Зачем бухгалтеру акт на работы при договоре аренды? Обзор форума «Клерка»

Нас опять ждет локдаун с непонятными нерабочими днями. И проблем, как всегда, у бухгалтера добавится. Но на прошедшей неделе этого еще не знали, поэтому обсуждали в форуме «Клерка» другие вопросы.
Настоящая баталия разгорелась в теме Бух не выплачивает больничный без справки о инвалидности. Есть ли дело работодателю до инвалидности работника, если она не мешает работе?
Бухгалтер страдает без ежемесячных актов от арендодателя. И уверен, что акты выполнения работ просто необходимы для принятия в расходы арендной платы.
ПФР сообщил организации о смерти работника. Но как его уволить, если нет свидетельства о смерти и никто не знает, где искать его родственников?
Все ли оборудование, имеющее монитор, является прослеживаемым товаром? Определяем по кодам ТН ВЭД и ОКДП2.
Куда предъявить исполнительный лист для возбуждения исполнительного производства? Ситуация не совсем обычная — речь идет об обязанности заключить договор купли-продажи телевизора по определенной цене.
А эти темы пока остались без ответа:
- Покупка-продажа товара, подлежащего обязательной маркировке
- Как заполнить раздел 4 декларации по НДС при реализации для нужд международных организаций в 1С?
- Премия выплаченная поставщиком за выполнение условий
- Сменили КПП как отражать в декларации НДС
- Отчет 4-ФСС: в какой строке отражать доначисленные взносы с непринятого больничного листа?
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