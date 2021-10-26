Нашли неучтенный прошлогодний доход: как учесть

Бывает, что во время инвентаризации находятся не учтенные документы, причем не только по вине покупателя, но и по своей собственной. Предположим, вы проводили сверку с заказчиком и обнаружили акт выполненных работ, который у него есть, а у вас он оказался неучтенным. Такая ошибка привела к потере доходов, причем с налоговыми последствиями. А ошибки, которые выявлены в процессе подготовки годовой отчетности, нужно исправлять в обязательном порядке.

Ошибка в бухгалтерском учете

Ошибки, выявленные в ходе подготовки годовой бухгалтерской отчетности, подлежат обязательному исправлению.

Порядок исправления ошибок, допущенных в бухгалтерском учете, содержится в ПБУ 22/2010 (утв. приказом Минфина от 28 июня 2010 года № 63н).

Ошибкой признается неправильное отражение или неотражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете или в бухгалтерской отчетности фирмы. Не являются ошибками неточности или пропуски в отражении фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и отчетности, выявленные в результате получения новой информации, которая не была доступна организации на момент отражения таких фактов хозяйственной деятельности (п. 2 ПБУ 22/2010).

Ошибки подразделяются на существенные и несущественные.

Ошибка считается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, которые принимаются ими на основе бухгалтерской отчетности за этот период (п. 3 ПБУ 22/2010).

Критерий существенности каждая фирма устанавливает в учетной политике самостоятельно. Одним из них может быть общепринятый уровень существенности, составляющий 5%.

Как исправлять ошибки в бухучете

Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете зависит от того, являются они существенными или несущественными и в какой момент обнаружены. Таких вариантов может быть 6.

1. Ошибка отчетного года, выявленная до его окончания

Ошибку отчетного года, выявленную до его окончания, исправляют, добавляя корректировочные проводки в том месяце, в котором она выявлена. Результаты исправлений учитывают при формировании показателей годовой бухгалтерской отчетности.

2. Ошибка отчетного года, выявленная после его окончания, но до даты подписания годовой отчетности

Если ошибка за отчетный год обнаружена в начале следующего года при формировании годовой бухгалтерской отчетности, нужно сделать корректировочные проводки декабрем прошедшего года. Записи делают по тем же счетам бухучета, на которых обычно следует отражать эту операцию.

3. Существенная ошибка предыдущего года, выявленная после даты подписания годовой отчетности, но до даты ее представления собственникам фирмы

Эту ошибку исправляют в таком же порядке, как и в предыдущей ситуации. То есть делают корректировочные проводки, датированные декабрем прошедшего года. При этом если подписанная годовая отчетность уже была представлена каким-либо другим пользователям (например, в налоговую инспекцию, банк и т. д.), то взамен нее следует представить исправленную бухгалтерскую отчетность.

4. Существенная ошибка предыдущего года, выявленная после представления годовой отчетности собственникам фирмы, но до даты утверждения этой отчетности

И в этом случае существенную ошибку исправляют корректировочными проводками, датированными декабрем минувшего года. По всем адресам, куда была представлена первоначальная бухгалтерская отчетность, нужно сдать исправленную. Кроме того, к исправленной бухгалтерской отчетности оформляют пояснения, где указывают причины корректировки этой отчетности.

5. Существенная ошибка предыдущего года, выявленная после утверждения годовой отчетности

А вот утвержденную годовую отчетность исправлять нельзя (п. 10 ПБУ 22/2010).

Если существенная ошибка предыдущего года была обнаружена после утверждения бухгалтерской отчетности, ее исправляют непосредственно в том текущем отчетном периоде, в котором она была обнаружена (п. 9 ПБУ 22/2010). При этом корреспондирующим счетом в исправительных проводках должен быть счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

Затем следует пересчитать соответствующие показатели прошлых отчетных периодов, которые отражаются в бухгалтерской отчетности текущего года, в котором обнаружена ошибка, как если бы эта ошибка никогда не была допущена. Такой метод правки называют ретроспективным пересчетом.

Например, при выявлении в 2021 году ошибки, допущенной в 2020 году, корректировать нужно только показатели отчетности 2021 года. При этом в балансе нужно пересчитать вступительное сальдо на 1 января 2021 года, как если бы неточность в 2020 году не была допущена. А в отчетах о финансовых результатах нужно будет изменить сравнительные данные за все аналогичные периоды, начиная с того, в котором ошибка была совершена.

6. Несущественная ошибка предыдущего года, выявленная после даты подписания годовой отчетности

Несущественную ошибку прошлого года, обнаруженную уже после подписания бухгалтерской отчетности за год, исправляют в том месяце текущего года, в котором она выявлена. При этом прибыли (убытки) прошлых лет, которые появляются при исправлении подобных ошибок, списывают на прочие доходы и расходы текущего отчетного периода записями по счету 91 «Прочие доходы и расходы» (п. 14 ПБУ 22/2010). Тем самым несущественные ошибки участвуют в формировании финансового результата текущего года.

При исправлении несущественных ошибок подписанную бухгалтерскую отчетность предыдущего года не пересматривают, сравнительные показатели за прошлые отчетные годы не корректируют.

Налог на прибыль

В целях исчисления налога на прибыль доходы прошлых лет, выявленные в отчетном (налоговом) периоде, признаются внереализационными доходами (п. 10 ст. 250 НК РФ), но в доходы периода выявления они включаются только в случае, когда не известен период, к которому эти доходы относятся.

Если же период получения дохода известен, то согласно статье 54 НК РФ в общем случае перерасчет производится за тот период, в котором допущена ошибка (искажение) в определении налоговой базы. Общий порядок исправления ошибок, допущенных в налоговой базе по налогу на прибыль, прописан в статье 54 НК РФ.

Вместе с тем, исправить текущим периодом можно ошибку, которая привела к излишней уплате налога (п. 1 ст. 54 НК РФ). Но только если в текущем периоде получена прибыль. В случае, если по итогам текущего отчетного (налогового) периода компания получила убыток, то есть налоговая база равна нулю, пересчитать нулевую базу невозможно. Значит, нужно пересчитывать налоговую базу за период, в котором произошла ошибка.

Уточненную декларацию нужно подать по форме, действовавшей в периоде совершения ошибки в определении налоговой базы (ст. 81 НК РФ).

Чтобы избежать штрафа по статье 122 НК РФ, до подачи уточненной декларации необходимо заплатить подлежащую доплате сумму налога и пени.

НДС

Документом, подтверждающим сдачу результатов работ и факт их выполнения, является акт сдачи-приемки работ. В целях определения налоговой базы по НДС днем выполнения работ следует признавать дату подписания акта сдачи-приемки работ заказчиком (см. письма Минфина от 19 ноября 2019 г. № 03-07-11/89224, от 5 декабря 2019 г. № 03-07-11/94432 и др.).

Составить счет-фактуру нужно в течение 5 календарных дней со дня передачи работ и включить эти сведения в книгу продаж и налоговую декларацию по НДС (п. 3 ст. 168; пп. 5, 5.1 ст. 174 НК РФ).

Если продавец-исполнитель обнаружил (например, в процессе сверки расчетов с покупателем) собственный неучтенный акт выполненных работ, который относится к предыдущим периодам, то ему нужно оформить дополнительный лист книги продаж.

По строке «Итого» дополнительного листа указывают итоговые данные книги продаж за тот период, в котором была совершена ошибка.

В последующих его строках отражают реквизиты счетов-фактур, подлежащих регистрации. В строке «Итого» прибавляют суммы по зарегистрированным (исправленным) счетам-фактурам. Полученную сумму отражают в строке «Всего». Показатели этой строки переносят в уточненную декларацию.

До подачи уточненной декларации необходимо доплатить НДС и пени.