Первые шаги на фондовом рынке: что нужно знать про облигации?

Впервые попав на фондовый рынок, легко потеряться среди многочисленных инструментов для инвестиций и спекуляции. Облигации — один из самых простых и понятных инструментов. И главное, они гарантируют получение дохода. Конечно, если не связываться с рискованными облигациями, выпущенными малонадежными эмитентами.

Однако и при своей относительной простоте облигации требуют некоторых знаний, чтобы правильно с ними работать. Задача этой статьи — дать базовый, начальный объем знаний, необходимый каждому инвестору для работы с облигациями.

Немного теории

Начнем с того, что познакомимся с основными терминами.

Облигация — это ценная бумага, которая подтверждает право своего владельца на получение от эмитента денежных средств, в сроки и в количестве, определенном в эмиссионных документах. Говоря иначе, облигация — долговое обязательство эмитента. Хотя мы и говорим про облигации, что это «ценная бумага», но реально бумажного воплощения современные облигации не имеют. Вот раньше облигации печатали на красивой бумаге с водяными знаками, от которой каждый раз при выплате дохода отрезали купон.

Теперь они — всего лишь запись в электронной базе данных депозитария. Облигации покупают и продают на фондовом рынке (бирже) через интернет. После покупки облигации зачисляются на ваш счет в депозитарии. Пощупать облигации не получится, но вы всегда сможете получить отчет депозитария, в котором будет указано, сколько и каких облигаций хранится на вашем счете.

Эмитент — организация, выпустившая облигацию.

По типу эмитента облигации делятся на:

государственные — выпускаются Министерством финансов;

муниципальные — выпускаются региональными органами власти;

корпоративные — выпускаются коммерческими организациями.

Эмиссия — процесс выпуска облигаций в обращение. Включает в себя подготовку, согласование и утверждение документов, а также проведение мероприятий по первичному размещению (продаже) облигаций.

Номинал — сумма, которую эмитент выплачивает при погашении облигации. Для большинства облигаций номинал составляет 1 000 рублей. Однако встречаются облигации, у которых выплата номинала производится частями. Это называется амортизацией. После частичного погашения номинал облигации уменьшается.

Номинал субординированных облигаций, выпущенных после 1 января 2019 года, не может быть меньше 10 млн рублей. Они предназначены только для квалифицированных инвесторов.

Амортизация — частичное погашение номинала.

Купонный доход (купон) — денежная сумма, регулярно выплачиваемая эмитентом владельцу облигации. Купонный доход всегда рассчитывается как процент от номинала.

Брокер — организация, имеющая лицензию для работы на бирже. С помощью этой организации все прочие физические и юридические лица могут покупать и продавать ценные бумаги на бирже.

Депозитарий — организация, которая хранит информацию о правах владельцев ценных бумаг, а также выступает посредником между эмитентом и владельцами при выплате купонов и номинала. Обычно лицензии как брокера, так и депозитария имеет одна и та же организация, но бывает, что мелкие брокеры пользуются услугами сторонних депозитариев.

Сравнение облигаций с другими инвестиционными инструментами

Самые распространенные инвестиционные инструменты — это банковские вклады, облигации и акции. Чтобы лучше понять, в какой из этих инструментов лучше всего вкладывать деньги, давайте сравним их.

Вклад основан на договоре между вкладчиком и банком, по которому первый вносит некоторую сумму на определенный срок, а второй выплачивает за это вознаграждение в виде процентов. Ни банк, ни вкладчик не вправе продать или передать свои права и обязанности по этому договору кому-то другому, кроме случаев, оговоренных в законодательстве. Главное достоинство вклада — в его надежности и предсказуемости. Вклады на сумму до 1,4 млн рублей в одном банке застрахованы государством, и вкладчик с высокой долей уверенности может рассчитывать получить в срок причитающиеся ему суммы. Причем, зная условия вклада, он может с точностью до копеек рассчитать эти суммы.

Владелец акции получает право на участие в управлении предприятием (в большинстве случаев эфемерное) и на получение части его доходов в виде дивидендов. Доход от инвестиций в акции состоит из двух частей: из прибыли от продажи акции (то есть разницы между ценой продажи и ценой покупки) и из дивидендов. Но если предприятие не приносит прибыли, то и дивидендов оно не выплачивает.

Мало того, даже если предприятие приносит прибыль, собрание акционеров может решить не выплачивать дивиденды, а, скажем, направить прибыль на развитие производства. Или выплатить маленькие дивиденды, значительно уступающие проценту по банковским вкладам в отношении текущей цены акции. Инвестор может в любой момент продать свои акции на бирже. Правда, рыночная цена может оказаться ниже той цены, за которую инвестор купил акцию. В итоге вместо прибыли он получит убыток.

И наконец, если предприятие обанкротится, то владелец акции полностью потеряет все свои инвестиции.

Облигация занимает промежуточное положение между вкладом и акцией. Владелец облигации, подобно вкладчику банка, получает заранее оговоренные суммы в виде купонного дохода на заранее оговоренных условиях, обычно два или четыре раза в год. При этом он может продать свои облигации на рынке в любой момент, получая дополнительную прибыль (если текущая цена облигации окажется выше цены покупки) или убыток (в противном случае). Но, как бы ни менялась цена в промежутке между выпуском облигации и ее погашением, при погашении облигации ее владелец получит номинал.

Облигации лучше вкладов, так как это более гибкий рыночный инструмент. Проценты по облигациям выплачиваются в полном объеме, даже если продать их на следующий день после покупки. Кроме того, вклад даже на три года — редкость, тогда как облигации, выпускаемые на 10—15 лет, — рядовое явление. И наоборот, можно купить облигацию, до срока погашения которой осталось буквально несколько дней.

Вклады лучше облигаций тем, что внесенные на вклад деньги вы можете получить назад в любой момент, хотя, как правило, без процентов. Номинал облигации вы гарантированно получите только при погашении. Если продать облигацию раньше, то ее цена может оказаться как выше, так и ниже той цены, за которую вы ее купили. Иногда намного ниже. То есть в облигациях есть элемент непредсказуемости.

Уровень доходности облигаций надежных эмитентов примерно соответствует доходности вкладов. Но облигации можно покупать на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), получая за это налоговый вычет. Это дополнительно повышает доходность облигаций. Кроме того, если вы склонны к некоторому риску, то уровень доходности можно существенно увеличить, выбрав облигации с меньшим уровнем надежности.

По налогам облигации и вклады отличаются мало. Доход как от вкладов, так и от облигаций облагается налогом по ставке 13%. Однако есть и различия:

1. Налог на вклады взимается с суммы доходов, уменьшенной на вычет в размере 1 млн рублей, умноженного на ставку Центробанка по состоянию на 1 января (для 2021 года — 42 500 рублей). Для облигаций такого вычета пока не предусмотрено.

2. На налог на доходы по вкладам можно получить инвестиционный вычет с помощью ИИС первого типа (А). Для облигаций такого вычета нет. Однако если купить облигации на ИИС второго типа (Б), то с них вообще не будут удерживать налог.

3. Налог с купонов удерживают сразу при выплате (кроме тех купонов, что выплачивают на ИИС). Налог с вкладов удерживают во второй половине года, следующего за годом получения прибыли. То есть в среднем на год позже.

Сравнение облигаций и акций

Для инвестора (не спекулянта) облигации лучше акций, так как акции непредсказуемы. Невозможно точно знать, принесут они доход или убыток.

Для спекулянта лучше акции, так как цена на них колеблется в куда больших пределах.

Акции и облигации объединяет то, что это рыночные инструменты. Их можно купить и продать на бирже. Но цена на бирже определяется рынком — спросом и предложением. Если цена растет, в дополнение к купонному доходу облигаций и дивидендам акций можно получать дополнительный доход, продавая подорожавшие бумаги. Цена может падать, и тогда, если придется продать ценные бумаги, вы получите убыток. Но за облигацию, в отличие от акции, вы гарантированно получите номинальную стоимость при погашении. Это сильно ограничивает колебание цены облигаций, что делает их более надежными и прогнозируемыми, но менее интересными для спекуляции.

Сравнивать уровень доходности облигаций и акций невозможно. На акциях зарабатывают миллионы, но и миллионы акционеров теряют свои накопления. Даже покупая акции самых надежных компаний, вы не можете ни в чем быть уверены.

С дивидендов и доходов от продажи акций удерживается налог 13%. Причем на дивиденды не распространяются никакие налоговые послабления. Даже если акции куплены на ИИС второго типа (Б). А вот с разницы цены продажи и покупки налог на ИИС второго типа не берется. Кроме того, налог на прибыль при продаже не берется при условии, что акции принадлежат владельцу более трех лет (льгота на долговременное владение, или ЛДВ). Кстати, это же правило распространяется и на облигации.

Насколько надежны облигации?

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) не занимается ценными бумагами. Впрочем, государство гарантирует надежность тех облигаций, которые от его имени выпускает Министерство финансов, — облигации федерального займа (ОФЗ). И гарантии Минфина значат ничуть не меньше, чем гарантии АСВ.

В истории современной России известен только один случай дефолта государственных ценных бумаг. Произошло это 17 августа 1998 года. В разгар экономического кризиса государство не смогло выполнить взятые на себя обязательства по ГКО-ОФЗ. Но даже в то критическое время государство не отказалось от исполнения обязательств перед физическими лицами. Выплаты по ГКО-ОФЗ для них шли строго в соответствии с первоначальными условиями. Да и в отношении юридических лиц дефолт был техническим, то есть государство не отказалось от обязательств, а только перенесло их выполнение на более поздний срок.

Сейчас экономическая ситуация в корне отличается от той, что была в 1998 году. У нас нет ни астрономического госдолга, ни дефицитного бюджета, ни обслуживания ОФЗ по принципу финансовой пирамиды. Сейчас ОФЗ — самый надежный вид инвестиций в рубли, не уступающий по надежности вкладам в лучших банках. Однако, в отличие от вкладов, предельная сумма, на которую распространяется гарантия государства, для ОФЗ не ограничена.

Также государство предоставляет гарантии по некоторым выпускам коммерческих бумаг. Например, таких, как «ДОМ.РФ», ЗСД, КамАЗ, ОДК, «Роснано», СЗКК и др. При этом гарантии могут распространяться не на все выпуски облигаций этого эмитента, поэтому наличие гарантии нужно проверять перед покупкой.

Очень высокую надежность показывают и муниципальные облигации. В случае проблем у региональных правительств им на помощь приходит центральная власть. За всю историю существования муниципальных облигаций было лишь три случая технического дефолта. Причем во всех этих случаях деньги были выплачены полностью, но с небольшой (в несколько дней) задержкой.

Надежность всех прочих эмитентов можно оценить по их кредитному рейтингу. Рейтинг присваивается одним из рейтинговых агентств: российских (АКРА, «Эксперт РА», НРК) или иностранных (S&P, Fitch, Moody's). Рейтинги иностранных агентств включают страновой риск России и зачастую сильно политизированы. Поэтому стоит в первую очередь ориентироваться на рейтинги российских агентств. Рейтинг имеет обозначение (по убыванию надежности): ААА, АА, А, BBB, BB, B, CCC, СС, С, D.

Рейтинг показывает то, насколько высоко рейтинговое агентство оценивает вероятность исполнения эмитентом своих кредитных обязательств. AAA — максимальный рейтинг. Его имеют, например, ОФЗ, а также бумаги таких эмитентов, как СберБанк, «Газпром» или РЖД. D означает дефолт (то есть неспособность выполнять свои финансовые обязательства). Кроме того, рейтинг может быть с плюсом или с минусом, а также сопровождаться прогнозом: «развивающийся (позитивный)», «стабильный» или «негативный».

Чтобы получить рейтинг, эмитент обращается в рейтинговое агентство, заключает договор, платит определенную сумму денег. Некоторые эмитенты имеют рейтинги от нескольких агентств, некоторые вообще не имеют рейтингов. И хотя регулярно ходят разговоры о том, что эмитент, размещающий свои облигации на бирже, обязан иметь рейтинг, сейчас такого требования нет. Если у эмитента нет рейтинга, это означает только то, что он не обращался за получением рейтинга, рейтинговое агентство не проводило исследования и не имеет определенного суждения об уровне кредитоспособности эмитента. То есть само по себе отсутствие рейтинга еще не говорит о проблемах эмитента. Однако крупная ответственная компания, для которой работа на облигационном рынке не случайность, а часть финансовой стратегии, наверняка получит кредитный рейтинг.

Другим показателем надежности облигации может служить ее уровень листинга на бирже. Когда облигация готовится к выходу на биржу, ее включают в список ценных бумаг, допущенных к торгам. Список состоит из трех уровней. Первый и второй уровень считаются котировальными списками. Бумаги, вошедшие в них, должны соответствовать определенным требованиям, включая кредитный рейтинг, объем размещения, положительный опыт работы эмитента на облигационном рынке и т. д. Если облигация соответствует только минимальным базовым требованиям, ее включают в третий, некотировальный уровень списка.

Отметим: то, что облигация имеет третий уровень листинга, не обязательно говорит о ее недостаточной надежности. Зачастую отличные облигации прекрасных эмитентов имеют только третий уровень из-за формальных ограничений или даже потому, что эмитент поленился оформлять соответствующие документы. Наличие же второго, а тем более первого уровня листинга с довольно высокой достоверностью говорит о приемлемом уровне надежности облигации.

Чтобы получить первый или второй уровень листинга (войти в котировальные списки), облигация должна иметь рейтинг не ниже «BBB+(RU)» от АКРА, «ruBBB+» от «Эксперт РА», «BВ-» от Fitch Ratings, B1 от Moody's Investors Service или «BB-» от S&P Global Ratings.

Как начать инвестировать в облигации

Для того чтобы начать инвестировать в облигации, необходимо заключить договор с брокером, который откроет для вас брокерский счет (для денег) со связанным счетом депо (для бумаг). Индивидуальный инвестиционный счет — это разновидность брокерского счета.

Выбор брокера — вопрос достаточно сложный и заслуживает отдельного разговора. Здесь же только отмечу, что для начала стоит выбрать в качестве брокера какой-нибудь крупный, лучше государственный, банк: ВТБ, СберБанк, «Открытие». Таким образом вы страхуете себя от неприятных неожиданностей.

Итак, брокер выбран, договор заключен. Теперь нужно обзавестись программным обеспечением для торговли на бирже. В этом окажет помощь ваш брокер. Как правило, для торговли используется программа QUIK или WebQUIK. WebQUIK не надо устанавливать на компьютер. Достаточно иметь подключение к Интернету и любой современный браузер. Некоторые брокеры имеют собственные системы для торговли, а также приложения для работы на смартфонах.

Многие брокеры разрешают подавать заявки по телефону. Так работать можно, но неудобно. Если вы обладаете минимальной компьютерной грамотностью, то освоить одну из типовых систем торговли на бирже не составит для вас никакого труда. Как показывает мой опыт, среднестатистическому пользователю с минимальными навыками работы на компьютере вполне хватает 15—20 минут, чтобы освоить работу, скажем, на WebQUIK.

После того, как система налажена, можно переводить деньги на брокерский счет и начинать торговлю.

Накопленный купонный доход

Когда инвестор только начинает работать с облигациями, некоторую сложность для него может составить то, как получается цена покупки или продажи облигации. В биржевом стакане (список заявок на покупку и продажу облигаций, отсортированный по цене) цена указывается в процентах от номинала. Например, если указана цена 97,5, а номинал облигации — 1 000 рублей, это означает ее «чистую цену» — 975 рублей.

Но когда вы подаете заявку на покупку, к этой цене прибавляется комиссия брокера и накопленный купонный доход (НКД). Остановимся на последнем немного подробнее.

Выплата купонного дохода по облигациям происходит в даты, определенные в «Условиях выпуска облигации». При этом независимо от того, когда вы купили облигацию, даже если за два дня до выплаты купона, купонный доход будет выплачен полностью. Это было бы несправедливо, если бы не было НКД. В первый день размещения облигации НКД равен нулю. Затем каждый день НКД увеличивается на величину купона, деленную на число дней купонного периода. Таким образом, в день выплаты купонного дохода НКД становится равен купону, а после выплаты НКД обнуляется.

Покупая облигацию, вы выплачиваете ее владельцу кроме цены еще НКД, то есть ту часть купона, которая по справедливости принадлежит ему. НКД будет вам компенсирован при получении ближайшего купона. Точно так же, если вы продадите облигацию, не дожидаясь ее погашения, то получите свою долю купона в виде НКД.

Здесь есть одна тонкость. Дело в том, что при выплате купона на банковский или брокерский счет (не на ИИС) с него сразу удерживается налог в размере 13% со всей суммы купонного дохода. То есть если купон равен, скажем 100 рублям и вы купите облигацию за два дня до выплаты купона, то заплатите НКД почти 100 рублей, а купон получите за вычетом налога — 87 рублей. Правда, эта разница будет компенсирована при продаже или погашении облигации. Ведь НКД войдет в цену покупки. Но между моментами покупки и продажи могут пройти годы…

Почему я говорю «купите облигацию за два дня до выплаты купона»? Почему не за день или даже в день выплаты? Дело в том, что купон выплачивается тому, кто владеет облигацией по состоянию на конец рабочего дня, предшествующего выплате купона. А облигации торгуются в режиме Т+1, то есть после совершения сделки деньги и ценные бумаги блокируются, но собственно процесс обмена ценных бумаг на деньги (клиринг) происходит только в начале следующего рабочего дня. Допустим, что купон выплачивается в среду, 23 ноября. Если вы купите облигацию во вторник, 22 ноября, то по состоянию на вечер 22 ноября облигация будет еще принадлежать продавцу, и купон получит он. Но и НКД вы тогда заплатите нулевой. А вот если вы купите облигацию в понедельник, 21 ноября, то утром 22 ноября станете владельцем облигации («воблом») и получите купон. Но и заплатите НКД почти в размере купона.

Выбор облигации

Выбор облигации, пожалуй, самое сложное в деле инвестирования. Ведь на рынке торгуются многие сотни разнообразных облигаций. Помогут вам с выбором сайты — агрегаторы, на которых сведены данные по всем облигациям, со всеми их параметрами, рейтингами и особенностями. Можно порекомендовать такие сайты, как сайт Московской биржи, rusbonds.ru, bonds.finam.ru, smart-lab.ru, dohod.ru и др.

На какие параметры облигации следует обращать внимание в первую очередь? Про надежность мы уже говорили. Ясно, что второй важнейший параметр — доходность.

Также в четверку важнейших параметров входят ликвидность и дюрация.

Описать в одной сравнительно небольшой статье все возможные типы и разновидности облигаций, дать обзор эмитентов — нереально. Поэтому давайте ограничимся только ОФЗ. Бумагами хотя и не самыми доходными, но зато наиболее надежными из всего, что есть на российском рынке. Кроме того, ОФЗ предоставляют достаточное разнообразие и позволяют познакомиться с основными разновидностями способов выплаты дохода. Пожалуй, за исключением структурных облигаций, но они явно не подходят для первых шагов на фондовом рынке.

Виды ОФЗ

В обороте одновременно находятся более 50 выпусков ОФЗ пяти видов:

1. Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД).

2. Облигации федерального займа с переменным купоном (ОФЗ-ПК).

3. Облигации федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН).

4. Облигации федерального займа с амортизацией долга (ОФЗ-АД).

5. Облигации федерального займа для населения (ОФЗ-Н).

Рассмотрим их подробнее.

1. ОФЗ с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД)

Величина купонного дохода ОФЗ-ПД определяется в момент эмиссии. Она постоянна на весь срок обращения облигаций. Вы можете узнать даты выплаты купонного дохода и его величину на сайте Московской биржи или на одном из сайтов-агрегаторов.

Когда уровень доходности инвестиционных инструментов снижается, правильным решением будет купить ОФЗ-ПД на максимально длинный срок. На общем фоне они будут с каждым годом выглядеть все более выгодными, ведь купонный доход у ОФЗ-ПД не меняется, он зафиксирован при эмиссии. Но если уровень доходности растет, более интересными могут оказаться ОФЗ, у которых размер купона не фиксирован, а изменяется в зависимости от рыночной ситуации. Это ОФЗ-ПК и ОФЗ-ИН.

Каждый выпуск ОФЗ имеет свой номер. Номера ОФЗ-ПД начинаются с цифр 262. Например ОФЗ-26222-ПД, ОФЗ-26207-ПД (буквы «ПД» могут не указывать).

2. ОФЗ с переменным купоном (ОФЗ-ПК)

В приказе Минфина об эмиссии ОФЗ-ПК фиксируется дата выплаты каждого купона и правило, по которому формируется величина купонной доходности. Для ОФЗ-ПК процентный доход на очередной купон определяется как среднее значение RUONIA за ближайшие полгода, увеличенное на 0—1,6% (определено индивидуально для каждого выпуска). Такие облигации принято называть флоатерами (от англ. float — плавать).

ОФЗ-ПК имеют номер, начинающийся с 240 или 290. Например: ОФЗ-24020-ПК, ОФЗ-29006-ПК

RUONIA — это ставка, по которой крупнейшие российские банки дают друг другу однодневные рублевые кредиты. Посмотреть величину этой ставки можно на сайте Банка России.

RUONIA — это инструмент, объективно отражающий состояние финансового рынка. Поэтому с ростом ставки ЦБ, ставок по вкладам и кредитам будет расти и RUONIA, а следом — и ставка купонного дохода ОФЗ-ПК.

Прибавка к величине RUONIA для расчета купонного дохода определена для каждого выпуска ОФЗ-ПК. Самая большая — 1,6% — назначена для выпуска ОФЗ-29010-ПК. Для новых выпусков ОФЗ-ПК (с конца 2019 года) купонный доход рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период без премии.

3. ОФЗ с амортизацией долга (ОФЗ-АД)

ОФЗ-АД — это разновидность ОФЗ с постоянным купонным доходом, у которой погашение происходит не при завершении периода обращения, а частями в заранее оговоренные сроки. При каждой выплате номинал облигации сокращается на выплаченную сумму, и проценты на следующий купон выплачиваются уже в расчете на новый номинал. Для ИИС такие облигации подходят слабо, так как выплаченные при амортизации деньги придется вновь куда-то инвестировать. Впрочем, в последний год обращения ОФЗ-АД отличаются от ОФЗ-ПД только маленьким номиналом. Для обычных брокерских счетов ОФЗ-АД можно использовать в тех случаях, когда нужен большой денежный поток — например, если вы предполагаете жить на полученные деньги.

ОФЗ-АД имеют номер, начинающийся с 460. Например: ОФЗ-46011-АД, ОФЗ-46023-АД.

4. ОФЗ с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН)

У них маленький купонный доход — 2,5%. Но зато номинал облигаций ежемесячно индексируется на величину инфляции (точнее, индекса потребительских цен, рассчитываемого Росстатом). Такие облигации принято называть линкерами (от англ. Inflation-linked Bonds). ОФЗ-ИН — это прекрасный защитный актив, так как не только гарантирует компенсацию инфляции, но еще и дает премию примерно в 3% (с учетом того, что сейчас продается ниже номинала).

ОФЗ-ИН имеют номер, начинающийся с 520. На конец 2021 года торгуется четыре выпуска: ОФЗ-52001-ИН, ОФЗ-52002-ИН, ОФЗ-52003-ИН и ОФЗ-52004-ИН.

5: Облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н)

Среди многообразия ОФЗ эта их разновидность стоит особняком. Если все прочие, «рыночные» ОФЗ используются государством как средство заимствования финансов, то ОФЗ-н созданы преимущественно для повышения финансовой грамотности населения. Их нельзя покупать юридическим лицам. ОФЗ-н нельзя купить или продать на рынке (бирже). Наконец, их нельзя купить на ИИС. Но зато они выгоднее ОФЗ-ПД с одинаковым сроком обращения. Работать с ними намного проще, что немаловажно для не слишком искушенных в финансовых вопросах начинающих инвесторов.

ОФЗ-н имеют номер, начинающийся с 530. Например: ОФЗн-53008 (единственный выпуск, который можно купить в конце 2021 года).

Доходность ОФЗ

При всем многообразии рыночных ОФЗ главное, что определяет их доходность, — это число дней до погашения.

Доходность ОФЗ, как и всех прочих облигаций, складывается из купонного дохода и дохода от разницы цены покупки и продажи (погашения). Чем выше у облигации установлен купонный доход, тем выше ее цена на рынке. Но цена погашения фиксирована, поэтому чем выше купонная доходность, тем ниже доход от погашения. В итоге несмотря на то, что условия по разным ОФЗ могут сильно отличаться, бумаги с близкими сроками погашения очень мало отличаются по доходности. Здесь действует регулирующая рука рынка.

Конечно, случаются как временные взлеты, так и просадки цены. Например, когда на рынок выходит инвестор, покупающий или продающий сразу много бумаг, или появляется важная экономическая новость. Наиболее яркий пример такой просадки в ОФЗ мы наблюдали в конце 2018 года, когда иностранные инвесторы массово выходили из ОФЗ. Цена тогда упала, а доходность длинных ОФЗ достигала 9%. Используя подобные взлеты и просадки, можно повысить свой доход. Впрочем, ОФЗ плохо подходят для спекуляций. Это весьма консервативный инструмент, и он относительно мало подвержен колебаниям цены.

Купонный доход далеко не всех видов облигаций определяется изначально при эмиссии. Так, купонный доход ОФЗ-ПК определяется ставкой межбанковского кредита RUONIA. У ОФЗ-ИН купонный доход задан, но в зависимости от индекса потребительских цен меняется номинал. Заранее предсказать доходность таких облигаций невозможно. Но даже для таких ОФЗ их доходность окажется приблизительно такой, как и у «классических» ОФЗ-ПД с фиксированным купонным доходом и близким сроком погашения, поскольку цена ОФЗ-ПК и ОФЗ-ИН определяется рынком на основании прогноза развития ситуации.

Как выбрать ОФЗ

Если открыть сайт Московской биржи, один из сайтов-агрегаторов или QUIK, то мы увидим довольно большой список ОФЗ.

Как из всего этого многообразия выбрать ОФЗ, наиболее подходящие для вашего инвестиционного портфеля? Прежде всего, убираем из рассмотрения КОБР. Это облигации Центробанка, которые частным инвесторам не продают.

Если вы выбираете ОФЗ для ИИС, то определяющей будет дата погашения. Известно, что ИИС можно закрыть без потери положенных вам «плюшек» от государства не ранее, чем через три года после открытия. Можно и позже: через четыре, пять, десять лет… Но до тех пор с ИИС нельзя вывести ни рубля. Поэтому часто ИИС закрывают через три с небольшим года. Оптимально выбрать себе ОФЗ таким образом, чтобы ИИС можно было бы закрыть сразу после погашения ОФЗ. Конечно, ОФЗ всегда можно продать, не дожидаясь погашения. Но есть вероятность того, что именно в тот момент, когда вы захотите продать ОФЗ, цена на них окажется ниже номинала и вы окажетесь в убытке. При погашении вы гарантировано получите номинал.

Впрочем, при закрытии ИИС можно не продавать ОФЗ, а перевести их на обычный брокерский счет. Предварительно необходимо выяснить, как к этому отнесется ваш брокер. Правила у брокеров бывают разные. Некоторые относятся к этому вполне лояльно и даже делают такую операцию бесплатно. Некоторые, наоборот, запрещают подобные переводы или требуют за них ощутимую комиссию.

Если вы выбираете ОФЗ для обычного брокерского счета или для ИИС с последующим выводом на брокерский счет, то первое, что вы должны для себя решить, — какой тип ОФЗ выбрать. ОФЗ-ПД самые простые. Они предпочтительны для относительно спокойных периодов, когда экономическая ситуация стабильна, а процентные ставки снижаются. Увы, но сейчас время совсем иное. Для тех, кому приходится жить в эпоху перемен и финансовых кризисов, предпочтительнее ОФЗ-ПК и ОФЗ-ИН. И наконец, для рантье идеальным выбором будет ОФЗ-АД.

Второй важнейший параметр — дюрация, или срок до погашения (строго говоря, дюрация и срок до погашения не одно и то же, однако для начинающего инвестора разница между ним не столь существенна).

Общая закономерность заключается в том, что чем больше дюрация, тем сильнее цена облигации реагирует на колебания рынка. Цена ОФЗ, которой до погашения осталось несколько месяцев, не может сильно отличаться от 100. Цена облигации, которой до погашения десять, а то и 20 лет, будет остро реагировать на любые изменения.

Для ОФЗ, с их примерно одинаковой надежностью и ликвидностью, зависимость между дюрацией и доходностью получается достаточно однозначной. Ее можно представить в виде графика, называемого «кривой доходности».

На спокойном растущем рынке кривая имеет «нормальную» форму: чем больше дюрация, тем больше доходность. Это отражает больший риск колебаний цены с ростом дюрации. Такая форма была последние несколько лет. Однако к концу октября 2021 года кривая приняла «инверсную» форму, характерную для кризисных явлений. Сейчас максимальную доходность демонстрируют ОФЗ с дюрацией около 2,5—3 лет. Впрочем, разница между самой высокой и самой низкой доходностью составляет всего 1%.

Как следует поступать в сложившейся ситуации, сказать сложно. Следует ли предпочесть короткие облигации, чтобы получить максимальную доходность и гарантированный вывод денег по номиналу (а это может оказаться очень полезно при развитии кризисных явлений)? А может быть, наоборот, стоит закупить побольше длинных облигаций, чтобы гарантировать себе доходность на многие годы вперед?

Есть простой совет. Если вы не хотите уподобиться Буриданову ослу, который умер от голода между двумя стогами сена, так как не мог решить, с какого начать есть, то поешьте понемногу из обоих стогов. То есть можно выбрать для себя несколько облигаций с разными сроками погашения. С другой стороны, и увлекаться «зоопарком», собирая коллекцию разных ОФЗ, тоже не стоит. Это потребует большей работы по их сопровождению.

Для ОФЗ-ПК и ОФЗ-ИН дюрация имеет меньшее значение, так как их цена и доходность в меньшей степени зависит от дюрации. Если вы ожидаете финансовых потрясений, лучше выбирать более длинные ОФЗ-ПК (ИН). Дело в том, что они реагируют на изменения рынка с некоторым запозданием. И если выбрать слишком короткие бумаги, то они могут просто не успеть отреагировать на резкие изменения.

Как купить рыночные ОФЗ — на первичном или на вторичном рынке?

Каждую среду Минфин проводит аукцион по первичному размещению ОФЗ. Для покупки на аукционе предлагается 2—3 выпуска ОФЗ с разными сроками погашения. Это могут быть новые выпуски или такие, которые уже размещались на предыдущих аукционах. Теоретически участвовать в аукционе первичного размещения ОФЗ может любой желающий через своего брокера, однако брокеры могут устанавливать ограничения, например, по минимальному размеру заявки.

Для частных инвесторов нет особого смысла участвовать в первичном размещении ОФЗ. Большой выгоды это не дает. Цены на аукционе примерно соответствуют ценам рынка. Если цена на аукционе опускается ниже рыночного уровня, Минфин ограничивает объем размещаемых облигаций или вообще отменяет аукцион. А за участие в аукционе придется заплатить комиссию брокеру. К тому же за несколько дней до аукциона нужно резервировать деньги на оплату, и они за это время не приносят прибыли.

При этом аукцион может не состояться или вам не достанется облигаций, если спрос превысит предложение. Намного проще купить ОФЗ на вторичном рынке — на Московской бирже. Реальный смысл участвовать в аукционе есть, только если нужно купить очень большой объем ОФЗ — на несколько миллионов рублей.

Подведем итоги

Итак, ОФЗ дают неплохую альтернативу банковским вкладам, обеспечивая приемлемую доходность и высокую надежность. Освоить инвестирование в ОФЗ не намного сложнее, чем работу с вкладами. Особенно привлекательными становятся ОФЗ для тех, кто имеет достаточно существенные накопления, значительно превосходящие лимит страхования АСВ.

Освоив работу с ОФЗ, можно переходить к другим, более сложным биржевым инструментам: муниципальным, корпоративным облигациям, акциям. Но и в этом случае базовую часть своего капитала, своего рода «золотой запас», имеет смысл держать в высоконадежных активах, к числу которых, несомненно, относятся ОФЗ.