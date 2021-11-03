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Порча ОС: как задокументировать и учесть

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Рубрика Основные средства
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Имущество портится по разным причинам: недобросовестное поведение или халатность сотрудников, погодные условия. Порядок действий в любом случае примерно одинаков: ищем виновника, решаем что делать с пострадавшим основным средством, оформляем закрывающие документы.

Откуда мы узнаем, что имущество испортилось

Как правило, факт непригодности ОС устанавливают тремя путями.

При инвентаризации

Факт непригодности ОС в этом случае фиксируем в сличительной ведомости. Все документы по делу, в том числе по поиску виновника и причин порчи, передаем инвентаризационной комиссии. Она уже выносит окончательный вердикт по судьбе ОС — ремонт или списание. Руководитель организации утверждает результаты инвентаризации.

В ходе использования

Тут достаточно зафиксировать факт порчи, собрав произвольную комиссию. Ее цель — оценить ущерб и повреждения, определить судьбу имущества. Свое решение комиссия закрепляет в акте (заключении), куда включает такие пункты:

  • наименование ОС, инвентарный номер и повреждения;
  • сумма ущерба;
  • информация о виновнике, если его удалось установить;
  • причины порчи;
  • состояние ОС — подлежит ли оно восстановлению или будет списано.

Если удалось обнаружить виновного сотрудника, к акту прикладывают его пояснительную записку, с объяснениями, почему испортил имущество. При отказе сотрудника предоставить объяснения, комиссия самостоятельно составляет отдельный акт и знакомит с ним виновника.

В результате чрезвычайной ситуации

На предприятии может случиться затопление, пожар. Природные катаклизмы никто не отменял. В этом случае проводится внеплановая инвентаризация. Кроме стандартной документации потребуются:

  • справка МЧС,
  • протокол осмотра места происшествия,
  • акт с установленной причиной бедствия,
  • при пожаре или затоплении также — постановление о возбуждении уголовного дела.

По каждому случаю руководитель принимает окончательное решение о дальнейшем распоряжении основными средствами, оформив приказ. На основании приказа составьте акт о списании ОС (№ ОС-4) или акт о восстановлении, ремонте (№ ОС-3), если ремонт проводим собственными силами, либо документы на ремонт от подрядчика.

Что учесть, если виновник — известен

В порче имущества сотрудник может признаться сам. Либо найти виновника помогают свидетели, доказательства.

Виновник обязан возместить ущерб, понесенный организацией: затраты на восстановление и ремонт основного средства либо на покупку такого же имущества в той же степени износа на момент утраты/порчи. Ориентировочная сумма покупки — остаточная стоимость испорченного ОС по данным бухучета.

По ТК РФ работник несет либо ограниченную, либо полную материальную ответственность. Полную сумму можно взыскать в случаях из ст. 243 ТК РФ. Например, если испортил ОС, будучи пьяным. Или умышленно причинил ущерб.

В остальных ситуациях работник возмещает сумму, не превышающую его среднемесячный заработок. Ее же руководитель может удержать и самостоятельно, без согласия работника, при условии, что сумма не превышает 20% от начисленной зарплаты без НДФЛ.

Если работник добровольно согласился возместить понесенный ущерб, достаточно в письменной форме согласовать с руководителем сроки, сумму и способ выплаты задолженности.

Пример расчета удержания с виновника

Иванов А.В. нанес ущерб организации в размере 24 000 руб. Ответственность признана ограниченной. Его среднемесячная зарплата составляет 20 000 руб., начисленная за месяц — 19 400 руб. НДФЛ — 13%.

Сумма, которую руководитель вправе удержать с Иванова А.В., составит 3375,6 руб. [20% х (19 400 руб. — 19 400 руб. х 13%)].

Таким образом, Иванов А.В. полностью погасит сумму задолженности за 8 месяцев. Причем сумма, которую останется выплатить за восьмой месяц составит 370,8 руб. (24 000 руб. — 3375,6×7 мес.).

Какие проводки будут по испорченному имуществу

Бухзаписи зависят от ситуации.

Ситуация 1. ОС подлежит ремонту

Затраты на восстановление ОС списываем на счет амортизации, которую ранее начисляли на объект.

Проводки:

Дт 20 «Основное производство» (23 «Вспомогательные производства», 26 «Общехозяйственные расходы», 44 «Расходы на продажу») Кт 10 «Материалы» (69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда») — ремонт своими силами.

Дт 20 «Основное производство» (26 «Общехозяйственные расходы», 44 «Расходы на продажу») Кт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» — ремонт сторонней организацией.

Ситуация 2. ОС не подлежит ремонту

Здесь проводки делаем в 3 этапа.

На дату оформления акта о списании:

На дату оформления акта о списании

Дт 01 «Основные средства»

субсчет «Выбытие ОС»

Кт 01 «Основные средства»

субсчет «ОС в эксплуатации»

Списана первоначальная стоимость ОС

 

Дт 02 «Амортизация основных средств»

Кт 01 «Основные средства»

субсчет «Выбытие ОС»

Списана начисленная амортизация

Дт 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»

Кт 01 «Основные средства»

субсчет «Выбытие ОС»

Отражены потери от порчи ОС в размере остаточной стоимости

Дт 91.2 «Прочие расходы»

Кт 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»

Списаны потери от порчи ОС

На дату признания ущерба

Дт 73.2 «Расчеты по возмещению материального ущерба»

Кт 91.1 «Прочие доходы»

Отражена сумма ущерба к возмещению виновником

На дату возмещения ущерба

Дт 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» (50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 08 «Вложения во внеоборотные активы)

Кт 73 «Расчеты по возмещению материального ущерба»

Погашение задолженности виновным сотрудником в счет ущерба

 

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