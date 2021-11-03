Учет возвратной тары в 1С:Бухгалтерия 8

Скоро в «1С:Бухгалтерия предприятия», ред. 3 изменится учет многооборотной возвратной тары. Рассказали, как надо будет действовать обеим сторонам — покупателю и поставщику.

Определение и классификация тары

Определение тары и упаковки находим в ГОСТ 17527-2020:

Тара — это изделие либо часть упаковки, которая предназначена для размещения продукции.

Упаковка — это изделие, которое предназначено для размещения, защиты, перемещения, доставки, хранения, транспортирования и демонстрации товаров (сырья и готовой продукции), используемое как производителем, пользователем или потребителем, так и переработчиком, сборщиком или иным посредником.

Согласно приведенному ГОСТ определению термина «Тара», оно осталось неизменным, но в случае внесения изменений в уже существующие нормативно-правовые акты термин должен быть заменен на «Упаковка».

Напомним, тара бывает:

одноразовая — используется единоразово и не подлежит возврату поставщику (бумажная тара, картонные упаковки);

многооборотная — не теряет своих свойств и может использоваться повторно (деревянная, металлическая, пластмассовая). Возвращается поставщику, если иное не прописали в договоре поставки;

обменная — оплачивается покупателем только при первой поставке, при следующих поставках покупатель обменивает свою пустую тару на тару с товаром, но оплачивает только товар. Пример — вода, поставляемая в бутылях.

Поддержка учета возвратной тары в «1С:Бухгалтерия предприятия», ред. 3.0

Чтобы вы могли учитывать возвратную тару, в первую очередь установите флаг «Возвратная тара» в функциональности программы, на закладке «Запасы» (раздел «Главное» — блок «Настройки»).

Итог — в ряде документов, например, «Поступление» и «Реализация», появится дополнительное поле «Возвратная тара».

Учет многооборотной тары у поставщика

В бухгалтерском учете поставщик может учитывать тару одним из трех вариантов: как запасы, основные средства или малоценный объект.

Приобретение тары проводим стандартным документом «Поступление товаров». В зависимости от группы, к которой относится тара, указываем соответствующий счет учета. Если тару учитываем как основное средство, приходуем ее документом «Поступление основных средств».

В ближайшее время для передачи возвратной тары в эксплуатацию будет доработан документ «Передача материалов в эксплуатацию». В нем появится дополнительная закладка «Возвратная тара».

Так, независимо от того, на каком счете учитываем тару (за исключением основных средств), программа спишет ее стоимость на затраты и учтет саму позицию на забалансовом счете 012.01.

Также для передачи тары в эксплуатацию можно будет использовать документ «Расход материалов (требование-накладная)».

Для продажи товара в возвратной таре сформируйте документ «Реализация» с видом «Товары, услуги, комиссия» (раздел «Продажи» — «Реализация» — «Создать»). На закладке «Товары» укажите информацию по реализуемым позициям, а на «Возвратная тара» — тару с ее залоговой стоимостью.

Возврат тары проводите документом «Возврат товара от покупателя», который для удобства можно сформировать на основании реализации. Программа заполнит документ автоматически, но для корректности данных отчистите закладку «Товары». Итог — программа отнесет возвратную тару снова на забалансовый счет 012.01.

Учет возвратной тары у покупателя

Возвратная тара у покупателя не признается запасами и основными средствами, так как не соблюдаются условия их признания, поэтому покупатель учитывает ее только на забалансовом учете.

Чтобы отразить поступление товаров в возвратной таре, используем документ «Поступление» с видом «Товары, услуги, комиссия» (раздел «Покупки» — «Поступление» — «Создать»). На закладке «Товары» отражаем поступившие товары, а на «Возвратная тара» — упаковку продукции. В будущих версиях на данной закладке программа по умолчанию будет проставлять счет 012.01. Сейчас такой функционал пока не реализован.

Общий итог — программа сформирует проводки по поступлению товара на стандартный счет и возвратной тары — на забалансовый.

Далее, по итогу оприходования товара, на основании документа «Поступление товаров» сформируйте документ возврата — аналогично примеру с реализацией.