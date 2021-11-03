Порча ОС: как задокументировать и учесть

Имущество портится по разным причинам: недобросовестное поведение или халатность сотрудников, погодные условия. Порядок действий в любом случае примерно одинаков: ищем виновника, решаем что делать с пострадавшим основным средством, оформляем закрывающие документы.
Откуда мы узнаем, что имущество испортилось
Как правило, факт непригодности ОС устанавливают тремя путями.
При инвентаризации
Факт непригодности ОС в этом случае фиксируем в сличительной ведомости. Все документы по делу, в том числе по поиску виновника и причин порчи, передаем инвентаризационной комиссии. Она уже выносит окончательный вердикт по судьбе ОС — ремонт или списание. Руководитель организации утверждает результаты инвентаризации.
В ходе использования
Тут достаточно зафиксировать факт порчи, собрав произвольную комиссию. Ее цель — оценить ущерб и повреждения, определить судьбу имущества. Свое решение комиссия закрепляет в акте (заключении), куда включает такие пункты:
- наименование ОС, инвентарный номер и повреждения;
- сумма ущерба;
- информация о виновнике, если его удалось установить;
- причины порчи;
- состояние ОС — подлежит ли оно восстановлению или будет списано.
Если удалось обнаружить виновного сотрудника, к акту прикладывают его пояснительную записку, с объяснениями, почему испортил имущество. При отказе сотрудника предоставить объяснения, комиссия самостоятельно составляет отдельный акт и знакомит с ним виновника.
В результате чрезвычайной ситуации
На предприятии может случиться затопление, пожар. Природные катаклизмы никто не отменял. В этом случае проводится внеплановая инвентаризация. Кроме стандартной документации потребуются:
- справка МЧС,
- протокол осмотра места происшествия,
- акт с установленной причиной бедствия,
- при пожаре или затоплении также — постановление о возбуждении уголовного дела.
По каждому случаю руководитель принимает окончательное решение о дальнейшем распоряжении основными средствами, оформив приказ. На основании приказа составьте акт о списании ОС (№ ОС-4) или акт о восстановлении, ремонте (№ ОС-3), если ремонт проводим собственными силами, либо документы на ремонт от подрядчика.
Что учесть, если виновник — известен
В порче имущества сотрудник может признаться сам. Либо найти виновника помогают свидетели, доказательства.
Виновник обязан возместить ущерб, понесенный организацией: затраты на восстановление и ремонт основного средства либо на покупку такого же имущества в той же степени износа на момент утраты/порчи. Ориентировочная сумма покупки — остаточная стоимость испорченного ОС по данным бухучета.
По ТК РФ работник несет либо ограниченную, либо полную материальную ответственность. Полную сумму можно взыскать в случаях из ст. 243 ТК РФ. Например, если испортил ОС, будучи пьяным. Или умышленно причинил ущерб.
В остальных ситуациях работник возмещает сумму, не превышающую его среднемесячный заработок. Ее же руководитель может удержать и самостоятельно, без согласия работника, при условии, что сумма не превышает 20% от начисленной зарплаты без НДФЛ.
Если работник добровольно согласился возместить понесенный ущерб, достаточно в письменной форме согласовать с руководителем сроки, сумму и способ выплаты задолженности.
Пример расчета удержания с виновника
Иванов А.В. нанес ущерб организации в размере 24 000 руб. Ответственность признана ограниченной. Его среднемесячная зарплата составляет 20 000 руб., начисленная за месяц — 19 400 руб. НДФЛ — 13%.
Сумма, которую руководитель вправе удержать с Иванова А.В., составит 3375,6 руб. [20% х (19 400 руб. — 19 400 руб. х 13%)].
Таким образом, Иванов А.В. полностью погасит сумму задолженности за 8 месяцев. Причем сумма, которую останется выплатить за восьмой месяц составит 370,8 руб. (24 000 руб. — 3375,6×7 мес.).
Какие проводки будут по испорченному имуществу
Бухзаписи зависят от ситуации.
Ситуация 1. ОС подлежит ремонту
Затраты на восстановление ОС списываем на счет амортизации, которую ранее начисляли на объект.
Проводки:
Дт 20 «Основное производство» (23 «Вспомогательные производства», 26 «Общехозяйственные расходы», 44 «Расходы на продажу») Кт 10 «Материалы» (69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда») — ремонт своими силами.
Дт 20 «Основное производство» (26 «Общехозяйственные расходы», 44 «Расходы на продажу») Кт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» — ремонт сторонней организацией.
Ситуация 2. ОС не подлежит ремонту
Здесь проводки делаем в 3 этапа.
На дату оформления акта о списании:
На дату оформления акта о списании
Дт 01 «Основные средства»
субсчет «Выбытие ОС»
Кт 01 «Основные средства»
субсчет «ОС в эксплуатации»
Списана первоначальная стоимость ОС
Дт 02 «Амортизация основных средств»
Кт 01 «Основные средства»
субсчет «Выбытие ОС»
Списана начисленная амортизация
Дт 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»
Кт 01 «Основные средства»
субсчет «Выбытие ОС»
Отражены потери от порчи ОС в размере остаточной стоимости
Дт 91.2 «Прочие расходы»
Кт 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»
Списаны потери от порчи ОС
На дату признания ущерба
Дт 73.2 «Расчеты по возмещению материального ущерба»
Кт 91.1 «Прочие доходы»
Отражена сумма ущерба к возмещению виновником
На дату возмещения ущерба
Дт 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» (50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 08 «Вложения во внеоборотные активы)
Кт 73 «Расчеты по возмещению материального ущерба»
Погашение задолженности виновным сотрудником в счет ущерба
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