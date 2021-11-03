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Отгрузка товара за пределами трех лет после полученного аванса – как платить НДС?

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Рубрика Бухгалтерия
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Продавец имеет право принять к вычету НДС с полученных авансов, даже если отгрузка товаров произошла по истечении трех лет с даты получения аванса. Разбираем на примере с экспертом службы Правового консалтинга ГАРАНТ Натальей Семеновой.

Исходная ситуация и вопрос

Получен аванс 25.11.2016 от покупателя. НДС исчислен и уплачен в периоде получения аванса. В июне 2021 года произошла отгрузка товара по полученному авансу (более трех лет со дня его получения).

Имеет ли право продавец принять уплаченный ранее НДС к вычету?

Ответ

Продавец имеет право принять к вычету НДС с полученных авансов, даже если отгрузка товаров произошла по истечении трех лет с даты получения аванса.

При этом принять к вычету НДС с полученных авансов можно только в том квартале, в котором была отгрузка товаров, в рассматриваемом случае во втором квартале 2021 года. Перенести данный вычет на другие кварталы нельзя.

Обоснование ответа

Согласно п. 8 ст. 171 НК РФ, вычетам подлежат суммы налога, исчисленные налогоплательщиком с сумм оплаты, частичной оплаты, полученных в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг), имущественных прав.

Согласно п. 6 ст. 172 НК РФ, вычеты сумм налога, указанных в п. 8 ст. 171 НК РФ, производятся с даты отгрузки соответствующих товаров (выполнения работ, оказания услуг), исчисленного со стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), в оплату которых подлежат зачету суммы ранее полученной оплаты, частичной оплаты согласно условиям договора (при наличии таких условий).

Таким образом, суммы НДС, исчисленные с полученных авансов, подлежат вычету на дату отгрузки соответствующих товаров. (смотрите также письмо Минфина России от 16.01.2018 N 03-07-11/1303).

В рассматриваемой ситуации НДС с полученных авансов был правомерно исчислен организацией при их получении в 2016 году.

Отгрузка товаров, в счет оплаты которых были получены авансы, осуществлена в июне 2021 года. С учетом п. 8 ст. 171 и п. 6 ст. 172 НК РФ, именно во втором квартале 2021 года, когда произведена отгрузка товаров, у организации возникнет право на вычет сумм НДС, исчисленных с авансов, полученных в 2016 году.

Ранее второго квартала 2021 года организация не имела права предъявить НДС с авансов, полученных к вычету. Аналогичное мнение изложено в постановлении ФАС Московского округа от 31.08.2009 N КА-А40/8317-09, где суд указал, что до отгрузки товаров, в счет которых получен аванс, налогоплательщик не имел права применить налоговый вычет в силу п. 6 ст. 172 НК РФ (смотрите также постановление ФАС Московского округа от 08.06.2009 N КА-А40/4842-09).

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В письме Минфина России от 07.05.2018 N 03-07-11/30585 дан ответ на вопрос: в отношении порядка учета НДС в случае выданного аванса на услуги, которые будут оказываться более 3 лет. Сообщено, что вычет НДС, исчисленного с сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящего оказания услуг, производится с даты оказания услуг, в том числе в случае, когда услуги оказываются по истечении трех лет с даты получения оплаты, частичной оплаты.

Таким образом, продавец имеет право принять к вычету НДС с полученных авансов, даже если отгрузка товаров произошла по истечении трех лет с даты получения аванса.

Согласно п. 1.1 ст. 172 НК РФ, налоговые вычеты, предусмотренные п. 2 ст. 171 НК РФ, могут быть заявлены в налоговых периодах в пределах трех лет после принятия на учет приобретенных товаров (работ, услуг).

Таким образом, в отношении иных вычетов НДС, не указанных в п. 2 ст. 171 НК РФ, в том числе и НДС, начисленного с полученных авансов, право заявлять в течение трех лет не установлено.

В связи с этим, по мнению контролирующих органов, вычеты НДС по авансам полученным следует осуществлять в том налоговом периоде, в котором у налогоплательщика выполнены соответствующие условия, предусмотренные ст. 171 и 172 НК РФ, то есть в том квартале, в котором была поставка товаров (работ, услуг).

Перенести этот вычет на другие кварталы нельзя (смотрите письма Минфина России от 14.07.2020 N 03-07-14/61018, от 17.10.2017 N 03-07-11/67480, от 09.04.2015 N 03-07-11/20290, ФНС России от 09.01.2017 N СД-4-3/2@).

В рассматриваемой ситуации право на вычет НДС с авансов полученных возникнет у организации во втором квартале 2021 года. Тот факт, что с момента получения авансов прошло более 3-х лет, значения не имеет, так как нормы главы 21 НК РФ не устанавливают условия о сроке отгрузки, необходимого для вычета сумм НДС на основании п. 8 ст. 171 НК РФ и п. 6 ст. 172 НК РФ.

В связи с вышеизложенным организация может принять к вычету суммы НДС, исчисленные и уплаченные в 2016 году при получении авансов, только во 2 квартале 2021 года. Перенести вычет на другие кварталы организация не сможет.

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