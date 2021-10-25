Зачем бухгалтеру акт на работы при договоре аренды? Обзор форума «Клерка»

Нас опять ждет локдаун с непонятными нерабочими днями. И проблем, как всегда, у бухгалтера добавится. Но на прошедшей неделе этого еще не знали, поэтому обсуждали в форуме «Клерка» другие вопросы.

Настоящая баталия разгорелась в теме Бух не выплачивает больничный без справки о инвалидности. Есть ли дело работодателю до инвалидности работника, если она не мешает работе?

Бухгалтер страдает без ежемесячных актов от арендодателя. И уверен, что акты выполнения работ просто необходимы для принятия в расходы арендной платы.

ПФР сообщил организации о смерти работника. Но как его уволить, если нет свидетельства о смерти и никто не знает, где искать его родственников?

Все ли оборудование, имеющее монитор, является прослеживаемым товаром? Определяем по кодам ТН ВЭД и ОКДП2.

Куда предъявить исполнительный лист для возбуждения исполнительного производства? Ситуация не совсем обычная — речь идет об обязанности заключить договор купли-продажи телевизора по определенной цене.

А эти темы пока остались без ответа: