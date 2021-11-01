Какие законы вступают в силу в ноябре

Госрегулирование оборота этилового спирта, регистрация корпоративных сим-карт и другие нововведения последнего месяца осени — в традиционном дайджесте от Госдумы.
1 ноября
Госрегулирование оборота этилового спирта
Росалкогольрегулирование ведет реестр мощностей технологического оборудования для производства этилового спирта или алкогольной продукции.
Производители алкоголя без добавления этилового спирта (за исключением производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) будут предоставлять расчет производственной мощности основного технологического оборудования.
«Закон станет дополнительной мерой в борьбе с контрафактной и некачественной продукцией на рынке», — написал в своем канале в Telergram Председатель ГД Вячеслав Володин.
Физлица смогут изменить условия кредитов из‑за COVID-19
ЦБ рекомендовал удовлетворять заявления физлиц об изменении условий кредита или займа, если доход заемщика больше не позволяет исполнять обязательства. Для этого нужно с 1 ноября по 31 декабря 2021 года предоставить банку заявление и документ, подтверждающий ковид у заемщика или живущих с ним членов семьи. Это касается и тех, кто уже реструктуризировал долг. Штрафы и пени не начислят.
На те же меры поддержки могут рассчитывать субъекты малого и среднего предпринимательства, а также самозанятые.
Контроль за оборотом драгоценных металлов
Юрлица, осуществляющие добычу, попутное извлечение или производство драгметаллов, смогут добровольно вносить в специальную систему ГИИС ДМДК сведения о количестве добытых и отгруженных в продуктах переработки драгметаллов.
Юрлица и ИП, состоящие на спецучете и использующие драгметаллы и драгоценные камни в производственных, научных и социально-культурных целях, смогут добровольно вносить в систему сведения о получении этих металлов и камней и их расходовании.
Нововведение не распространяется на организации, которые хранят, изучают и экспонируют музейные предметы, и музейные коллекции из предметов, включенных в состав Музейного фонда РФ.
23 ноября
Лицензирование сервисного обслуживания вооружения и военной техники
Для сервисного обслуживания вооружения и военной техники с 23 ноября потребуется лицензия.
Исключение — госконтракты о сервисном обслуживании вооружения и военной техники, заключенные до 23 ноября.
29 ноября
Регистрация корпоративных сим-карт
Компании и ИП должны передать данные об их корпоративных номерах до 30 ноября 2021 года. Иначе эти карты заблокируют 1 декабря. Сотрудники, в свою очередь, должны эти данные подтвердить.
Сделать оба действия можно на Госуслугах.
Закон направлен на борьбу с телефонным мошенничеством и позволит снизить число противоправных действий с использованием анонимных сим-карт.
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