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Оформление фактов хозяйственной жизни: кто ответственный

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Рубрика Первичка
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Лицо, ответственное за оформление факта хозяйственной жизни, — это сотрудник, который отвечает за достоверность и передачу в положенный срок первичных учетных документов для регистрации содержащейся в них информации в бухгалтерских регистрах.

Кто ответственный за оформление факта хозяйственной деятельности

Прежде чем вычислять ответственного за правильность оформления факта хозяйственной жизни, определимся с терминологией.

Что такое хозяйственная жизнь в рамках организации — закон умалчивает. А что такое «факт хозяйственной жизни» — раскрывает.

ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» поясняет, что факт хозяйственной жизни — это любое действие внутри организации, которое приводит в движение денежные средства и оказывает влияние на финансовое положение и результаты деятельности организации. Иными словами, это события, заставляющие бухгалтерию встрепенуться и закрутить колесики своего сложного бухгалтерского механизма.

События или действия, приводящие к таким важным последствиям, всегда документально оформляют. Именуют эти важные бумаги первичными учетными документами. К ним относят:

  • товарные накладные;
  • счета на оплату;
  • договоры;
  • акт выполненных работ или оказанных услуг и др.

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Любой документ подписывает ответственное лицо. В нашем случае такой сотрудник обязательно имеется, и порой это не одно лицо, а несколько. Определить и утвердить список ответственных — задача руководителя. Иначе все бумаги в соответствующей строке ему придется подписывать самому.

Список в обязательном порядке согласовывается с главным бухгалтером (п. 14 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности).

Порядок определения таких лиц законом не определен, т. к. организация вправе регулировать свою учетную политику самостоятельно (ч. 2 ст. 8 № 402-ФЗ). Обычно эту обязанность прописывают в должностной инструкции. Допустимо список избранных оформить доверенностью или изданием приказа, например, такого:

Информация о лице, на которого возложена ответственность за оформление сделки, и его подпись — обязательные реквизиты (ч. 2 ст. 9 № 402-ФЗ). Их отсутствие грозит потерей первичным учетным документом юридической силы.

Какие обязанности у ответственного лица

К главным задачам лица, ставшего ответственным за право оформления факта хозяйственной жизни, относятся:

  • проверка достоверности информации в первичных учетных документах;
  • контроль своевременности их предоставления для регистрации информации в учетных бухгалтерских регистрах.

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