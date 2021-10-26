Учетная политика на 2022 год: что изменилось

Учетная политика — важнейший документ для любой компании, в ней описаны методы, способы, правила, нюансы ведения бухгалтерского и налогового учета предприятия. Формируют учетку в начале жизни фирмы и далее корректируют с учетом изменений в законодательстве и деятельности компании. Расскажем, что изменить в учетной политике на 2022 год.

Новые требования к первичке и бухгалтерским регистрам

С 1 января 2021 года обязательными для всех небюджетных организаций станут требования ФСБУ 27/2021, утвержденного Приказом Минфина России от 16.04.2021 № 62н. Опубликованный 09.06.2021 года приказ вступил в силу 19.06.2021. С этой даты предприятия и организации вправе его применять, внеся изменения в учетную политику. Если не сделали этого ранее, то в учетку на 2022 год включите эти изменения обязательно.

ФСБУ 27/2021 вводит новое понятие «дата составления первичного учетного документа (ПУД)». Имеется ввиду дата, когда ответственный за оформление документа или работник, фактически совершивший хозяйственную операцию, подписал его. Дата ПУД и дата совершения хозоперации могут быть разными.

Теперь одним ПУД разрешено зафиксировать несколько фактов и сделок одновременно, в том числе по длящимся или регулярно повторяющимся событиям (амортизация, начисление процентов, поставки в рамках одного договора). В ситуации с длящимися или повторяющимися фактами ПУД составляется за период (неделя, месяц и т.д.), но на отчетную дату.

Другой новый термин — «оправдательный документ» — отличается от первичного учетного тем, что не содержит обязательных реквизитов и не оформляет хозоперацию. При этом оправдательный документ — это документ-основание, его реквизиты вносятся в ПУД.

Новый стандарт дает право компаниям решать самостоятельно, каким образом будут вноситься изменения в ПУД, но в рамках разрешенных стандартом способов. Принятое решении закрепите в учетной политике.

Стандарт 27/2021 определяет требования к языку составления, необходимости перевода, исправлению, хранению документов.

Другой важный момент: по ФСБУ 27/2021 организации обязаны составлять график документооборота, который будет приложением к учетной политике.

Учет основных средств и капитальных вложений по новому стандарту

С 1 января 2022 года утрачивает силу ПБУ 6/01, на смену которому приходят два ФСБУ 6/2020 и 26/2020, утвержденные приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н. Названные стандарты вносят изменения в порядок учета основных средств и капитальных сложений.

ФСБУ 6/2020

Вносить изменения в учетную политику по части новых требований к учету основных средств следует с выбора способа перехода:

Ретроспективный — пересчет данных за предыдущие годы, как будто стандарт применялся и раньше. Перспективный — корректировка входящий данных по состоянию на 01.01.2022.

Далее стандарт разрешает предприятиям и организациям устанавливать стоимость, после который объект будет считаться основным средством. При этом срок полезного использования — по-прежнему не менее года.

ФСБУ 6/2020 дает право выбора месяца, с которого начинать начислять амортизацию:

месяц принятия к учету;

месяц, следующий за месяцем принятия к учету.

Новый стандарт большое значение уделяется определению существенности и периодичности затрат.

Проводимые реже одного раза в год существенные по стоимости техническое обслуживание и ремонт, нужно призвать отдельным объектом основных средств (информационное сообщение Минфина России № ИС-учет-29).

Поэтому в учетке важно прописать критерии для признания существенности, а также — как определять периодичность.

Также новый стандарт вводит еще один способ списания переоценки, соответственно, избранный нужно закрепить в учетной политике:

списать накопленную амортизацию

довести балансовую стоимость до рыночной, в результате чего разница будет отнесена на прибыль или убыток.

ФСБУ 26/2020

Как и стандарт 6/2020, переход на ФСБУ 26/2020 возможно осуществить ретроспективно и перспективно. Последний способ разрешено применять только в отношении вложений, произведенных после введения стандарта. То есть если компания переходит на ФСБУ 26/2020 с 01.01.2022, то после указанной даты.

Итак, основные нововведения выглядят так:

Стандарт указывает на то, что оценочное обязательство по предстоящим демонтажу, утилизации и восстановлению окружающей среды, нужно включить в сумму фактических затрат при признании капитальных вложений. Сумма, уплаченная поставщику, при условии отсрочки платежа более, чем на год, включается в капвложения с учетом дисконтирования.

Упрощенцы вправе отказаться от этих двух пунктов, прописав принятое решение в учетной политике.

Новый стандарт по аренде и лизингу

Те, компании, которые не сделали этого ранее добровольно, с 1 января 2022 года обязаны перейти на соблюдение требований ФСБУ 25/2018, утвержденного Приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н. Этот стандарт определяет требования к бухгалтерскому учету аренды. Документ абсолютно новый, аналогичного ПБУ не было.

ФСБУ 25/2018 предусматривает учет арендных платежей арендатором по-разному:

Списывать аренду в расходы равномерно, но при соблюдении определенных условий: не субаренда, срок аренды не больше года, а рыночная стоимость арендованного предмета — не больше 300 тыс. рублей. Учет аренды по правилам МСФО. Применять такой подходод обязаны все, кто не соответствует требованиям п. 1. Обязательство по арендным платежам признается одновременно с признанием в момент передачи арендуемого имущества оцененным правом пользования.

Сформировавшаяся на балансе стоимость права аренды подлежит амортизации (исключение — аренда земли). Срок полезного, на основании которого будет начисляться амортизации, не должен быть больше срока действия договора аренды, за исключением случаев, когда по окончанию договора установлен переход права собственности к арендатору.

Для арендодателя учет аренды возможен также двумя способами в зависимости от классификации аренды:

Операционная аренда — когда арендодатель несет риски и выгоды, вызванные правом собственности на имущество. В таком случае арендодатель признает доходы равномерно, а порядок учета имущества в связи с его передачей в аренду не меняется. Финансовая аренда — когда риски и выгоды, вызванные правом пользования имуществом, переходят к арендатору. При таком способе у арендодателя возникают инвестиции в аренду в размере чистой стоимости на дату передачи объекта аренды.

Срок утверждения новой учетной политики

В этом году обновленную или полностью переписанную учетную политику нужно утвердить до 30 декабря, так как 31 декабря объявлен нерабочим днем — перенос с 3 января 2021 года.

При анализе законодательных изменений последних лет в части бухгалтерского и налогового учетов явно прослеживается тенденция переориентирования российских принципов бухучета под международные стандарты. При этом сохраняется значительная роль государственных органов, осуществляющих контроль, в первую очередь, с целью определения достоверности и правильности исчисленных и уплаченных налогов. Для этих целей они используют именно учетные данные.

Отвечаем на основные вопросы

Что меняется в учете с 01.01.2022?

С 2022 года обязательный характер приобретают нормы сразу нескольких ФСБУ. Изменения коснулись аренды и лизинга, учета основных средств и капитальных вложений, а также документооборота.

В какие сроки нужно внести изменения в учетную политику?

У тех, кто не перешел на них раньше, время на обновление учетной политики еще есть. Внести изменения в учетку для применения в 2022 году нужно до 30 декабря 2021 года.

Какие изменения в документообороте с 01.01.2022?

К учетной политике вводится новое приложение — график документооборота. Вообще по линии документооборота большие изменения: от новых терминов до требований к порядку хранения и предоставления доступа.

Как перейти на требования ФСБУ 6/2020 и 26/2020?

Переходя на новые стандарты по учету основных средств и капвложений, выберите способ для перехода: ретроспективный и перспективный. Эксперты считают, что последний получит большее распространение, так как не требует пересчета данных прошлых периодов.

Что изменится в учете основных средств с 01.01.2022?

Новые ФСБУ допускают варианты при начислении амортизации и списании переоценки. Компании теперь сами определяют стоимостную границу между матзапасами и основными средствами.

Что изменится в учете аренды после 01.01.2022?

И арендатор и арендодатель смогут учитывать аренду разными способами, но при соблюдении условий.