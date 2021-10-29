НПФ уходит с рынка. Что будет с вашими деньгами?

Негосударственных пенсионных фондов (НПФ) становится все меньше: в 2017 году их было 66, еще раньше — больше сотни, сейчас — 43. Если НПФ уходит с рынка, что происходит с пенсионными деньгами?

В ближайшие годы в России останется 20–25 НПФ — такой прогноз в июне сделало Национальное рейтинговое агентство (НРА).

НПФ начали поглощать друг друга в 2014–2015 годах, и процесс идет до сих пор. В конце прошлого года топ-5 НПФ сконцентрировали в своих руках 78% обязательств по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) и 77% по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО).

«Консолидация будет проходить вокруг финансовых групп, близких к государству, — говорится в исследовании НРА. — Во избежание сверхмассивных (свыше 25–30% объема средств пенсионного рынка) по объему активов фондов такие группы будут иметь 2–3 крупных НПФ со схожими инвестстратегиями для контроля над внутренней конкуренцией».

По какой бы причине НПФ ни уходили с рынка, добровольно или принудительно, сливаясь или вливаясь в более крупные и успешные фонды, для их клиентов этот процесс сопровождается страхом потерять свои накопления.

Может ли НПФ оказаться банкротом?

Вообще-то, по закону НПФ — это некоммерческая организация, то есть быть банкротом она не может. Но на самом деле очень даже может.

По словам арбитражного управляющего Игоря Илларионова, надзорный орган, то есть Банк России, своим решением может отозвать лицензию у НПФ, что повлечет его принудительную ликвидацию либо банкротство.

«Нередко бывают и ситуации, когда НПФ добровольно прекращает деятельность и ликвидируется самостоятельно в добровольном порядке», — говорит он. Но регулятор принимает решение об аннулировании лицензии по заявлению НПФ, только если у фонда нет обязательств по пенсионным договорам и договорам ОПС, объясняет управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин.

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Что происходит с деньгами вкладчиков при ликвидации НПФ?

Пенсионные накопления не потеряются. Для этого работает обязательная система гарантирования прав застрахованных (№ 422-ФЗ), которая обеспечивает сохранность пенсионных накоплений физлиц в Пенсионном фонде (ПФР) или НПФ, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «РИ-Консалтинг» Елена Гладышева. Поэтому все НПФ, которые работают с пенсионными накоплениями, обязаны быть участниками этой системы и ежегодно делать отчисления в фонд гарантирования.

Перечень НПФ — участников системы гарантирования можно посмотреть на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Как только у НПФ отзывают лицензию, его пенсионные обязательства переводят в ПФР, чтобы обеспечить их сохранность, а с фондом начинается работа. Если лицензии его лишили из-за нарушений, Банк России назначает в нем временную администрацию и подает в арбитражный суд заявление о принудительной ликвидации НПФ (его суд должен рассмотреть в течение месяца с момента принятия к производству).

«Суд назначает ликвидатором АСВ, если НПФ работал с ОПС, либо учредителей фонда, если НПФ занимался исключительно негосударственными пенсиями, — объясняет Егор Редин. — В течение двух месяцев с момента принятия арбитражным судом решения о принудительной ликвидации ликвидатор формирует реестр требований кредиторов НПФ». Три года отводится ему на то, чтобы реализовать активы фонда и рассчитаться с кредиторами.

Что из накоплений вернут?

Гарантии АСВ распространяются только на пенсионные накопления на индивидуальном лицевом счете человека. А вот на инвестиционный доход не распространяются.

«Размер назначенных пенсий (накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты или единовременной) гарантируется полностью и не может быть уменьшен (№ 360-ФЗ „О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений“), — говорит Елена Гладышева. — Если НПФ был участником системы гарантирования, то пенсионные накопления, за исключением инвестдохода, возвращает АСВ».

Если вы — клиент НПФ-банкрота и уже получаете пожизненную пенсию, то регулярную выплату вам продолжат перечислять, но из другого НПФ, уточняет Егор Редин. Его АСВ или учредители НПФ-банкрота выбирают по итогам конкурса, отдав предпочтение претенденту, который предложит лучшие условия для клиентов обанкротившегося НПФ. В новый фонд перечислят пенсионные накопления, и уже он будет выплачивать пожизненную пенсию в прежнем размере.

Срочная пенсия — это ежемесячная выплата пенсионеру на протяжении определенного им срока, но менее десяти лет с момента возникновения права на пенсию по старости. Пожизненная пенсия — это ежемесячная выплата пенсионеру всю его жизнь, и ее размер рассчитывается в зависимости от объема накопленных средств.

Если у вас срочная пенсия в ликвидируемом фонде или вы находитесь в процессе ее накопления, то деньги вернут единоразовой выкупной суммой. В идеале она должна быть равна выкупной сумме, правила расчета которой описаны в договоре с фондом. Но может случиться, что она окажется меньше. «Размер выкупной суммы будет зависеть от того, сколько активов останется в фонде», — говорит Редин.

Что будет с инвестдоходом?

Возврат инвестиционной части, то есть того, что заработали пенсионные накопления, увы, не гарантирован. Эти деньги вернут, если после продажи активов НПФ (ценных бумаг, в которые были вложены пенсионные средства, недвижимости и другого имущества) удастся выручить сумму, которой хватит на выплату инвестдохода клиентам НПФ.

«Что не всегда случается при проведении процедур банкротства», — отмечает Игорь Илларионов.

Но если у фонда были большие активы, то шанс есть. Чтобы о вас не забыли, при ликвидации фонда нужно написать ликвидатору заявление о включении в реестр требований кредиторов по выплате инвестдохода. Причем сделать это лучше участнику НПФ самостоятельно.

Елена Гладышева приводит пример ухода с рынка в 2015 году НПФ «Сберегательный». В процессе его ликвидации комитет по соцзащите населения Ленинградской области подал заявление о включении в реестр требований кредиторов клиентов НПФ, которым начислялся инвестдоход за 2014 год и первое полугодие 2015 года до отзыва у НПФ лицензии. По решению суда всех их включили в четвертую очередь удовлетворения требований кредиторов. «Но как аналогичные требования физлиц включаются в третью очередь реестра требований кредиторов НПФ», — поясняет она. А поскольку зачастую вырученных от продажи активов денег на всех не хватает, чем выше место в очереди, тем больше шансов вернуть деньги.

Какова очередность возврата денег?

Вырученные от продажи активов НПФ деньги распределяют между кредиторами, копившими на дополнительную пенсию добровольно, в порядке очереди. Первыми в ней идут те, кто уже получает пожизненную пенсию, затем — клиенты со срочной пенсией. Оставшиеся деньги распределяют между теми, кто еще только копит, — пропорционально размеру их средств на счетах фонда. В самую последнюю очередь фонд выполняет обязательства перед компаниями, которые перечисляли в этот НПФ деньги за своих сотрудников.

Если средств недостаточно для полного возврата, они делятся пропорционально между всеми вкладчиками.

«Если вкладчику вернули лишь сумму накоплений, а инвестдоход — нет, то, скорее всего, банкротной массы должника и реализованного имущества не хватило для удовлетворения требований всех кредиторов, — говорит Егор Редин. — К сожалению, остаток в таком случае взыскивать будет неоткуда».

Что происходит при реорганизации НПФ?

Если НПФ не ликвидируют, а реорганизуют, например, его поглощает другой фонд или НПФ сливаются в один, то пенсионные накопления передают фонду-правопреемнику (порядок передачи описан в статье 36.6 закона № 75-ФЗ).

У участников пенсионных программ в этом случае есть преимущество. По словам Игоря Илларионова, они получают право подать заявление о досрочном переходе в ПФР или другой НПФ и перейти уже в следующем году без потери инвестдохода. Хотя по действующему сейчас правилу переместить свои накопления из одного НПФ в другой без потери инвествложений можно раз в пять лет. Если делать это чаще, то теряется инвестчасть накоплений за последний год, предшествующий году, когда состоялся переход в другой фонд. Это ограничение ввели несколько лет назад, чтобы участники НПФ не бегали из фонда в фонд, не позволяя им стабильно инвестировать.