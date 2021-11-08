Что нужно учитывать, если первичка поступает позже?

Первичку по длящимся услугам, которая поступают с опозданием на месяц, можно учесть в том периоде, к которому относятся расходы, но при соблюдении определенных условий.

По таким услугам, как связь, коммуналка и т. п., подтверждающие первичные документы чаще всего датированы следующим месяцем после месяца оказания услуги.

Если первичный документ составлен непосредственно после окончания месяца — в течение разумного срока, но до даты сдачи декларации — то, по мнению Минфина, эти документы можно учитывать в том отчетном периоде, к которому относятся расходы.

Минфин России письме от 29 сентября 2021 г. № 03-03-06/1/78815 дал разъяснения бухгалтерам о том, как принимать к учету первичку по длящимся услугам.

Как подтвердить расходы по налогу на прибыль

При методе начисления расходы по прибыли признаются в том периоде, к которому они относятся, независимо от фактической даты оплаты услуг.

По услугам, которые чаще всего относятся к прочим расходам, есть 3 варианта определения даты их осуществления.

Перечень прочих расходов есть в статье 264 Налогового кодекса.

В случае с длящимися услугами самый подходящий вариант — это дата предъявления подтверждающих документов.

Дата предъявления документа

Для принятия в расходы по налогу на прибыль датой предъявления документа считается дата его составления.

По многим длящимся услугам, например, по услугам связи, подтверждающие документы обычно датированы следующим месяцем.

Ведь и составляют их после окончания месяца — такова специфика услуги.

Первичный документ по длящимся услугам, составленный позже месяца, к которому относятся услуги, принять можно в том периоде, который указан в документе.

Но при условии, что документ составлен до даты представления декларации по налогу на прибыль организации, то есть до 28 числа.

Кстати, по услугам аренды у Минфина такое мнение уже давно (письмо Минфина России от 24 марта 2014 г. № 03-03-06/1/12764).

Обосновать вычет по НДС

Декларацию по НДС нужно сдать до 25 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом — кварталом. Часто закрывающие документы поступают после завершения квартала.

В НК РФ установлены общие правила для получения налогового вычета по НДС.

Если товары, работы, услуги были приняты к учету в одном квартале, а счет-фактура получен в следующем, заявить вычет НДС можно в истекшем квартале.

Но при условии, что счет-фактура получен до сдачи декларации, то есть, до 25 числа следующего месяца.

Причем первичные документы и счет-фактура могут быть даже датированы месяцем представления декларации по НДС.