных участков, объектов капитального строительства за период владения в течение прошлого года.

И каждый год по сравнению с предыдущим налоговым периодом в расчете налогов физлиц происходят изменения, заложенные в налоговом и не только законодательстве.

Например, по транспортному налогу ‒ это расчет с применением повышающих коэффициентов, установленных Перечнем легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей. А Минпромторг России ежегодно его обновляет. По земельному налогу в ряде регионов России ежегодно применяют новые результаты государственной кадастровой оценки земель, вступившие в силу. По налогу на имущество физлиц в качестве налоговой базы выступает кадастровая стоимость объектов недвижимости. Но при исчислении этого налога в регионе может действовать понижающий коэффициент. Их применяют, чтобы при переходе на налог по кадастру он за один раз очень резко не поднялся.

Кроме того, могут быть изменения в налоговых ставках и льготах ‒ в соответствии с законами субъектов РФ для транспортного налога, а также нормативными правовыми актами муниципальных образований (законами городов федерального значения) для земельного налога и налога на имущество.

Что делать, если в налоговом уведомлении некорректная информация

Если по мнению налогоплательщика в налоговом уведомлении есть неактуальная или некорректная информация об объекте имущества или его владельце (в т. ч. о периоде владения объектом, налоговой базе, адресе), для её проверки и актуализации необходимо обратиться в налоговые органы любым удобным способом:

для пользователей Личного кабинета налогоплательщика ‒ через него;

для иных лиц ‒ посредством личного обращения в любую налоговую инспекцию либо путём направления почтового сообщения, или через интернет-сервис сайта ФНС «Обратиться в ФНС России».

Дополнительную информацию можно получить по телефону налоговой инспекции или контакт-центра ФНС России: 8 800 222-22-22.

Как налоговики получают сведения о плательщиках: что нужно знать

Сведения о налогооблагаемом имуществе и его владельце, включая характеристики имущества, налоговую базу, правообладателя, период владения, в налоговые органы представляют следующие органы:

регистрации и миграционного учета физических лиц по месту жительства (месту пребывания);

ЗАГСы;

Росреестр (государственный кадастровый учет и регистрация прав на недвижимое имущество);

регистрации транспортных средств (ГИБДД и др.);

органы опеки и попечительства;

органы и учреждения, уполномоченные совершать нотариальные действия;

нотариусы;

органы, осуществляющие выдачу и замену документов, удостоверяющих личность гражданина РФ на территории России.

Важно, что ответственность за достоверность, полноту и актуальность указанных сведений, используемых для налогообложения имущества, несут вышеперечисленные регистрирующие органы. Они представляют информацию в налоговую на основании имеющихся в их информационных ресурсах (реестрах, кадастрах, регистрах и т. п.) сведений.

Проверка налогового уведомления

По общему правилу, налоговому органу нужно провести проверку на предмет подтверждения наличия или отсутствия установленных законом оснований для:

перерасчета налогов и изменения налогового уведомления (включает направление запроса в рег. органы, проверку информации о наличии налоговой льготы, определение даты начала применения актуальной налоговой базы и т. п.);

обработки полученных сведений и внесения необходимых изменений в информационные ресурсы (базы данных, карточки расчетов с бюджетом и т. п.).

В итоге, если есть основания для перерасчета налога (налогов) и формирования нового налогового уведомления налоговая инспекция не позднее 30 дней (в исключительных случаях этот срок может быть продлен не более чем на 30 дней):

Обнулит ранее начисленную сумму налога и пеней. Сформирует новое налоговое уведомление с указанием нового срока уплаты налога. Направит физлицу ответ на обращение (разместит его в личном кабинете налогоплательщика).