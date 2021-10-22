Пришло налоговое уведомление: как проверить на ошибки?

С сентября ФНС России традиционно начала ежегодную рассылку налоговых уведомлений для уплаты физическими лицами транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество за прошлый год. И не редкая ситуация, когда пришло неправильное налоговое уведомление или с ошибками. Как проверить этот документ на корректность и актуальность сведений в нём, узнаете из этой статьи.
Особенности рассылки налоговых уведомлений
Например, известно, что в 2021 году их было направлено 67,1 млн. Из них 44,6 млн — на бумаге по почте заказными письмами, а 22,5 млн — в электронном виде через личные кабинеты налогоплательщиков.
Налоговые уведомления адресованы владельцам налогооблагаемого имущества: транспортных средств, земельных участков, объектов капитального строительства за период владения в течение прошлого года.
И каждый год по сравнению с предыдущим налоговым периодом в расчете налогов физлиц происходят изменения, заложенные в налоговом и не только законодательстве.
Например, по транспортному налогу ‒ это расчет с применением повышающих коэффициентов, установленных Перечнем легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей. А Минпромторг России ежегодно его обновляет.
По земельному налогу в ряде регионов России ежегодно применяют новые результаты государственной кадастровой оценки земель, вступившие в силу.
По налогу на имущество физлиц в качестве налоговой базы выступает кадастровая стоимость объектов недвижимости. Но при исчислении этого налога в регионе может действовать понижающий коэффициент. Их применяют, чтобы при переходе на налог по кадастру он за один раз очень резко не поднялся.
Кроме того, могут быть изменения в налоговых ставках и льготах ‒ в соответствии с законами субъектов РФ для транспортного налога, а также нормативными правовыми актами муниципальных образований (законами городов федерального значения) для земельного налога и налога на имущество.
Что делать, если в налоговом уведомлении некорректная информация
Если по мнению налогоплательщика в налоговом уведомлении есть неактуальная или некорректная информация об объекте имущества или его владельце (в т. ч. о периоде владения объектом, налоговой базе, адресе), для её проверки и актуализации необходимо обратиться в налоговые органы любым удобным способом:
- для пользователей Личного кабинета налогоплательщика ‒ через него;
- для иных лиц ‒ посредством личного обращения в любую налоговую инспекцию либо путём направления почтового сообщения, или через интернет-сервис сайта ФНС «Обратиться в ФНС России».
Дополнительную информацию можно получить по телефону налоговой инспекции или контакт-центра ФНС России:
8 800 222-22-22.
Как налоговики получают сведения о плательщиках: что нужно знать
Сведения о налогооблагаемом имуществе и его владельце, включая характеристики имущества, налоговую базу, правообладателя, период владения, в налоговые органы представляют следующие органы:
- регистрации и миграционного учета физических лиц по месту жительства (месту пребывания);
- ЗАГСы;
- Росреестр (государственный кадастровый учет и регистрация прав на недвижимое имущество);
- регистрации транспортных средств (ГИБДД и др.);
- органы опеки и попечительства;
- органы и учреждения, уполномоченные совершать нотариальные действия;
- нотариусы;
- органы, осуществляющие выдачу и замену документов, удостоверяющих личность гражданина РФ на территории России.
Важно, что ответственность за достоверность, полноту и актуальность указанных сведений, используемых для налогообложения имущества, несут вышеперечисленные регистрирующие органы. Они представляют информацию в налоговую на основании имеющихся в их информационных ресурсах (реестрах, кадастрах, регистрах и т. п.) сведений.
Проверка налогового уведомления
По общему правилу, налоговому органу нужно провести проверку на предмет подтверждения наличия или отсутствия установленных законом оснований для:
- перерасчета налогов и изменения налогового уведомления (включает направление запроса в рег. органы, проверку информации о наличии налоговой льготы, определение даты начала применения актуальной налоговой базы и т. п.);
- обработки полученных сведений и внесения необходимых изменений в информационные ресурсы (базы данных, карточки расчетов с бюджетом и т. п.).
В итоге, если есть основания для перерасчета налога (налогов) и формирования нового налогового уведомления налоговая инспекция не позднее 30 дней (в исключительных случаях этот срок может быть продлен не более чем на 30 дней):
- Обнулит ранее начисленную сумму налога и пеней.
- Сформирует новое налоговое уведомление с указанием нового срока уплаты налога.
- Направит физлицу ответ на обращение (разместит его в личном кабинете налогоплательщика).
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