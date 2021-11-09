Бухгалтерский учет представительских расходов в 2021 году

Учет представительских расходов в 2021 году вызывает у бухгалтеров немало вопросов. Рассмотрим основы бухгалтерского учета представительских затрат, а также порядок отражения в учете возникающих разниц между бухгалтерским и налоговым учетом в нашей статье.

На какой счет отнести представительские расходы в 2021–2022 годах

Представительские расходы — затраты предприятия на проведение переговоров и встреч с потенциальными контрагентами для извлечения экономических выгод, а также проведение совета директоров или иного руководящего состава.

К этой статье затрат относятся расходы: на транспортное обеспечение участников мероприятия;

организацию встреч (завтраки, обеды, буфетное обслуживание и т. д.);

оплату услуг внештатного переводчика.

Представительские расходы в бухгалтерском учете не нормируемы и в полной мере относятся в состав затрат по обычным видам деятельности (п. 7 ПБУ 10/99):

в дебет счета 44 — в торговой компании;

дебет счета 26 — в фирмах, занимающихся производством товаров или оказывающих услуги.

Пример

ООО «Азимут» в июне 2021 года провело переговоры с представителями ООО «Батист» о поставке производимой ими продукции и дальнейшем сотрудничестве. На организацию данной встречи было затрачено:

на транспортные расходы — 2 355 руб. (в т. ч. НДС 392,50 руб.);

буфетное обслуживание сторонней организацией — 5 400 руб. (включая НДС 900 руб.);

дегустацию производимой ООО «Азимут» продукции — 12 433 руб.

После официальной части переговоров ООО «Азимут» провело развлекательную программу, в которую входил фуршетный стол и выступление артистов.

Продукты для организации фуршетного стола были закуплены подотчетным лицом в сумме 8 677 руб. Приглашенным артистам было выплачено 35 800 руб.

Рассмотрим основные проводки в бухгалтерском учете.

Дт Кт Сумма Расчет Содержание 26 60 1 962,50 2 355 — 392,50 Отражены транспортные затраты 19 60 392,50 Входящий НДС 26 60 4 500 5 400 — 900 Отражены затраты на буфетное обслуживание 19 60 900 Входящий НДС 26 43 12 433 Списана произведенная продукция на дегустацию 10 71 8 677 Закуплены продукты для фуршета 26 10 8 677 Продукты для фуршета списаны в затраты 26 71 35 800 Отражены затраты на артистов

Продукты для фуршета можно оформить 2 способами:

1-й вариант указан в примере (оприходовать продукты на склад проводкой: Дт 10 Кт 71, а потом, оформив документы на внутреннее перемещение, списать в состав затрат записью: Дт 26 Кт 10).

2-й вариант — отнесение затрат на покупку продуктов сразу в состав расходов проводкой: Дт 26 Кт 71.

Таким образом, на проведение мероприятия ООО «Азимут» потратило 63 372,50 руб.

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Как учитываются разницы между бухгалтерским и налоговым учетом

Порядок налогового учета представительских затрат регламентирован ст. 264 НК РФ. Список данных расходов закрытый, а сумма строго лимитирована. То есть такие затраты уменьшают налогооблагаемую прибыль в пределах установленных норм — не более 4% от суммы расходов на оплату труда за отчетный налоговый период (п. 2 ст. 264 НК РФ).

К представительским нельзя отнести затраты на организацию:

отдыха;

развлечений;

лечения и профилактики заболеваний.

Эта норма НК РФ поясняется рядом писем Минфина России. Так, затраты на организацию развлекательной программы после официальной части приема, отнесенные к представительским и уменьшающие налогооблагаемую базу при расчете прибыли, придется отстаивать в суде (письмо от 01.12.2011 № 03-03-06/1/796).

Организации, применяющие УСН «доходы минус расходы», вообще не имеют права учитывать представительские затраты в составе расходов при расчете упрощенного налога (письмо Минфина России от 11.10.2004 № 03-03-02/04/1/22).

В результате между налоговым и бухгалтерским учетом возникают постоянные и временные разницы. Такие разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно в соответствии с ПБУ 18/02.

Продолжение примера

Чтобы не спорить с налоговиками, руководство ООО «Азимут» решило не включать сумму затрат на развлекательную программу в состав расходов при подсчете прибыли. Таким образом, между бухгалтерским и налоговым учетом возникает постоянная разница:

в бухгалтерском принимается вся сумма понесенных затрат — 63 372,50 руб.;

в налоговом учитываются только затраты на официальную часть мероприятия — 18 895,50 руб. (63 372,50 — 8 677 — 35 800).

То есть сумма не принимаемых к налоговому учету затрат равна 44 477 руб. (8 677 35 800). Такая разница формирует постоянный налоговый расход (далее — ПНР) и отражается в бухгалтерском учете проводкой: Дт 99.2 Кт 68 — в размере 8 895,40 руб. (44 477 × 20%).

Помимо этого, в налоговом учете необходимо рассчитать норматив — 4 % от суммы заработной платы за отчетный период.

За 1-й и 2-й кварталы 2021 года сумма затрат на оплату труда составила 435 200 руб. То есть к налоговому учету можно принять не более 4% от этой суммы, а именно 17 408 руб. (435 200 × 4%).

Поскольку сумма затрат на оплату труда в следующем квартале будет увеличена, то и остаток представительских затрат можно будет признать в будущем периоде (п. 42 ст. 270 НК РФ).

То есть образуется вычитаемая временная разница в размере 1 596,93 руб. (19 004,93 — 17 408). В бухгалтерском учете необходимо зафиксировать отложенный налоговый актив (далее — ОНА) проводкой: Дт 09 Кт 68 — в размере 319,38 руб. (1 596,93 × 20%).

Напомним, ОНА — это отложенная часть налога на прибыль, которая в будущих отчетных периодах должна привести к уменьшению исчисленного налога. При увеличении объема зарплатных выплат в 3-м и 4-м кварталах 2021 года ООО сможет сделать проводку: Дт 68 Кт 09 — на сумму 319,38 руб.

Итоги

Представительские расходы принимаются в бухгалтерском учете в полной мере в составе расходов по обычным видам деятельности и отражаются по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы» или 44 «Коммерческие расходы» в зависимости от вида деятельности компании.

В налоговом же учете перечень принимаемых представительских затрат при расчете прибыли закрыт, а сумма не может превышать 4% от начисленной (при использовании метода начисления) или выплаченной (при кассовом методе учета затрат) заработной платы. В итоге между бухгалтерским и налоговым учетом возникают разницы, учет которых регламентирован ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Распространенные вопросы

Какие документы надо приложить к авансовому отчету для подтверждения оплаты банковской картой подотчетного лица?

Если подотчетник расплатился собственной банковской картой, принять авансовый отчет можно. Для этого к нему должны быть подложены следующие подтверждающие документы:

чек ККТ;

слип-чек или квитанция терминала (см. Письмо Минфина России от 24.03.2021 № 03-03-07/21069);

выписка с банковского счета сотрудника с указанием получателя и назначения платежа

Потраченные денежные средства можно перечислить сотруднику на личную карту Письмо Минфина от 21.07.2017 № 09-01-07/46781.

Как в бухгалтерском учете отражаются расходы на приобретение букетов цветов в представительских целях?

Стоимость букетов цветов можно включить в представительские расходы в бухгалтерском учете при условии, что они включены в смету, а вручение — в программу представительского мероприятия. Проводки будут стандартными:

Дт 44/26 Кт 71;

Дт 19 Кт 71 (если есть НДС).

Можно ли учесть расходы на чай и кофе в составе представительских затрат?

В бухгалтерском учете затраты на чай и кофе, как правило, учитываются на счете 10 «Материалы», а впоследствии списываются в затраты по обычным видам деятельности.

Чтобы признать такие затраты в целях налогового учета, их нужно документально подтвердить и учитывать в составе представительских с учетом лимита 4% от расходов на оплату труда за отчетный (налоговый) период (пп. 22 п. 1, п. 2 ст. 264 НК РФ).

Перечень документов в НК не утвержден.

Так, к примеру, подтвердить представительские расходы могут следующие документы (п. 1 ст. 252 НК РФ, Письмо Минфина России от 01.11.2010 № 03-03-06/1/675): приказ руководителя об осуществлении расходов на представительские цели;

смета представительских расходов;

первичные документы (счета, чеки, накладные, акты);

отчет о представительских расходах, в котором отражаются цель мероприятия, результаты его проведения, сумма расходов и другая необходимая информация.