Какие законы вступают в силу в ноябре

Госрегулирование оборота этилового спирта, регистрация корпоративных сим-карт и другие нововведения последнего месяца осени — в традиционном дайджесте от Госдумы.

1 ноября

Госрегулирование оборота этилового спирта

Росалкогольрегулирование ведет реестр мощностей технологического оборудования для производства этилового спирта или алкогольной продукции.

Производители алкоголя без добавления этилового спирта (за исключением производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) будут предоставлять расчет производственной мощности основного технологического оборудования.

«Закон станет дополнительной мерой в борьбе с контрафактной и некачественной продукцией на рынке», — написал в своем канале в Telergram Председатель ГД Вячеслав Володин.

Физлица смогут изменить условия кредитов из‑за COVID-19

ЦБ рекомендовал удовлетворять заявления физлиц об изменении условий кредита или займа, если доход заемщика больше не позволяет исполнять обязательства. Для этого нужно с 1 ноября по 31 декабря 2021 года предоставить банку заявление и документ, подтверждающий ковид у заемщика или живущих с ним членов семьи. Это касается и тех, кто уже реструктуризировал долг. Штрафы и пени не начислят.

На те же меры поддержки могут рассчитывать субъекты малого и среднего предпринимательства, а также самозанятые.

Контроль за оборотом драгоценных металлов

Юрлица, осуществляющие добычу, попутное извлечение или производство драгметаллов, смогут добровольно вносить в специальную систему ГИИС ДМДК сведения о количестве добытых и отгруженных в продуктах переработки драгметаллов.

Юрлица и ИП, состоящие на спецучете и использующие драгметаллы и драгоценные камни в производственных, научных и социально-культурных целях, смогут добровольно вносить в систему сведения о получении этих металлов и камней и их расходовании.

Нововведение не распространяется на организации, которые хранят, изучают и экспонируют музейные предметы, и музейные коллекции из предметов, включенных в состав Музейного фонда РФ.

23 ноября

Лицензирование сервисного обслуживания вооружения и военной техники

Для сервисного обслуживания вооружения и военной техники с 23 ноября потребуется лицензия.

Исключение — госконтракты о сервисном обслуживании вооружения и военной техники, заключенные до 23 ноября.

29 ноября

Регистрация корпоративных сим-карт

Компании и ИП должны передать данные об их корпоративных номерах до 30 ноября 2021 года. Иначе эти карты заблокируют 1 декабря. Сотрудники, в свою очередь, должны эти данные подтвердить.

Сделать оба действия можно на Госуслугах.

Закон направлен на борьбу с телефонным мошенничеством и позволит снизить число противоправных действий с использованием анонимных сим-карт.