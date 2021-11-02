Что нужно знать про новый отчет по форме 57-Т

Отчет по форме 57-Т — это статистический бланк, в котором фиксируют заработную плату работников по профессиям и должностям. Сдают его один раз в два года. В 2021 году регистр обновили.

Какой бланк использовать

В ноябре 2021 года по итогам октября компании будут сдавать форму ОКУД 0606007 в статистику — 57-Т, где содержатся сведения о зарплате работников по профессиям и должностям. Новый бланк утвердили Приказом Росстата № 457 от 30.07.2021.

Состав отчета остался неизменным: бланк по-прежнему состоит из титульного листа и двух разделов в виде таблиц.

Кому отчитываться и в какие сроки

В Приказе № 457 заявлено, кто сдает форму 57-Т в 2021. Это только юридические лица и обособленные подразделения юридических лиц, которые отберет Росстат. Конкретные списки работодателей-«счастливчиков» размещаются на сайте ведомства.

Все организации, попавшие в выборку, оповещаются письмами, но иногда они не доходят и надо самостоятельно проверять списки респондентов на сайте Росстата.

Таким образом, отчет 57-Т в статистику для школы, ДОУ или любой другой организации понадобится, только если они попали в выборку статистического ведомства.

На законодательном уровне определен список организаций, которым отчетность 57-Т не понадобится (они отчитываются по другим правилам). Речь идет:

об учреждениях государственного сектора управления;

организациях, обеспечивающих военную безопасность;

страховщиках;

финансовых и кредитных структурах;

юридических лицах, относящихся к субъектам малого предпринимательства;

общественных организациях.

Уточните, включили ли вашу организацию в статистический отбор, на официальном сайте. Советуем регулярно проверять утвержденные списки, так как чиновники вносят дополнения в перечень организаций в любой момент. За непредоставление статистических данных предусмотрены крупные штрафы.

Напомним, как часто сдавать 57-Т в статистику: отчет формируют 1 раз в 2 года. По итогам октября 2021 года отчет сдают не позже 30 ноября.

Как заполнить отчетную форму

Заполняется новая отчетность 57-Т на основании указаний Росстата, утвержденных Приказом № 457. В этом же нормативе закреплено, какой срок для формы 57-Т в статистику: предельная дата отчетности в 2021 году — 30 ноября.

Рассмотрим порядок заполнения отчета 57-Т на конкретном примере.

Исходные данные: Общество с ограниченной ответственностью «Clubtk.ru».

Численность работников — 15 человек, в том числе 10 женщин.

Начислено заработной платы за октябрь 2021 года — 937 000 рублей, в том числе женщинам — 690 000 рублей.

Документы, которые необходимы для заполнения отчетности:

действующее штатное расписание;

расчетно-платежная ведомость по начисленной заработной плате за октябрь;

производственный календарь;

статформа П-4 за октябрь.

Пошаговая инструкция по заполнению формы статистики 57-Т для респондентов

Шаг 1. Оформляем титульный лист

Прописываем полное и краткое (в скобках) наименование организации. Указываем почтовый адрес обязательно с индексом. Если юридический и фактический адреса не совпадают, требуется вписать фактическое местонахождение респондента. В табличке в столбце 2 вписываем код ОКПО либо ИНН, если отчитывается обособленное подразделение. Столбцы 3 и 4 остаются пустыми.

Шаг 2. Заполняем раздел I

Таблица 1. Указываем информацию о среднесписочной численности работников и начисленной заработной плате за октябрь в разрезе женщин и мужчин. Сверяем общие показатели с данными отчетной формы П-4.

Таблица 2. На основании Постановления Госстандарта России от 26.12.1994 № 367 (с последующими изменениями и дополнениями) и действующего штатного расписания организации заполняем табличную часть.

Таблица 3 не заполняется, она необходима для определения количества работников, подлежащих исследованию. Вот актуальный образец отчета 57-Т в статистику в 2021 году в части раздела I:

Шаг 3. Заполняем раздел II

Количество сотрудников, по которым следует отчитаться в разделе, определяется с учетом п. 8 указаний по заполнению формы 57-Т из Приказа № 457. Сотрудники Росстата подробно разъясняют, как их определить.

Чтобы было проще, посмотрите в таблицу 3 раздела 1, там есть подсказки. Но определить категории сотрудников, по которым подавать форму, придется самостоятельно.

Когда посчитаете, по кому отчитываться, записывайте информацию в таблицу:

графа «Наименование должности» — указываем наименование должности сотрудника, включенного в статистическое исследование;

графа «Код профессии, должности по ОКПДТР» — определяем специальный код профессии или должности работника в соответствии с Постановлением Госкомстата № 367 от 26.12.1994;

графа «Пол», где «1» — мужской, «2» — женский. Указываем цифровое значение пола сотрудника;

«Год рождения» — указываем год рождения работника в формате ГГГГ;

«Образование», где высшее — 1, среднее профессиональное — 2, среднее общее — 3, основное общее — 4, не имеют основного общего — 5. Указываем цифровой код уровня образования сотрудника;

«Стаж работы в данной организации на 31.10.2019» — указываем количество проработанных лет с одним десятичным знаком;

«Суммы начисленной заработной платы за октябрь 2019 г.» — заполняем информацию о заработной плате на основании расчетно-платежной ведомости. Данные записываем в рублях;

«Фактически отработанное время» — указываем количество часов, которое отработал сотрудник в отчетном периоде;

«Код категории персонала», где 1 — руководители, 2 — специалисты, 3 — другие служащие, 4 — рабочие. Указываем числовое значение, соответствующее категории персонала.

Готовый отчет подписывает руководитель организации или иное уполномоченное лицо.

Как накажут за непредоставленный вовремя отчет в Росстат

Отсутствие письменного уведомления о требовании предоставить отчет 57-Т не снимает наказания. Органы статистики настаивают на том, что работодатели обязаны самостоятельно проводить мониторинг утвержденных списков.

Кодексом административных правонарушений России предусмотрены штрафы за нарушение сроков предоставления статистической отчетности. Так, статья 13.19 предусматривает наказание в виде штрафа на юридическое лицо в размере от 20 000 до 70 000 рублей.