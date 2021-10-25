Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Зачем бухгалтеру акт на работы при договоре аренды? Обзор форума «Клерка»

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Обзоры для бухгалтера
Версия для печати

Нас опять ждет локдаун с непонятными нерабочими днями. И проблем, как всегда, у бухгалтера добавится. Но на прошедшей неделе этого еще не знали, поэтому обсуждали в форуме «Клерка» другие вопросы.

Настоящая баталия разгорелась в теме Бух не выплачивает больничный без справки о инвалидности. Есть ли дело работодателю до инвалидности работника, если она не мешает работе?

Бухгалтер страдает без ежемесячных актов от арендодателя. И уверен, что акты выполнения работ просто необходимы для принятия в расходы арендной платы.

ПФР сообщил организации о смерти работника. Но как его уволить, если нет свидетельства о смерти и никто не знает, где искать его родственников?

Все ли оборудование, имеющее монитор, является прослеживаемым товаром? Определяем по кодам ТН ВЭД и ОКДП2.

Куда предъявить исполнительный лист для возбуждения исполнительного производства? Ситуация не совсем обычная — речь идет об обязанности заключить договор купли-продажи телевизора по определенной цене.

А эти темы пока остались без ответа:

Не подставьтесь под штрафы из-за локдауна! Забирайте запись срочного вебинара «Нерабочие дни в ноябре: как оформлять и оплачивать»

Только до завтра запись со скидкой 20%. Программа вебинара тут.

Подборка полезных мероприятий

Разместить